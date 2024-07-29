Cet ouvrage propose un parcours biolittéraire à travers un épisode de l’histoire récente du Cambodge. À travers les témoignages autofictionnels que Denise Affonço, Chantal Ang, Chansocthoni Delange-Hean, Claire Ly et Méas Pech-Métral nous livrent dans la sélection de romans abordés ici, nous mènerons une réflexion sur des questions littéraires telles que l’autofiction et l’engagement, historiques à travers l’expression de l’expérience vécue et personnelles, en nous concentrant sur la résilience comme élément de résistance. Il s’agit donc d’envisager la littérature sous l’angle des femmes comme source d’innovation sociale, dans laquelle, à travers l’esthétique et les ressources littéraires, se traduisent des questions historiques, sociologiques, ontologiques et même philosophiques.

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Table des matières

Prólogo

Introducción

Capítulo 1 La autoficción para expresar la experiencia totalitaria

1.1. Contextualización del planteamiento teórico de la autoficción

1.2. Autoficción, impronta totalitaria y compromiso

1.3. Autoficción y xenografías francófonas en femenino

1.4. Esbozo biolitarario del corpus de autoras objeto de análisis

1.4.1. Denise Affonço

1.4.2. Chantha Ang

1.4.3. Chansocthony Delange-Hean

1.4.4. Claire Ly

1.4.5. Méas Pech-Métral

Capítulo 2 Historias de vida en la Camboya de los Jemeres rojos

2.1. Breve contextualización

2.2. Representación autoficcional de la evacuación de las ciudades

2.3. Representación narrativa del proceso de reconstrucción nacional

2.3.1. Ruptura con el pasado inmediato: simbología documental e identitaria

2.3.2. Ejes estructurales de la nueva sociedad

2.3.2.1. Colectivización

2.3.2.2. Cartografía del poder autoritario

2.3.2.3. Adoctrinamiento

Capítulo 3 Resiliencia: elemento de resistencia en la epopeya vital

3.1. Sobre el concepto de resiliencia

3.2. Literatura y resiliencia en contextos de violencia exógena

3.2.1. Literatura y resiliencia

3.2.2. Experiencia totalitaria y esquizofrenia discursiva en el tejido narrativo

3.2.3. El núcleo familiar como elemento de resiliencia

3.3. Ser mujer en tiempos de los Jemeres rojos

3.4. Liberación y fronteras

Conclusiones

Referencias bibliográficas