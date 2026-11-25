Vincent Lavoie fait paraître Montrer la condition animale. Une cause pour les images, XVIIIe-XXIe s. (Mimèsis), un essai richement illustré, pour partie issu d'une série de conférences données à l'Université de Lausanne à l'invitation de son Centre pour les Sciences Historiques de la Culture. L'essai offre un premier éclairage circonstancié sur un pan négligé des études animales : les images. Champ de connaissance caractérisé par une nouvelle attention portée à l’animal comme sujet, ces « studies » n’ont pas encore résolument intégré les images à leur projet de réforme épistémologique. Quant à l’histoire de l’art, elle demeure souvent rétive à réviser ses modèles interprétatifs à l’aune du point de vue animal. Prônant le couplage des études visuelles et animales, cet ouvrage entend démontrer, sur un empan historique allant du XVIIIe siècle à aujourd’hui, que la représentation visuelle est le siège d’une mutation des valeurs et des sensibilités touchant la condition animale. On peut parcourir sur Fabula la Table des matières…
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Publié le par Marc Escola