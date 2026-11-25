Pour rendre hommage à Enea Balmas (1924-1994), à son ouvrage fondamental sur Jodelle, Un poeta del Rinascimento francese: Etienne Jodelle, la sua vita il suo tempo (Florence, Olschki, 1962), ainsi qu’à son édition des Œuvres complètes (2 vol., Paris, Gallimard, 1965-1968), le poète de la Cleopatre captive, de Didon, de L’Eugène et d’une vaste constellation de poèmes sera au centre de cette deuxième journée d’études consacrée à Jodelle (la première ayant été organisée le 18 mai 2023), organisée par Rosanna Gorris Camos, Filippo Fassina et Daniele Speziari dans le cadre des activités du Gruppo di studio sul Cinquecento francese et du projet DHT (https://www.cinquecentofrancese.it/dht/).

Le poète tragique de la Cleopatre captive et le poète tourmenté des Amours et des Contr’amours (inscrits cette année au programme de l’Agrégation), ainsi que de nombreuses autres œuvres poétiques, mérite, après les travaux fondamentaux d’Enea Balmas, d’Emmanuel Buron et d’autres chercheurs italiens et étrangers, d’être étudié à la lumière de nouvelles recherches et de nouvelles perspectives. Le mystère de sa vie, ses réseaux, ses relations avec ses protecteurs, son théâtre tragique et comique, ses sonnets satiriques, sa langue complexe et singulière, ainsi que son « échec » seront au cœur des réflexions de cette journée d’études.

La matinée sera consacrée à l’œuvre tragique de l’auteur, notamment à ses sources, sa réception et aux enjeux de sa dramaturgie. Dario Cecchetti ouvrira les travaux par une réflexion sur la Cleopatre captive, interrogée dans son rapport aux modèles de la tragédie classique et de la moralité, tout en accordant une attention particulière aux processus de christianisation du texte tragique à la Renaissance. Anderson Magalhães proposera une étude de la représentation de Cléopâtre chez Jodelle et Giraldi Cinthio, en s’intéressant à la manière dont le destin tragique de la reine met à l’épreuve les notions de royauté et de liberté. La question des sources et des médiations textuelles sera au cœur de l’intervention de Filippo Fassina, consacrée à la Vie de Marc Antoine anonyme, conservée dans le manuscrit BnF, Fr. 1398, envisagée comme un possible intermédiaire entre Plutarque et la Cleopatre captive. Enfin, Daniele Speziari abordera la fortune de la tragédie jodellienne à travers les stratégies de traduction et d’adaptation mises en œuvre dans la Cleopatra prigioniera de Renzo Ricchi (1973), ouvrant ainsi une réflexion sur la réélaboration moderne du texte et sur sa circulation au-delà de son contexte d’origine.

L’après-midi élargira la perspective à d’autres dimensions de l’activité littéraire de Jodelle, en explorant ses rapports avec la culture de son temps, ses réseaux de sociabilité, le monde de l’imprimerie et la persistance du modèle jodellien au fil du temps. Anna Bettoni proposera une étude du roman de Florence Delay, L’Insuccès de la fête (Gallimard, 1980), en revenant sur le désastre de 1558 et sur les formes de réélaboration littéraire de la figure du poète français. Concetta Cavallini s’intéressera à Jodelle poète festif, dans le but d’examiner la dimension collective et performative de sa production poétique. Rosanna Gorris Camos étudiera les relations entre Jodelle et Marguerite de France, sa principale protectrice, en analysant les dédicaces et les poèmes adressés à la princesse française, dont il se considérait comme le « plus cher serviteur » et le « plus favori prestre ». Maria Grazia Dalai consacrera sa communication à André Wechel, imprimeur de Jodelle, et à son atelier, « à l’enseigne du cheval volant », pour éclairer le contexte éditorial et les modalités de diffusion de son œuvre. Valeria Averoldi proposera une étude des rapports entre la Cleopatre de Jodelle et les souveraines tragiques d’Antoine de Montchrestien, en accordant une attention particulière à la figure de la reine et aux transformations de la représentation de la souveraineté féminine. Enfin, Chiara Esposito s’intéressera à la place de la poésie « au cœur de la scène », à travers la figure de Louis-François Le Duchat, poète et dramaturge contemporain de Jodelle, contribuant ainsi à replacer l’auteur dans le paysage littéraire et théâtral de son époque.

Les Actes de la Journée d’études seront publiés dans la revue L’Universo Mondo, n. 53 (https://www.cinquecentofrancese.it/work-category/universo-mondo/).

Projet scientifique de Rosanna Gorris Camos (DHT – Gruppo di studio sul Cinquecento francese), Daniele Speziari et Filippo Fassina. Mailto: rosanna.gorris@univr.it.

Secrétariat : sabrina.ugolini@univr.it, marco.fresolone@univr.it.

Un lien Zoom sera mis à disposition des personnes souhaitant suivre la journée à distance.

Pour s’inscrire, mailto : lucaelfo.jaccond@univr.it.