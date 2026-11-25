Cet ouvrage jette un premier éclairage circonstancié sur un pan négligé des études animales : les images. Champ de connaissance caractérisé par une nouvelle attention portée à l’animal comme sujet, ces « studies » n’ont pas encore résolument intégré les images à leur projet de réforme épistémologique. Quant à l’histoire de l’art, elle demeure souvent rétive à réviser ses modèles interprétatifs à l’aune du point de vue animal. Prônant le couplage des études visuelles et animales, cet ouvrage entend démontrer, sur un empan historique allant du XVIIIe siècle à aujourd’hui, que la représentation visuelle est le siège d’une mutation des valeurs et des sensibilités touchant la condition animale.

L’ouvrage est illustré d’une centaine d’images.

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Les études animales ont connu, ces dernières années, un essor sans précédent, tant dans le monde académique que dans la culture populaire. Ce développement est en partie lié à l’histoire des luttes pour « l’émancipation animale » et aux mouvements animalistes à l’échelle mondiale. Pour Vincent Lavoie, les images et la culture visuelle ont été, et demeurent, un « angle mort » de ces études, souvent ignoré ou traité de manière marginale et secondaire.

Montrer la condition animale propose de repenser le développement, les débats et les conflits liés à la cause animale à partir d’une série d’épisodes et de moments, du XVIIIᵉ siècle à l’époque contemporaine, où les images ont transformé notre perception de l’animal et fait émerger de nouvelles sensibilités. Quel rôle les images et la production visuelle ont-elles joué dans la cause animale ? Comment les représentations animalières ont-elles déplacé et reconfiguré les frontières entre « l’homme » et « l’animal » ? Que peut signifier l’apparition d’une perspective non anthropocentrique dans la production d’images ? Quels ont été les rôles et les fonctions des animaux dans les représentations de la modernité, bien au-delà de l’histoire de l’art ? Quels paradigmes se sont imposés, ou ont été construits, à propos de la condition animale par le biais des images ?

Des gravures de Hogarth et de leur circulation dans l’Europe « des Lumières » aux représentations journalistiques du XIXᵉ siècle, qui marquent l’entrée des hommes et des animaux dans ce que l’on appelle le « fait divers » ; du statut ornemental de l’animal dans l’iconographie moderne à sa spectacularisation dans l’économie capitaliste ; de la diffusion de toute une imagerie photographique marquée par la dénonciation de la souffrance animale jusqu’à la naissance, à l’époque des décolonisations (années 1950-1970), d’un photojournalisme de protection des espèces animales menacées d’extinction, Vincent Lavoie explore les archives et les fragments de cette histoire visuelle, met en évidence l’émergence de différents paradigmes liés à ces images et interroge notre regard sur les animaux aujourd’hui. L’ouvrage nous invite aussi à reconsidérer, à partir de l’étude de cette iconographie, les aspects culturels, philosophiques et politiques des relations entre humains et animaux.

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Vincent Lavoie est professeur titulaire au département d’histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal. Il a notamment publié L’Affaire Capa. Le procès d’une icône (Paris, 2017), ainsi que Facing Black Star (Toronto/Cambridge, 2023), en collaboration avec Thierry Gervais. Conseiller scientifique de l’exposition Modèle animal. 200 ans de photographie (Arles/Lausanne, 2026), ses travaux récents interrogent les visualités du sujet animal, tant dans la culture numérique contemporaine (Trop mignon ! Mythologies du cute, Paris, 2020), que dans l’histoire de l’art et de la photographie.