Séminaire « Penser et pratiquer le comparatisme après Detienne »

Association Antiquité, territoire des écarts

Programme initié par Claude Calame, Cassandre Martigny, Maxime Pierre, Marie Saint Martin

Séance 2 : Hymnes homériques et « mythologies » japonaises

Laura Massetti (Università di Napoli « L’Orientale »)

Modérateurs : Maxime Pierre (Université Paris Cité) et Claude Calame (EHESS)

La présente étude met en parallèle trois épisodes qui font partie de ce que l’on désignera ici, pour simplifier, comme le « cycle d’Amaterasu et de Susanoo » avec des thèmes contenus dans trois des plus longs Hymnes homériques (dits « Hymnes majeurs ») : l’Hymne à Déméter, l’Hymne à Apollon et l’Hymne à Hermès. Ces trois épisodes ont été transmis pour la première fois par les plus anciennes œuvres de la littérature japonaise, le Kojiki (traduction de référence : Philippi 1969) et le Nihon shoki (traduction de référence : Felt 2026). Il ne s’agit pas ici de soutenir une éventuelle dérivation des mythes japonais à partir de modèles grecs, hypothèse parfois avancée, notamment pour les épisodes d’Amaterasu et de Déméter (Obayashi 1977, Sergent 2009). L’approche retenue est typologique : deux traditions sans parenté linguistique sont comparées, et l’attention porte sur des mythes qui relatent la manière dont les dieux acquièrent leur statut, leurs pouvoirs et leurs sphères d’influence, ce que l’on désigne en grec par le terme timai (Strauss Clay 1989 ; Detienne 2008 [2000] : 62 et suiv.). L’objectif est de mettre à l’épreuve, hors de leur domaine d’origine, des modèles d’analyse qui n’ont pas été conçus pour l’étude comparée des récits japonais.

1. Amaterasu et Déméter. L’épisode de la retraite d’Amaterasu dans la grotte céleste est confronté à l’Hymne à Déméter à l’aide du cadre théorique élaboré à partir des « mythes du Soleil blessé » indo-européens (Ginevra 2020). Ce modèle distingue, pour les divinités de la fertilité, un état [FONCTIONNEL] et un état [NON FONCTIONNEL] : dans ce dernier, la divinité n’est pas morte, mais se comporte comme telle, en s’isolant, en devenant invisible et en cessant de se mouvoir, de parler, de rire, de manger et de boire, ces suspensions se répercutant sur le cosmos. Dans les deux récits, une divinité apparentée commet un abus à l’encontre d’une divinité de la fertilité : Susanoo contre sa sœur Amaterasu ; Hadès, à l’initiative de Zeus, contre Coré-Perséphone et, par ricochet, contre Déméter ; Poséidon s’ajoute à Hadès dans la variante arcadienne transmise par Pausanias. La peur ou la colère d’Amaterasu trouve un écho dans le deuil et la mēnis de Déméter. La retraite dans la grotte, que la langue japonaise associe à la mort, plonge le monde dans les ténèbres, de même que la retraite de la déesse grecque frappe la terre de stérilité et entraîne la suspension des sacrifices. De part et d’autre, le retour à l’état fonctionnel requiert des contre-mesures rituelles : la danse obscène d’Ame-no-uzume, qui provoque le rire des dieux, trouve un parallèle presque exact dans les plaisanteries d’Iambé. La sortie d’Amaterasu et le retour de la lumière répondent ainsi au retour de Déméter et à la fertilité retrouvée.

2. Susanoo et Apollon. L’épisode de Susanoo et du dragon de Koshi, consécutif à l’expulsion du Haut-Ciel, est rapproché de la section pythique de l’Hymne à Apollon. Sept éléments communs seront relevés : la descente sur terre ; la recherche d’un lieu, en deux étapes principales ; la mise à mort d’un monstre serpentiforme, avec une même insistance sur le sang de la victime ; la fondation d’un sanctuaire ; l’étymologie synchronique du toponyme ; l’exécution d’un chant ; enfin l’institution de desservants du culte, Ashinazuchi dans le cas japonais, les marins crétois dans le cas grec.

3. Susanoo et Hermès. La troisième partie aborde ce qui peut sembler une contradiction : Susanoo est perturbateur au ciel et bienfaiteur sur terre. Il sera soutenu que le cadre narratif du Kojiki, qui englobe l’épisode d’Amaterasu et celui du dragon avec son épilogue positif, est comparable à celui de l’Hymne à Hermès. Susanoo, dernier-né d’Izanagi, pleure sa mère et souhaite gagner le « pays des Racines dures » ; Hermès, benjamin de Zeus né dans une grotte obscure, aspire à quitter cet antre pour l’Olympe. Tous deux commettent une transgression à l’égard d’un aîné (Amaterasu, Apollon), par l’effraction d’une ouverture de la demeure (toit, serrure) et par des manifestations corporelles. Tous deux accomplissent ensuite des actes bénéfiques pour les hommes, offrent à leur aîné un objet-clef devenu attribut durable (l’épée Kusanagi, la lyre) et obtiennent enfin un statut particulier à l’égard du monde des morts, séjour inaccessible à la plupart des dieux : Susanoo gagne la terre des morts, Hermès la fonction de messager d’Hadès. Les excès de Susanoo apparaissent dès lors comme une étape de sa « maturation » divine, tout comme le vol des vaches pour Hermès. L’analyse de l’ensemble du cycle d’Amaterasu et de Susanoo, confronté à l’Hymne à Hermès, montre que Susanoo et Hermès aspirent tous deux à trouver leur place dans le monde, c’est-à-dire à conquérir un statut, des prérogatives et une sphère d’action reconnus. Les rapprochements proposés présentent un intérêt pour l’étude des Hymnes homériques. L’exposé invite également à s’interroger, grâce à la comparaison, sur les raisons possibles d’un tel agencement des épisodes mythologiques au sein de deux corpus aussi éloignés et différents.

Bibliographie

Detienne, M. 2008. Comparing the Incomparable. Transl. by Janet Lloyd. Stanford. [orig. Comparer l’incomparable. Paris 2000].

Felt, M. 2026. The Chronicles of Japan. Volume I. The Age of Gods and Legendary Sovereigns. Oxford.

Ginevra, R. 2020. Myths of Non-Functioning Fertility Deities in Hittite and Core Indo-European. In: M. Serangeli and T. Olander, eds., Dispersals and Diversification. Linguistic and Archaeological Perspectives on the Early Stages of Indo-European. Leiden/Boston, 106–124.

Obayashi, T. 1977. The Origins of Japanese Mythology. Acta Asiatica 31: 1–23.

Philippi, D. L. 1969. Kojiki. Princeton, NJ/Tōkyō.

Sergent, B. 2009. Amaterasu, Demétér, et leurs acolytes. DHA 35/2: 45–68.

Strauss Clay, J. 1989. The Politics of Olympus. Princeton, NJ.

Date : Mardi 8 décembre 2026, 18h-20h

Lieu : lycée Henri-IV, salle De Wailly

Les personnes souhaitant assister à la séance en présentiel sont invitées à s'inscrire au préalable en envoyant un message à l'adresse suivante : antecarts@gmail.com

La conférence sera diffusée simultanément en visioconférence (demande d’accès : antecarts@gmail.com)