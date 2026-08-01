L’été des ombres forme le quatrième volume, après le Salon d’automne, Conte d’hiver et Un printemps polonais d’un cycle de quatre : « Petit théâtre des saisons », intégralement publié aux éditions La Pionnière.

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On peut lire sur Diacritik.com un article sur cet volume :

"Le dernier paru des récits de Jean-Benoît Puech n’est pas ce qu’il semble être. Certes, l’auteur, comme son personnage principal Thomas Lemonnier, est lié au Cantal où il est né en 1947. Certes aussi, tous deux vivent à Orléans et, avant de prendre leur retraite, tous deux ont enseigné dans le supérieur en même temps qu’ils publiaient des fictions narratives. Certes enfin, les créations littéraires de l’écrivain Jean-Benoît Puech sur ses hétéronymes romanciers et les jeux vertigineux auxquels ils donnent lieu ne sont pas moins connus que ses travaux sur la mise en question de la notion d’auteur dans les facultés de lettres.

L’Été des ombres est, après Conte d’hiver, Le salon d’automne et Un printemps polonais, le quatrième volume publié par les éditions de La Pionnière d’un cycle intitulé « Petit théâtre des saisons ». Pour autant dans L’Été des ombres, le rapport entre le personnage et son créateur n’apparaît pas comme le ressort principal de l’histoire.

Le récit se déroule pour les deux premiers tiers dans l’habitacle d’une voiture. Thomas et sa femme Pascale quittent Orléans pour passer l’été à Montpellier, dans la famille de celle-ci. Partis tôt, l’homme décide de sortir de l’autoroute et de faire un crochet dans la région de son enfance, l’Auvergne et un certain manoir dont il a conservé de si bons souvenirs… Sa femme l’ayant relayé au volant, c’est l’esprit libre qu’il lui raconte cet été-là, l’été de ses douze ans, l’été qui deviendra, pour celui qui s’approche insensiblement de la vieillesse, l’été de sa sortie de l’enfance. Sa mère, veuve, l’avait confié à un ancien ami de son mari, Côme des Blats, autrefois compagnon d’armes du père de l’enfant, haut fonctionnaire, lui aussi romancier et qui ne tardera pas à devenir son mentor. […]"

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