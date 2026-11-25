L'équipe Proust de l'ITEM-CNRS (ENS/PSL) a la grande tristesse d'annoncer la disparition de Pyra Wise.

Pyra était ingénieure d'études dans notre laboratoire depuis 2005. Elle y a fait un travail remarquable. Non contente de faire vivre le Centre Proust de la rue d'Ulm et sa bibliothèque en y recevant étudiants et chercheurs, Pyra contribuait puissamment à la revue de l'équipe, le Bulletin d'informations proustiennes, et menait une recherche solide et qui fait aujourd'hui autorité dans les domaines de l'édition génétique et de l'édition des correspondances, dénichant et publiant de nombreux inédits et élargissant les frontières de nos connaissances proustiennes. Cette page donnera une idée de l'étendue de sa recherche.

Pyra se battait depuis l'enfance avec le plus grand courage contre la maladie. Son humour, sa générosité, son énergie ont marqué beaucoup d'entre nous. Nous pensons à elle avec admiration et adressons nos condoléances à sa mère, Mme Susan Wise.

Pour l'équipe Proust,

Nathalie Mauriac Dyer, ancienne responsable de l'équipe

Merci de tout cœur à Aurèle Crasson, autrice de la belle photo ci-dessus, fidèle amie de Pyra, qu'elle a accompagnée jusqu'au bout.

Pour mieux comprendre le rayonnement de Pyra, on lira aussi l'entretien réalisé avec elle par Nicolas Ragonneau et l'hommage qu'il vient de lui rendre, ainsi que le billet d'Anne Simon, une des nombreuses collègues et amies proustiennes accueillies par Pyra pendant toutes ces années au Centre Proust.