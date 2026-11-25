Poète engagé et amoureux, auteur francophone, sénégalais et panafricain, homme de lettres et homme d’État, mais aussi traducteur des langues africaines et de l’anglais, ou encore enseignant, chercheur et théoricien… L’œuvre de Léopold Sédar Senghor reflète les facettes d’un homme qui a traversé un siècle et les continents, avec ses accomplissements, ses hésitations et ses erreurs. Le volume publié aux éd. du CNRS par Claire Riffard, Edoardo Cagnan et Alioune Diaw donne à lire les six grands recueils de Senghor – Chants d’ombre, Hosties noires, Éthiopiques, Nocturnes, Lettres d’hivernage et Élégies majeures –, mais aussi les poèmes épars, de la jeunesse comme de la maturité, en faisant émerger quelques textes inédits ou oubliés, ainsi que ses traductions. Fabula vous invite à en lire un extrait…

Claire Riffard fait paraître dans le même temps dans la collection "Dans l'atelier" des éd. Hermann un essais qui éclaire le processus de création de l'écrivain, en nous faisant entrer Dans l'atelier de Léopold Sédar Senghor. Où l'on découvre que Senghor "striquait" ses poèmes à la manière d’un tisserand, et où l'on accompagne le poète sur ses différents lieux de travail, depuis les bibliothèques parisiennes jusqu’aux résidences présidentielles de Dakar, en passant par la maison normande de Verson où l’auteur finit ses jours.