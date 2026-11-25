Le groupe Languenact (UR 3958 IMAGER) organise une série de séminaires transversaux en ligne, répartis sur deux années, intitulée « Entre-Actes : tables-rondes internationales autour de la recherche-création »

L’objectif est de donner la parole à des collègues spécialistes du domaine afin de confronter leurs définitions, épistémologies, méthodologies, questionnements et champs d’application. Chaque table ronde réunira trois intervenant·e·s, universitaires et non-universitaires, et suivra le format suivant : 10 minutes de présentation par invité·e, en réponse à une question posée, suivies d’une heure de discussion entre les intervenant·e·s et le public.

Pour cette sixième séance, la table-ronde aura lieu le 4 décembre 2026 de 18h30 à 20h (heure française) et aura pour thématique : « Les musées à l’épreuve de la recherche-création ».

Elle réunira Aurélie Gandit (Compagnie Callicarpa), Patrick Laffont de Lojo (Ecole Nationale des Arts Décoratifs et Université Bordeaux Montaigne), Marie Potapuskina et Ana Castelo (Université Paris-Est Créteil). La table-ronde aura lieu sur Zoom (inscription par le lien disponible sur cette page, par QR code sur l'affiche ou par e-mail aux organisatrices). D’autres rencontres, consacrées à la recherche-création au prisme de différentes disciplines, espaces et interrogations, continueront sur l’année 2027 et seront rediffusées en podcasts. Les séances précédentes sont déjà disponibles en cliquant ici!

Prochaines séances :

Septième séance : La recherche-création à l’ère des outils numériques | 25 février 2027

Huitième séance : La recherche-création, un geste politique | 30 mars 2027

Neuvième séance : Mettre la recherche-création en musique | 29 avril 2027