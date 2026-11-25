XXX Coloquio Internacional de la Asociación Europea de Professores de español(Tiflis, Georgia)
El XXX Coloquio Internacional de la AEPE se plantea como un espacio de encuentro y reflexión bajo el lema
« El español en la Europa plural: lenguas, memorias, innovación y diálogo intercultural desde Tiflis ».
1–4 de abril de 2027
Universidad Estatal de Ilia Chavchavadze (Tiflis, Georgia) / Universidad de Cáucaso (Tiflis, Georgia)
—
FECHAS CLAVE
Envío de propuestas: hasta el 28 de febrero de 2027
Descuento por pago anticipado: hasta el 31 de enero de 2027
Fecha límite de inscripción: 10 de marzo de 2027
—
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Ponencias: investigaciones, estudios o reflexiones teóricas.
Talleres: propuestas formativas orientadas al desarrollo de competencias.
Experiencias prácticas: presentación de proyectos o buenas prácticas
LÍNEAS TEMÁTICAS
1. Estudios lingüísticos y discursivos del español
2. El español en la Europa plural: enseñanza, aprendizaje y políticas lingüísticas
3. Memorias, literaturas y culturas hispánicas en Europa
4. Innovación educativa, tecnología e inteligencia artificial en ELE
5. Traducción, mediación y circulación cultural
6. Cultura, artes y creación en español desde contextos europeos
ENVÍO DE PROPUESTAS Y REGISTRARSE
Formulario para presentar una propuesta de ponencia: ENVIAR PROPUESTA DE PONENCIA
Formulario para presentar una propuesta de taller: ENVIAR PROPUESTA DE TALLER
Formulario para presentar una experiencia práctica: ENVIAR PROPUESTA DE EXPERIENCIA PRÁCTICA
Formulario para registrarse como oyente: ENVIAR REGISTRO DE OYENTE
Formulario para registrarse como acompañante: ENVIAR REGISTRO DE ACOMPAÑANTE
PUEDEN CONSULTRASE LOS PRECIOS EN EL SIGUIENTE ENLACE: VER PRECIOS Y CUOTAS DEL COLOQUIO