El XXX Coloquio Internacional de la AEPE se plantea como un espacio de encuentro y reflexión bajo el lema

« El español en la Europa plural: lenguas, memorias, innovación y diálogo intercultural desde Tiflis ».

1–4 de abril de 2027

Universidad Estatal de Ilia Chavchavadze (Tiflis, Georgia) / Universidad de Cáucaso (Tiflis, Georgia)

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FECHAS CLAVE

Envío de propuestas: hasta el 28 de febrero de 2027

Descuento por pago anticipado: hasta el 31 de enero de 2027

Fecha límite de inscripción: 10 de marzo de 2027

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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

Ponencias: investigaciones, estudios o reflexiones teóricas.

Talleres: propuestas formativas orientadas al desarrollo de competencias.

Experiencias prácticas: presentación de proyectos o buenas prácticas

LÍNEAS TEMÁTICAS

1. Estudios lingüísticos y discursivos del español

2. El español en la Europa plural: enseñanza, aprendizaje y políticas lingüísticas

3. Memorias, literaturas y culturas hispánicas en Europa

4. Innovación educativa, tecnología e inteligencia artificial en ELE

5. Traducción, mediación y circulación cultural

6. Cultura, artes y creación en español desde contextos europeos

ENVÍO DE PROPUESTAS Y REGISTRARSE

Formulario para presentar una propuesta de ponencia: ENVIAR PROPUESTA DE PONENCIA

Formulario para presentar una propuesta de taller: ENVIAR PROPUESTA DE TALLER

Formulario para presentar una experiencia práctica: ENVIAR PROPUESTA DE EXPERIENCIA PRÁCTICA

Formulario para registrarse como oyente: ENVIAR REGISTRO DE OYENTE

Formulario para registrarse como acompañante: ENVIAR REGISTRO DE ACOMPAÑANTE

PUEDEN CONSULTRASE LOS PRECIOS EN EL SIGUIENTE ENLACE: VER PRECIOS Y CUOTAS DEL COLOQUIO