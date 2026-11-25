Colloque annuel de l’APFUCC

Du 26 au 29 mai 2027

Université de l’Île-du-Prince-Edouard (UPEI), Canada

Atelier « Du CECR à la classe : une approche actionnelle équitable et inclusive en français langue seconde dans les universités canadiennes »

Céline Bonnotte (Université Carleton) et Frenand Léger (Université Carleton)

CelineBonnotte@cunet.carleton.ca, FrenandLeger@cunet.carleton.ca

Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) sorti en 2001 et son Volume complémentaire (2021) proposent une conception de l’apprenant·e comme un·e acteur·rice social·e participant à des activités langagières inscrites dans des situations de communication authentiques et mobilisant un ensemble de ressources linguistiques, culturelles et sémiotiques. Cette perspective dite actionnelle s’inscrit dans un cadre plus large, celui du Conseil de l’Europe, qui promeut les droits humains, la démocratie et le respect de la diversité. À partir de ce constat, cet atelier entend explorer les articulations possibles entre le CECRL, l’Approche actionnelle (AA) et les principes d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI). Plutôt que d’envisager ces approches comme des orientations distinctes évoluant en parallèle, il s’agit d’examiner la manière dont elles se complètent et se renforcent mutuellement dans la conception et la mise en œuvre de l’enseignement du français langue seconde (FLS) en milieu universitaire.

Au-delà de l’intégration de tâches communicatives dans des pratiques pédagogiques préexistantes, l’AA implique une redéfinition plus globale des pratiques d’enseignement et d’apprentissage. Elle invite à repenser les objectifs, les contenus d’apprentissage, les interactions en classe, les rôles des enseignant·e·s et des étudiant·e·s, ainsi que les pratiques évaluatives. Le Volume complémentaire souligne par ailleurs le rôle central de la médiation, du plurilinguisme, du pluriculturalisme et des diverses formes d’interaction, en particulier dans les contextes numériques. En plaçant l’agentivité des apprenant·e·s au cœur de l’apprentissage, cette conception renouvelle les finalités et les modalités de l’enseignement des langues.

Ces orientations prennent une importance particulière dans les universités canadiennes anglophones, où les cours de FLS accueillent des étudiant·e·s aux profils linguistiques, scolaires et culturels variés. On y retrouve notamment trois grands profils : des anglophones unilingues pour qui le français est une langue vraiment étrangère ; des étudiant·e·s ayant des liens personnels ou familiaux avec la francophonie et pour qui le français est une langue seconde ; ainsi que des personnes issues de l’immigration disposant déjà de répertoires plurilingues riches et diversifiés. Si cette diversité soulève certains défis sur le plan méthodologique, elle constitue également une ressource précieuse pour favoriser les interactions, la co-construction des apprentissages et le développement de compétences plurilingues, pluriculturelles et interculturelles.

Dans le cadre de cet atelier, nous souhaitons engager une réflexion sur comment traduire concrètement les principes du CECRL en pratiques didactiques adaptées aux réalités des universités canadiennes anglophones ? Comment faire de l’AA, du plurilinguisme, de la médiation et de l’agentivité des principes réellement opératoires dans les programmes et les cours FLS ? Comment les articuler aux principes EDI ? Les contributions pourront prendre la forme de présentations d’expériences, d’analyses de dispositifs pédagogiques, de recherches en cours, ou de démonstrations d’activités. Les participant·e·s sont invité·e·s à présenter des initiatives déjà mises en œuvre ou actuellement expérimentées dans des programmes universitaires de FLS au Canada anglophone, afin d’alimenter une réflexion collective sur les apports, les défis et les enjeux liés à l’intégration des principes de l’AA et de l’EDI dans l’enseignement du français à l’université.

Les propositions de 250 à 300 mots pourront porter, sans s’y limiter, sur les axes thématiques suivants :

Quels sont les défis institutionnels, curriculaires ou organisationnels liés à la mise en œuvre du CECR dans les universités canadiennes ?

Comment articuler les descripteurs du CECRL avec les objectifs et résultats d’apprentissage des programmes universitaires canadiens ?

Comment transformer un objectif linguistique en tâche actionnelle authentique et inclusive ?

Comment valoriser les répertoires plurilingues des étudiant·e·s tout en soutenant l’apprentissage du français ?

Comment développer des activités de médiation adaptées à des groupes universitaires hétérogènes ?

Comment mettre les enjeux de la décolonisation, d’EDI et de la pluralité des francophonies canadiennes et mondiales dans les manuels et autres ressources didactiques actionnelles ?

Comment prendre en compte les enjeux de la décolonisation, de l’EDI et de la pluralité des francophonies dans la conception de manuels et d’autres ressources didactiques actionnelles ?

Comment faire évoluer les pratiques d’évaluation afin de mieux soutenir l’agentivité, la collaboration et l’inclusion ?

Échéancier :

Date limite pour soumettre une proposition : 15 janvier 2027

Réponse aux participant·e·s et ouverture de l’inscription : 1er février 2027

Version provisoire du programme : 15 mars 2027

Date limite pour être en règle avec l’APFUCC et s’être inscrit·e au colloque : 30 mars 2027

Version finale du programme : 26 avril 2027

Modalité et consignes :

Le colloque annuel 2027 de l’APFUCC se passera à la fois en personne et en ligne. Veuillez noter que notre atelier se déroulera à la fois en personne et en ligne. Merci d’indiquer clairement comment vous comptez présenter lors de votre soumission.

Les communications devront être en français et s’intéresser à un corpus en français.

Vous ne pouvez soumettre qu’une seule proposition de communication au colloque.

Veuillez soumettre votre proposition complète (titre, résumé́ de 250-300 mots, adresse, affiliation et notice bio-bibliographique de 150 mots) directement sur le site Fourwaves avant le 15 janvier 2027, onglet « soumission » (https://event.fourwaves.com/fr/apfucc-2027).

L’adhésion à l’APFUCC est requise pour participer au colloque. Il faut également régler les frais de conférence avant le 30 mars 2027.

Bibliographie sélective

Beacco, J.-C., Byram, M., Cavalli, M., Coste, D., Cuenat, M. E., Goullier, F., & Panthier, J. (2016). Guide pour le développement et la mise en œuvre de curriculums pour une éducation plurilingue et interculturelle. Strasbourg : Conseil de l’Europe.

Bouamer, S., and Bourdeau L., (2022). Diversity and Decolonization in French Studies: New Approaches to Teaching, London: Palgrave Macmillan.

Conseil de l’Europe (2021). Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire. Strasbourg : Conseil de l’Europe.

Conseil de l’Europe. (2001). Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Strasbourg : Conseil de l’Europe.

Coste, D., & Cavalli, M. (2015). Éducation, mobilité, altérité : les fonctions de médiation de l’école. Strasbourg : Conseil de l’Europe.

Hugues P., (2022). “Gender-Inclusivity and Gender-Neutrality in Foreign Language Teaching: The Case of French” in Australian Journal of Applied Linguistics, v3 n3, 183–195.

Julia S., (2022). Racism, Colonialism, and the Limits of Diversity: The Racialized “Other” in French Foreign Language Textbooks. In Diversity and Decolonization in French Studies: New Approaches to Teaching, ed. Siham Bouamer and Loïc Bourdeau, 51–64. London, Palgrave Macmillan.

Kunnas, M., Wernicke, M., Ruest, C., Masson, M., Grant, R., et al. (2026). An Antiracist Framework for Teaching French. Vancouver : University of British Columbia.

Piccardo, E., & North, B. (2019). The Action-oriented Approach: A Dynamic Vision of Language Education. Bristol : Multilingual Matters.

Piccardo, E., (2014). From Communicative to Action-oriented: A Research Pathways, Services des programmes d’étude du Canada. 9(5), 556–573.

Puren, C. (2006). « De l’approche communicative à la perspective actionnelle ». Le Français dans le monde, recherches et applications.

Wernicke, M. (2020). Constructing “other” identities as French second language teacher, dans N. Rudolph, A. F. Selvi et B. Yazan (dir.), The Complexity of Identity and Interaction in Language Education (p. 43-61). Multilingual Matters. http://dx.doi.org/10.21832/9781788927437

Zima, Pierre V. (1985). Manuel de sociocritique. Paris : Picard, Coll. « Connaissances des Langues ».