Terroir · Monde · Contemporanéité : littératures du terroir en Asie (IDEO, n° 20)

Appel à contributions pour le numéro 20 de la revue en ligne Impressions d’Extrême-Orient

Argumentaire :

Le terroir est d’abord un motif universel. Jalon des littératures nationales et récit fondateur des identités, il est aujourd’hui redéfini par l’urbanisation, la mondialisation et la crise écologique : lieu de la mémoire, objet d’angoisse environnementale, lieu de résistance à l’homogénéisation culturelle. C’est ce processus de redéfinition qui fait du terroir un point d’entrée privilégié pour penser le caractère mondial de la littérature. Ce numéro de la revue en ligne Impressions d’Extrême-Orient, en prenant la « contemporanéité » comme méthode, inscrit les littératures du terroir asiatiques dans un espace de dialogue mondial, en interrogeant leur réponse aux problèmes communs de notre temps.

Nous empruntons la notion de « contemporanéité » (dangdaixing 當代性) au critique chinois Ding Fan 丁帆. Ni simple repère chronologique, ni « caractère d’époque » (shidaixing 時代性), elle désigne pour lui un prolongement et une correction de la modernité plutôt que sa remise en cause radicale : une manière de lire qui articule le passé, le présent et l’avenir, et confère aux œuvres une portée prospective et une exigence de vérité. Est contemporaine l’œuvre qui demeure « vivante », non seulement dans son présent, mais aussi au regard du passé et de l’avenir ; la contemporanéité appelle ainsi une réévaluation des textes au prisme de leurs dimensions humaine, historique et esthétique. Prendre la contemporanéité comme méthode revient dès lors à lire les littératures du terroir d’Asie non comme les vestiges d’un monde rural voué à disparaître, mais comme des textes qui, quelle que soit leur date, coexistent dans notre présent et continuent d’interroger les enjeux communs de notre temps.

Identifiée en Chine dans le sillage du mouvement du 4 Mai 1919, théorisée par Zhou Zuoren 周作人 (1885-1967) puis consacrée par Lu Xun 魯迅 (1881-1936), la littérature du terroir (xiangtu wenxue 鄉土文學), concept formulé à partir d’une traduction approximative du Heimatkunst allemand, a fait de la campagne, du monde rural et de la « terre natale » (guxiang 故鄉) un objet littéraire à la fois nostalgique et critique. Ce paradigme a largement dépassé le cadre chinois : la Corée a développé sa propre tradition de « littérature du terroir » (hyangto munhak 향토문학) et de roman rural (nongchon soseol 농촌 소설), le Japon a exploré les figures du « village natal » (furusato 故郷 et le Vietnam a vu naître, notamment dans la littérature de résistance et d’après-réforme (đổi mới), des écrits profondément enracinés dans le monde paysan.

Loin d’être un simple régionalisme pastoral, la littérature du terroir traverse les questions les plus vives de la modernité littéraire asiatique : exode rural et urbanisation, mémoire et exil, construction nationale, rapport à la langue vernaculaire, écologie et paysage, représentation des paysans et des groupes ethniques, dialogue entre tradition et modernité.

Ce numéro se propose donc d’interroger, dans une perspective comparatiste, la généalogie, les métamorphoses et l’actualité de cette littérature du terroir notamment dans les quatre aires culturelles chinoise, coréenne, japonaise et vietnamienne.

Nous attendons des propositions de traductions de textes littéraires et des articles touchant cette thématique :

Traductions en français de textes littéraires

Les traductions en français (nouvelles, récits, extraits de romans, essais ou poèmes) seront accompagnées d’une présentation critique. Le texte original sera fourni en regard. N.B. Les traducteurs sont, le cas échéant, responsables de l’obtention des droits de traduction. Longueur idéale de la traduction : 30 000 signes maximum à fournir en format Word .doc/.docx plus une copie en format .pdf ainsi que le texte source en format pdf.

Articles

Les articles d’une longueur de 40 000 à 60 000 signes (espaces et notes compris) seront livrés en format word doc/docx et pdf. accompagnés de résumés et de mots-clés (français/anglais).

Les propositions peuvent s’inscrire dans les axes suivants (liste non exhaustive) :

• Le terroir comme motif universel

• Terroir et construction identitaire en Asie

• Redéfinitions : ville, écologie, numérique

• Du terroir à la littérature-monde : de l’influence à la résonance

• Terroir, langue et identité

• Traduction et circulation des littératures du terroir

• Réévaluation du terroir à l’aune de la contemporanéité

Mots-clés : Littérature du terroir – xiangtu wenxue 鄉土文學 – hyangto munhak 향토문학 – kyōdo bungaku 故郷文學 – contemporanéité – littérature

Comité éditorial :

• Gan Lu 甘露 (Institut Si-Mian, ECNU, Shanghai)

• Pierre Kaser (Aix-Marseille Université/IrAsia).

Modalités de soumission : Les propositions (titre + résumé de 300 à 500 mots + affiliation et notice biographique courte) sont à envoyer à pierre.kaser@univ-amu.fr et à lgan@simian.ecnu.edu.cn avant le 31 mars 2027

Parution prévue : Décembre 2027

Textes complets : à remettre avant le 1er septembre 2027.

Recommandations aux auteurs : https://journals.openedition.org/ideo/203

Contact : pierre.kaser@univ-amu.fr – lgan@simian.ecnu.edu.cn