Mouvances francophones 2027, Vol. 1

Voyages et confluences des cultures-monde dans les littératures des XXe et XXIe siècles

Pour Arjun Appadurai, la mondialisation, en raison des flux migratoires et médiatiques qu’elle apporte, favorise la "démultiplication des possibilités d’appropriation des signes associés à la modernité occidentale". L’anthropologue note en outre un effet de « brouillage de frontières et une subversion des repères traditionnels »[1]. Ces bouleversements postcoloniaux induisent un changement de perspectives dans les représentations culturelles. Sur le plan de la recherche, ils signent la fin d’une anthropologie de terrain, des enquêtes ethnographiques réductionnistes visant à élaborer des « niches anthropologiques et taxonomiques »[2], dont la Mission ethnographique et linguistique Dakar-Djibouti constitue l’un des derniers avatars dans la première moitié du XXe siècle[3], pour une anthropologie axée sur ce que Clifford définit comme une culture du voyage.

Dans l’espace littéraire francophone, il est établi que la littérature coloniale bourgeonne sur un imaginaire qui exacerbe le thème de l’altérité et des spécificités culturelles. Ces figurations issues du corpus de la « littérature précoloniale »[4], des feuilletons et aventures populaires postérieures à Jules Vernes, ont accentué une rigidité des appartenances culturelles. Édouard Glissant parle d’ailleurs de « nomadisme en flèche » pour évoquer ces voyageurs dont la mobilité se double d’un impératif idéologique de domination culturelle. Romuald Fonkoua pour sa part distingue d’un côté les « voyageurs à l’endroit » et de l’autre les « voyageurs à l’envers », dont le discours est essentiellement en situation d’intertextualité à celui des premiers. Le même auteur remarque, dans les littératures produites par ces derniers, "un entremêlement du familier et du distant", « de l’inconnu et du connu sans repères fixes et clairs, du su et de l’insu imbriqués »[5]. Certains espaces à l’instar de la ville deviennent le lieu où « la vitesse et l’explosion des contacts culturels est exacerbé, [ce qui] souligne également l’impossibilité de la pensée ontologique de procurer la certitude fondatrice ensouchée une fois pour toutes dans un territoire contraignant »[6]. Ces dynamiques influent sur les écritures viatiques actuelles. En plus des innovations formelles relevées auprès des écrivains français à l’exemple de Jean Rolin ou du classicisme de Nicolas Bouvier[7], des formes nouvelles d’appartenances polycentrées émergent dans le contexte diasporique à l’instar de celle que subsume le concept d’Afropea[8].

Dans l’histoire littéraire des lettres francophones des XXe et XXIe siècles, la question de l’altérité et des hybridations culturelles devient mimétique de la narration d’un monde de plus en plus interdépendant. La critique souligne la corrélation des systèmes littéraires et plaide pour une « lecture-monde »[9]. Cette nécessité de dire le monde rejoint les préoccupations du groupe réuni autour de Michel Le Bris qui, pendant plus d’un quart de siècle, dans le cadre du festival Étonnants voyageurs, a développé, à partir de l’héritage de Robert-Louis Stevenson, l’idée d’une littérature « voyageuse, aventureuse et soucieuse de dire le monde »[10].

Les littératures, en tant que vecteur fictionnel de ces mutations, se ressentent du besoin d’une poétique qui prennent en compte la figuration de ce monde en train de naître sous nos yeux. En plus de l’important corpus des littératures de l’immigration analysé par Catherine Mazauric[11], une floraison d’œuvres et d’auteurs interrogent ces « identités nomades »[12] contemporaines. D’une part, les auteurs rapportent des fictions mimétiques de leurs expériences de voyage, ces « échappées imaginaires »[13], et de la manière dont celles-ci ont ébranlé leurs certitudes idéologiques. D’autre part, les œuvres mettent en scène les différentes formes de voyages, des récits de "découverte"[14] dont les présupposés idéologiques sont questionnés, à ceux d’immigrants, d’exilés et des déplacés politiques. Des auteurs comme Sami Tchak[15] et Tierno Monenembo[16] reviennent sur la figure de l’explorateur européen. D’autres à l’exemple de Léonora Miano[17] et Abdourahman A. Waberi[18] construisent des utopies sur de nouvelles manières d’habiter le monde. D’autres enfin valorisent l’exil[19]. Jean-Marc Moura affirme à cet égard :

Pour la littérature mondiale, les situations de contacts et les traces textuelles des regards croisés et les agents de connexion entre les cultures que sont les marchands, soldats, nomades, lettrés sont de première importance. Non plus uniquement ceux des Occidentaux abordant un monde « exotique », selon un diffusionnisme répandu, mais ceux des voyageurs extra-européens [20].

Ces fictions questionnent les repères culturels traditionnels. Par ailleurs, des cadres de réflexion à l’instar du transatlantique[21] ainsi que des approches herméneutiques tentent de circonscrire des poétiques générées par cette "nouvelle configuration de l’espace littéraire"[22], des "cadres génériques"[23] qu’elle met en évidence comme du renouvellement de "l’imaginaire de l’ailleurs"[24] qui en ressort.

Ce numéro se propose de réfléchir sur les écritures qui prennent en compte ces nouvelles manières de dire le monde dans les littératures des XXe et XXIe siècles. Comment la littérature figure-t-elle ces processus de modélisation des cultures ? Comment penser l’autochtonie quand le voyage devient la norme ? Quelles inflexions l’expérience viatique au féminin articule-t-elle dans les œuvres d’autrices contemporaines ? Comment ces juxtapositions ou ces interactions culturelles conditionnent-elles la poétique ou le cadre générique des œuvres ? Ce contexte nouveau, au regard des configurations sociales qu’il induit, implique-t-il une mutation des catégories génériques traditionnelles ? Comment articuler voyage et écologie ?

Sans être exhaustifs, les axes de réflexions visés portent, entre autres sur les thèmes suivants :

- Voyageurs et discours sur le monde globalisé;

- Écritures de voyage et généricités;

- Discours de voyage et voix féminines;

- Voyage et écologie dans les littératures contemporaines;

- Voyageurs francophones et réécritures;

- Écritures de voyage et marges des espaces urbains actuels.

Les propositions d’articles, en français ou en anglais, d’une longueur de 5000 à 7000 mots en format Word, notes et bibliographie comprises et accompagnées d’une brève notice bibliographique sont à envoyer à l’adresse gliambou@mta.ca au plus tard le 30 avril 2027.

Responsable :

Ghislain Liambou, Mount Allison University, Canada

Comité scientifique :

Pr. Odile Gannier, Université Nice Côte-d’Azur, France

Pr. Omer Massoumou, Université Marien Ngouabi, Congo

Pr. Catherine Mazauric, Université Aix-Marseille Université, France

Pr. Ghislaine Fatou Sanou, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

Pr. Léontine Troh-Gueyes, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte-d’Ivoire

Pr. Servanne Woodward, Western University, Canada





[1] A. Appadurai, Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, [1996], Trad., Paris, Payot, 2001, p. 17.

[2] J. Clifford, Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Cambridge-London, Harvard University Press, 1997, p. 23.

[3] M. Leiris, Miroir de l’Afrique, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1996.

[4] J.M. Seillan, Littérature et imaginaire colonial en France avant 1914, Pondichery, Kailash, coll. « Les cahiers de la SIELEC, 2023, p. 9. C’est l’auteur qui souligne.

[5] R. Fonkoua, Essai sur une mesure du XXe siècle. Édouard Glissant, Paris, Honoré Champion, coll. « Bibliothèque de Littérature générale et comparée », 2002, p. 36.

[6] E. Glissant, Poétique de la Relation, Paris, Gallimard, coll. « Blanche », p. 156.

[7] G. Thouroude, La Pluralité des mondes. Le récit de voyage de 1945 à nos jours, Paris, PUPS, coll. « Imago Mundi », 2017.

[8] L. Miano, Afropea. Utopie post-occidentale et post-raciste, Paris, Grasset, coll. « Essais et documents », 2020.

[9] L. Bissonnette, « De la littérature-monde à la lecture-monde » dans L. Gauvin (dir.), Les Littératures de langue française à l’heure de la mondialisation, Montréal, Hurtubise, 2010, pp. 47-52.

[10] M. Le Bris (dir.), Étonnants Voyageurs. 25 années d’une aventure littéraire, Paris, Hoëbeke, 2015.

[11] C. Mazauric, Mobilités d’Afrique en Europe. Récits et figures de l’aventure, Paris, Karthala, coll. « Lettres du Sud », 2012.

[12] J.M.G. Le Clézio, Identité nomade, Paris, Robert Laffont, coll. « Classiques et Littérature », 2024.

[13] G. Cogez, Partir pour écrire. Figures du voyage, Paris, Honoré Champion, 2014, coll. « Essais », p. 21.

[14] A. Ricard, Voyages de découvertes en Afrique, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2000.

[15] S. Tchak, Le Continent du Tout et de presque Rien, Paris, Lattès, 2021.

[16] T. Monenembo, Le Roi de Kahel, Paris, Le Seuil, 2008.

[17] L. Miano, Rouge impératrice, Paris, Grasset, 2019.

[18] A. Waberi, Aux États-Unis d’Afrique, Paris, Zulma, 2005.

[19] D. Laferrière, L’Exil vaut le voyage, Montréal, Boréal, 2020.

[20] J. M. Moura, La totalité littéraire, Paris, PUF., p. 187.

[21] Y. Clavaron & J.M. Moura, Histoire des lettres transatlantiques. Les relations littéraires Afrique-Amériques, Bayeux, Les Perséides, 2017.

[22] J. M. Moura, La Totalité littéraire. Théories et enjeux de la littérature mondiale, Paris, Puf, coll. « Hors Collection », 2023.

[23] D. Coussy, Cent romans-monde, Paris, Karthala, coll. « Lettres du Sud », 2013.

[24] O. Gannier, Le Roman maritime. Émergence d’un genre en Occident, Paris, PUPS, coll. « Imago Mundi », 2011.