Argumentaire :

Dès son apparition dans la langue française, le terme d'appropriation entretient un rapport étroit avec la propriété et la possession. Empruntés au latin et attestés depuis le xiiie siècle, le verbe approprier et son substantif ne se sont jamais départis de leur coloration juridique, jusqu’à être les suffixes d’où ont été forgés les deux verbes désapproprier et exproprier, actions négatives de la prise de pouvoir sur une chose. À cette relation à la propriété s'ajoute un sens moins usité, vieilli, mais tout aussi ancien : le fait d'adapter quelque chose à un usage déterminé, à une finalité précise. Comme « reproduction, soit concrète, soit mentale, de ce qui a été perçu par la vue » (André Lalande), les images sont appropriables comme une chose matérielle, de même que la perception qu'elles reproduisent, dans leurs formes et leurs idées.

Appréhender l'image appropriée suppose de la considérer comme le support d'un ensemble de pratiques pour lesquelles les agents adoptent des postures variées, selon la nature et la finalité qu'ils lui assignent. Ces pratiques engagent d'abord un rapport de possession dont les matérialités peuvent être envisagées à travers les supports et les techniques de reproduction de certaines images. Ainsi, les gravures ou les photographies, par leur caractère multiple, établissent un rapport différent du possesseur à l'intégrité de l'image. De fait, le tirage autorise une emprise matérielle distincte de celle exercée sur l'unicum, où seule la forme est le plus souvent appropriée, indépendamment du support. Cette appropriation laisse des traces matérielles propres, révélant un éventail d'usages : les figures peuvent être rehaussées de couleurs, rhabillées à l'encre lorsqu'elles sont nues ou mises au carreau pour en copier la composition. Le support se tache, se couvre d'écriture – tant traduction que commentaire –, se coupe et se découpe, se jette même, une fois trop usé ou saturé par ses appropriations. De même, en apposant une marque de propriété sur le support, le collectionneur manifeste sa possession et l'attache à un ensemble plus vaste d'images ou d'objets dont la réunion dénote un propre à soi, un goût du temps ou une stratégie sociale, quand elle n'est pas mercantile. À ce rapport matériel s'ajoute la question de l'accès, permis ou non par le collectionneur ou l'institution de conservation : s'approprier s'accompagne souvent d'un désir de montrer à des personnes choisies, d'exposer très largement ou, plus rarement, de cacher. Au-delà des pratiques individuelles, la collection, la conservation et le déplacement des images par des institutions ou des communautés participent également à leur inscription dans de nouveaux ensembles et à l'attribution de nouvelles valeurs historiques, patrimoniales ou symboliques.

Dégagée de la possession matérielle, l'appropriation peut se porter sur la perception reproduite par l'image. La copie en est la forme la plus usitée : partant de sa fonction pédagogique, reproduire les formes rendues par l'image-modèle ouvre vers la création d'images originales ou de pastiches produits avec l'intention de tromper. L'appropriation peut aussi prendre la forme du réemploi, de la citation, du détournement ou de la transformation : une image devient alors une image-source, une matière première à partir de laquelle sont élaborés une autre image, un objet ou un nouveau récit. Ces pratiques ne relèvent pas nécessairement d'une démarche individuelle ou spontanée. Elles peuvent être encouragées, prescrites ou encadrées par des intermédiaires et des institutions – autorités religieuses, politiques ou scolaires notamment – qui favorisent la diffusion et la reprise de figures, de motifs et de symboles issus d'un répertoire visuel commun. La reprise d'une image ou d'un motif peut alors participer à l'élaboration et au partage de références collectives, mais aussi à leur contrôle et à leur instrumentalisation. Cet usage peut être limité, comme dans le cas des éléments de cultures autochtones autour desquels s'est formé le concept d'appropriation culturelle à partir des années 1990, ou faire l'objet d'une appropriation exclusive, comme dans le cadre du droit des dessins et modèles qui protège la conception visuelle des objets.

L'observation et la réutilisation des formes constituent également le terrain d'opérations de l'esprit : comparaison, classement ou datation sont au croisement de questions sur le modèle, l'autographie et la géographie des images. Les images ne sont pas seulement des objets à identifier, à décrire ou à interpréter : elles constituent également des supports de discours et des instruments de construction du passé. Leur mobilisation dans des contextes politiques, religieux, sociaux ou mémoriels permet de produire de nouveaux récits, de construire des identités, de légitimer des pouvoirs ou de réactiver certaines représentations du passé. Une même image peut ainsi faire l'objet d'appropriations successives, parfois concurrentes, qui témoignent des transformations des sociétés et des usages qu'elles font de leur patrimoine visuel. En ce sens, le discours sur l'image est lui-même une forme d'appropriation, par les méthodes de lecture qu'il privilégie et les significations historiques, sociales et politiques qu'il lui attribue successivement.

Dans une perspective historique et interdisciplinaire, cette journée d'étude entend ainsi interroger les pratiques d'appropriation des images, de leurs formes les plus anciennes à leurs usages contemporains. Qui s'approprie les images, individuellement ou collectivement, et dans quels buts ? Par quels gestes, dispositifs ou supports leur circulation et leur transformation sont-elles rendues possibles ? Que devient une image lorsqu'elle est extraite de son contexte initial et investie d'une nouvelle fonction ? Et que nous apprennent ces appropriations sur les sociétés qui les produisent, les transmettent et les utilisent ? Il s'agira notamment de mettre en lumière la diversité des acteurs, des usages et des intentions qui président à ces pratiques.

Ces différentes approches permettent d'envisager les pratiques d'appropriation des images selon quatre axes, qui pourront accueillir les propositions de communication :

Axe 1 : Copier et reproduire : l'appropriation comme transmission

Techniques, supports et circulation des images

Cet axe portera sur les pratiques de copie et de reproduction, de la gravure à la photographie, en passant par la reproduction imprimée, les modèles d'atelier ou les recueils d'images. Il s'agira d'interroger le statut de la copie et son rapport à l'original, les conditions matérielles et techniques de la reproduction, ainsi que les acteurs qui participent à la diffusion des images. Dans quelle mesure la copie constitue-t-elle une forme de transmission, d'apprentissage ou de création à part entière ?

Axe 2 : Réemployer et transformer : l'image comme matériau

Réemploi, citation, détournement et transformation

Cet axe s'intéressera aux images reprises dans de nouvelles productions ou de nouveaux contextes : montage, collage, adaptation, détournement ou transformation. Il s'agira d'étudier les processus par lesquels une image, ou l'un de ses éléments, devient la matière première d'une autre image, d'un objet ou d'un récit. On pourra notamment s'interroger sur les modalités de sélection et de réinterprétation des formes, ainsi que sur les significations nouvelles produites par leur déplacement d'un contexte à un autre, de la période médiévale à l'époque contemporaine.

Axe 3 : Collectionner, conserver, déplacer : la possession des images

Possession, collections et patrimonialisation

Cet axe abordera les pratiques de collection, de conservation et de circulation des images, ainsi que les processus de sélection, de classement et de patrimonialisation. Une attention particulière pourra être portée aux acteurs de ces pratiques – collectionneurs, institutions, pouvoirs publics, communautés – et aux enjeux de propriété, d'accès et de transmission. Comment les images changent-elles de statut lorsqu'elles sont déplacées, acquises, conservées ou exposées ? Dans quelle mesure les collections participent-elles à la construction d'un goût, d'une mémoire ou d'un patrimoine collectif ?

Axe 4 : Appropriations politiques et sociales : images, pouvoirs et mémoires

Usages collectifs, identités et constructions du passé

Cet axe portera sur les usages militants, politiques, religieux, pédagogiques, mémoriels ou identitaires des images. Il s'agira d'interroger les processus par lesquels celles-ci sont mobilisées pour construire des identités et des mémoires collectives, légitimer un pouvoir ou nourrir des revendications. Les appropriations concurrentes ou conflictuelles, les questions de circulation des modèles, d'appropriation culturelle et de contrôle des représentations pourront également être abordées. Une attention pourra enfin être portée aux pratiques numériques contemporaines – mèmes, captures d'écran, détournements, remix, images générées ou modifiées – afin d'interroger les continuités et les reconfigurations qu'elles introduisent dans l'histoire des appropriations visuelles.

Informations pratiques

Localisation : Université Rouen Normandie, UFR Lettres et Sciences Humaines, 12-13 Rue Lavoisier, 76130 Mont-Saint-Aignan

Date de la journée d'étude : 3 mai 2027



Accessibilité depuis Paris : Gare Saint-Lazare, TER, Bus F2 (La Vatine) ou F7 (La Pléiade) | stations Gare-Rue Verte < > Place Colbert | / Voiture, parkings de l’Université.



Modalités de participation

La journée d’étude est à destination des doctorants et jeunes docteurs en histoire de l'art, histoire, musicologie et lettres ; les propositions de communication devront comprendre :

· le titre de la communication ;

· un résumé de 400 mots ;

· une courte notice biographique, comprenant : nom, prénom, coordonnées, affiliation, formation, publications ;

· cinq principales sources et cinq principales références bibliographiques.

Les communications auront une durée de 30 minutes, suivies de 10 à 15 minutes de discussion en fin de matinée et en fin d’après-midi.

Les propositions sont à envoyer au format Microsoft Word, Open Office ou PDF à l’adresse je.images.2027@gmail.com avant le 31 janvier. Une réponse sera adressée au plus tard le 1er mars 2027.

L'université de Rouen Normandie (Grhis) prendra à sa charge tout ou partie des frais de transport et assurera le déjeuner des participants.

Comité d’organisation

· Frédéric Cousinié, professeur d’Histoire de l’art moderne (Université Rouen Normandie)

· Kévin Daligault, doctorant en Histoire de l’art (Université Rouen Normandie)

· Florence Potosniak, docteure en Histoire contemporaine (Université Rouen Normandie)

· Chloë Richard-Desoubeaux, doctorante en Musicologie (Université Rouen Normandie)

· Mathis Prévost, doctorant en Histoire (Université Rouen Normandie)

Cette journée d’études doctorales s’inscrit dans l’Axe 1 Histoire des arts, représentations, cultures matérielles du GRHis UR 3831 et bénéficie de son soutien.