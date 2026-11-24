JUSTICE, RÉCITS ET IMAGINAIRES SOCIAUX: Entre représentations, discours et pratiques

Argumentaire

La justice ne se limite pas à un principe juridique ou à un dispositif institutionnel, elle constitue une expérience humaine, une construction sociale et un imaginaire collectif façonné par les discours et les représentations culturelles. Dans des sociétés traversées par de profondes mutations, les questions de vérité, d’équité, de responsabilité, de droits fondamentaux et de reconnaissance occupent une place centrale.

À la croisée du droit, de la littérature et des sciences humaines et sociales, la justice se donne à penser et à interpréter selon des perspectives multiples. La littérature met en récit les conflits, les injustices et les aspirations à la réparation, tandis que les discours juridiques et sociaux participent à la construction des représentations de la justice et de la légitimité.

Les récits (littéraires, judiciaires, historiques, médiatiques ou testimoniaux) contribuent ainsi à façonner les imaginaires collectifs, à transmettre les mémoires et à interroger les rapports de pouvoir. Cet ouvrage collectif entend explorer les formes de représentation de la justice, les interactions entre discours juridiques et productions culturelles, ainsi que les pratiques sociales qui redéfinissent les rapports entre droit, individu et collectivité.

Axes de réflexion

Axe 1. Justice et représentations littéraires

Figures de la justice et de l’injustice ; récits du procès ; culpabilité, responsabilité et réparation ; littérature comme espace de contestation.

Axe 2. Droit, discours et construction de la vérité

Discours et rhétorique juridiques ; vérité judiciaire et vérité narrative ; argumentation, interprétation et rapports entre langage et pouvoir.

Axe 3. Justice, mémoire et droits humains

Récits de violence et de témoignage ; mémoire collective ; voix marginalisées ; engagement littéraire, reconnaissance et réparation.

Axe 4. Justice et imaginaires sociaux contemporains

Justice sociale et inégalités ; représentations médiatiques et cinématographiques ; mutations institutionnelles ; récits numériques et nouvelles formes de médiatisation.

Modalités de soumission et normes éditoriales

L’appel s’adresse aux enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants en droit, littérature, sciences du langage, philosophie et sciences humaines et sociales. Les manuscrits doivent être originaux, inédits et ne pas être soumis simultanément à une autre publication.

Les contributions devront respecter les consignes suivantes :

· Longueur : 6 000 à 8 000 mots, notes et références comprises.

· Langues : français, arabe ou anglais.

· Format : fichier Word (.docx). Police Times New Roman, 12 points ; interligne 1,5 ; marges de 2,5 cm ; texte justifié, sans césure automatique ; pagination continue.

· Titre : centré, en Times New Roman, 14 points, gras ; accompagné de sa traduction anglaise en Times New Roman, 12 points, italique.

· Résumé : 150 à 200 mots dans la langue de rédaction et en anglais ; cinq mots-clés maximum dans les deux langues.

· Structure : titre, résumé et mots-clés dans les deux langues, corps de l’article et références bibliographiques. Les informations sur l’auteur (nom, affiliation et courriel institutionnel) seront fournies dans un fichier séparé.

· Titres de sections : gras et numérotés (1., 2., 3.) ; sous-sections : italique et numérotées (1.1., 1.2.). Deux niveaux de titres au maximum ; pas de titres entièrement en majuscules.

· Citations courtes : entre guillemets. Citations de plus de 40 mots : paragraphe distinct en retrait, sans guillemets.

· Références bibliographiques : norme APA, 7e édition, avec liste complète en fin de manuscrit.

· Notes de bas de page : brèves, réservées aux précisions explicatives, numérotées automatiquement, en Times New Roman, 10 points.

· Tableaux et figures : numérotés, titrés et accompagnés de leur source, le cas échéant.

Évaluation : les manuscrits seront soumis à une évaluation en double aveugle par deux experts indépendants. La version destinée aux évaluateurs ne devra comporter aucun élément permettant d’identifier les auteurs. L’évaluation portera notamment sur l’originalité, la pertinence scientifique, la rigueur méthodologique et la clarté de l’argumentation.

Calendrier prévisionnel



Lancement de l'appel: 26 novembre 2026

Date limite de réception des résumés: 31 décembre 2026

Notification des acceptations: 15 janvier 2027

Réception des articles complets: 28 février 2027

Retour des évaluations: 15 mars 2027

Réception des articles révisés: 10 avril 2027

Publication prévisionnelle: Mai 2027



Coordination scientifique

Pr. EL JAMRI Fatima Zahra, Université Hassan 1er Settat

Pr. BOULAHNANE Saad, Université Hassan 1er Settat

Publication et soumission

Les manuscrits retenus seront réunis dans un ouvrage collectif, sous réserve de leur validation scientifique et éditoriale. Les informations relatives à l’éditeur et aux modalités de publication seront communiquées ultérieurement.

Les manuscrits sont à adresser à : cdrli.uh1@outlook.com

Objet du courriel : Appel à manuscrits – Justice, récits et imaginaires sociaux