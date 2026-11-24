A magyar műfordítás több mint száz éve adós Guillaume Apollinaire kalligrammáinak tolmácsolásával. Eddig mindössze öt kalligramma magyar fordítását ismerhettük. Nem véletlenül, mert a kalligrammák fordítása különös kihívást jelent. A tartalom és a forma egységének megteremtésekor itt a formai követelmények új összetevőkkel egészülnek ki. A ritmus, az ütem, a szótagszám, a rím mellett hozzátartozhatnak olyan tényezők is, mint a karakterek száma szóközökkel vagy szóköz nélkül, vagy hogy adott esetben ugyanarra a helyre ugyanaz a betű kerüljön a fordításban is, mint az eredetiben. Szerencsés egybeesés, hogy a tipográfus és a magyar fordító személye ezúttal ugyanaz.

Ez a magyar–francia kétnyelvű album eredeti formájában tartalmazza a költő összes fellelhető kalligrammáját, köztük olyanokat is, melyek az eddigi legteljesebb gyűjteményekben sem találhatók meg. Néhány kalligrammát – köztük azokat is, melyek a szerző halála után kerültek elő – kéziratos formában ismerhet az Olvasó. Ebben a kötetben tipográfiai átírásban találkozik ezekkel is, mert okkal tételezhetjük fel, hogy Apollinaire-nek is ez lenne a kívánsága.

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La traduction littéraire hongroise est redevable depuis plus d’un siècle de la transposition des calligrammes de Guillaume Apollinaire. Jusqu’à présent, seules cinq traductions hongroises de calligrammes étaient connues. Cela n’a rien d’étonnant, car la traduction des calligrammes constitue un défi tout particulier. Lorsqu’il s’agit de recréer l’unité du contenu et de la forme, les contraintes formelles habituelles se voient ici complétées par de nouvelles exigences. Outre le rythme, la mesure, le nombre de syllabes et la rime, il faut parfois tenir compte d’éléments tels que le nombre de caractères, avec ou sans espaces, ou encore faire en sorte qu’à certains endroits précis la même lettre apparaisse dans la traduction qu’à l’emplacement correspondant du texte original. Heureuse coïncidence : dans le présent ouvrage, le typographe et le traducteur hongrois ne font qu’une seule et même personne.

Cet album bilingue hongrois-français présente, dans leur forme originale, l’ensemble des calligrammes actuellement connus du poète, y compris certains qui ne figurent même pas dans les recueils les plus complets publiés jusqu’à ce jour. Le lecteur pourra découvrir plusieurs calligrammes, notamment ceux qui n’ont été retrouvés qu’après la mort de l’auteur, sous leur forme manuscrite. Dans ce volume, ils apparaissent toutefois également sous forme de transcription typographique, car tout porte à croire qu’Apollinaire lui-même l’aurait souhaité.

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Recueilli, édité, traduit et mis en forme typographiquement par : Gyula Végh

Publication réalisée en collaboration avec les Éditions Vexact.

Avec le soutien de l’Institut français de Hongrie, dans le cadre du Programme d’aide à la publication Kosztolányi (PAP), ansi que du Fonds national culturel hongrois et de la Municipalité de la ville de Szeged dotée du statut de ville à droits comitaux.

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On peut lire sur Actualitte.com un article très complet de Miklós Magyar sur cette édition-traduction…