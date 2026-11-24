Lettres modernes Minard : Raymond Roussel nº 9

Genèses rousselliennes

Sous la direction de Christophe Reig et Hermes Salceda

Roussel nous a transmis dans son testament littéraire, dont le titre Comment j’ai écrit certains de mes livres renvoie explicitement à un récit sur la genèse de l’œuvre, quelques informations sur ses méthodes de travail, le Procédé qui l’a rendu célèbre, bien entendu, mais aussi l’image d’une implication très intense dans le métier d’écrivain, la mise à distance du réel, l’imagination comme idéal littéraire, l’association de son écriture au mot logique. La biographie de François Caradec, certains articles de Michel Leiris ont apporté d’autres informations concernant, par exemple, sa recherche d’un style épuré.

En 1989, la société Bedel, garde-meubles historique, dont l’activité remonte à 1866, déposait à la Bibliothèque Nationale de France six ou sept malles contenant toute sorte de documents relatifs à la biographie et à l’œuvre de Raymond Roussel. Cet ensemble, révélé en 1991, allait modifier considérablement le regard que la critique portait sur cet auteur : des lettres reçues, un cahier de dédicaces, des carnets de voyage, des notes de lecture, des épreuves typographiques, des brouillons et des avant-textes, des documents personnels, brevets, photographies, et surtout deux monumentaux textes inédits. Il s’agit de deux romans fleuve en vers, La Seine qui est un texte pratiquement achevé (632 feuillets répartis en quatre actes) que Roussel n’avait pas publié et Les Noces, quelque 1500 pages et Claude et Luce (quelque 20000 alexandrins). Ces textes nous offrent l’écriture de Roussel en chantier, à l’état de friche. À l’économie sèche des textes publiés s’oppose ici une espèce de foisonnement qui échappe à tout contrôle, qui semble pouvoir proliférer indéfiniment. Ces textes sont donc particulièrement riches pour les approches génétiques, ils nous éclairent sur les méthodes de travail de Roussel. L’édition des œuvres complètes de l’auteur chez Pauvert-Fayard, sous la directions d’Annie le Brun et de Patrick Besnier, à partir de 1994, certes lentement, a permis d’élargir de manière décisive les points de vue sur l’auteur.

Les manuscrits nous invitent entre autres à nous intéresser aux rapports de Roussel aux genres littéraires puisqu’il les a tous pratiqués mais d’une manière tellement personnelle qu’il les a rendus peu reconnaissables. Ses romans ne répondent en rien à ce que les lecteurs pouvaient à l’époque attendre des récits d’aventures exotiques ou scientifiques ; son théâtre a choqué le public parce que trop étranger au genre dramatique ; à l’époque où règne encore le symbolisme, Roussel pratique une poésie purement descriptive et dénotative. L’auteur avait lui-même souligné la parenté du Procédé et de la rime, il est certainement intéressant d’étudier l’usage qu’il fait de la rime à mesure que l’œuvre avance, de voir si c’est précisément la rime qui l’a effectivement conduit à la découverte du Procédé, et le Procédé qui l’a peut-être ramené à la rime dans Nouvelles Impresssions d’Afrique.

Les recherches devraient ainsi permettre d’élargir la réponse à la question « comment Roussel a-t-il écrit ses livres ? » et ne plus la limiter au dévoilement posthume de son Procédé, qui est longtemps resté comme le seul appel génétique de son œuvre, orientant la recherche vers la fabrique textuelle. Les manuscrits élargissent et problématisent l’auto-exégèse dévoilée par l’auteur. Les textes inachevés qui présentent des listes de rimes attendant d’être remplies par des vers, les campagnes de récriture d’Impressions d’Afrique et de Locus Solus constituent un matériau précieux pour décortiquer et reconstruire les méthodes de travail de l’auteur et ses rapports à la langue, au récit et au réel. L’étude des avant-textes du plus impénétrable des livres de Roussel, Nouvelles Impressions d’Afrique dont Pierre Bazantay a fait une précieuse édition partielle devraient nous permettre de dévoiler le processus d’élaboration de cette poésie microscopique et elliptique.

Jusqu’à des périodes encore récentes l’écrire s’accompagnait d’une manipulation de différents supports, feuilles volantes, papiers à lettres, toute sorte de cahiers… Claire Bustarret avait montré comment Roussel avait un usage assez original des supports qu’il utilisait et qui rappelait un peu les pratiques du collage. Aborder l’œuvre de Roussel d’un point de vue génétique c’est aussi étudier sa manipulation des supports d’écriture et leur rapport au processus d’écriture lui-même. Les supports sont en effet de véritables outils de production de l’écrit et l’étude des traces de leur manipulation peut nous permettre de retrouver des gestes qui concernent, en fait, tout le processus d’écriture.

Dans son testament littéraire Roussel avait pris soin de préciser qu’il avait beaucoup voyagé, mais qu’il n’avait rien tiré de ses voyages pour ses livres. L’important Fonds photographique déposé à la BNF nous invite justement à réexaminer le rapport de Roussel aux voyages et de ceux-là à l’écriture. En effet, à travers ses photos l’auteur se montre comme un observateur attentif du monde, de la vie quotidienne, quand bien même il maintiendrait le réel à distance de son œuvre. Il est difficile, en effet, d’imaginer qu’un homme capable d’aller voir des dizaines de fois une même pièce de théâtre pour observer les variations dans les détails, n’est pas justement doté d’un sens aigu de l’observation, difficile d’imaginer que l’auteur peint si bien la vie parisienne oisive de la Belle Époque dans Les Noces et dans La Seine, ne puisse être un fin observateur de son époque. La Vue témoigne certainement d’une synthèse de ses recherches poétiques dans sa période de prospection, mais aussi de sa passion pour la photographie.

Les approches biographiques sont aussi bienvenues, les manuscrits nous permettront de connaître nombre de détails concernant sa biographie privée et ses lectures. L’augmentation de la biographie de François Caradec en est la preuve ainsi que l’ouvrage de Martine Courtois qui à partir d’un faire-part de décès a démêlé la généalogie des Roussel.

Enfin, les études comparatistes sont aussi possibles qui pourraient permettre, par exemple de rapprocher, les carnets de voyage de Roussel et ses cartes postales avec les notations et les cartes postales de Perec.

—

Nous attendons vos propositions pour le 15 septembre 2027

Hermes Salceda : 2001hs@gmail.com ;

Christophe Reig : christophe.reig@univ-perp.fr

Après décision définitive, le 30 septembre 2027, les contributions seront à remettre le 30 mai 2028.

Le volume sera publié par La Revue des lettres modernes (Classiques Garnier) lors du dernier semestre 2028.

LETTRES MODERNES MINARD : SÉRIE RAYMOND ROUSSEL Nº 9

Site web : https://www.lettresmodernesminard.org/roussel.html

—

Quelques repères bibliographiques

1. Sur le site suivant on pourra consulter la table des matières de tous les volumes de la Série Raymond Roussel de la Revue des lettres modernes

https://www.lettresmodernesminard.org/roussel.html

2. Les éditions Pauvert-Fayard ont publié les œuvres complètes de Raymond Roussel, sous la direction d’Annie Le Brun et de Patrick Besnier, annotées et avec d’intéressantes préfaces pour les études génétiques.

3. Sur le site de la Bibliothèque Nationale de France l’on trouvera numérisés tous les manuscrits du Fonds Roussel : https://gallica.bnf.fr/

Livres (récents)

Amargós, Joan Bofill et Salceda, Hermes, Dalí-Roussel. Paranoïa-critique et cybernétique textuelle, Marion Marc (trad.), Paris, Classiques Garnier, « Archives des lettres modernes », n° 307, 2026.

Bazantay, Pierre, Raymond Roussel face à la presse 1897–1933. Genèse d’un suicide ?, Presses universitaires de Rennes, 25 juin 2026.

Bazantay, Pierre, Reggiani, Christelle, Salceda, Hermes (dir.), Raymond Roussel : hier, aujourd’hui, actes du colloque de Cerisy 9-16 juin 2012, Presses universitaires de Rennes, 2012.

Bory, Jean-François, Roussel, SARL, Romainville, Al Dante, 2003.

Le Brun, Annie, Vingt mille lieues sous les mots, Raymond Roussel, Paris, J.-J. Pauvert, 1994.

Colombet, Marie, L’Humour objectif : Roussel, Duchamp, Paris, Publibook, 2008.

Courtois, Martine, Raymond Roussel Histoires de familles, Paris, Classiques Garnier, « Biographies », 2024.

Florence, Yanni, Raymond Roussel Around the World 1920–1921, with Roussel vintage photographs and his valet’s post cards, Melbourne, World Food Books, 2026.

Jung, Mathieu, James Joyce, Raymond Roussel : modalités du lisible, thèse de l’Université de Strasbourg, 2014.

Kokubu, Toshihiro, Le jeu du je chez Raymond Roussel, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2004.

Nijima, Susumu, Mesure et démesure chez Raymond Roussel, thèse, Université de Rennes 2, 2004.

Salceda, Hermes et Andujar, Gemma, Raymond Roussel : teoria y practica de la escritura. Con la traduccion de Textos embrionarios o Embriones textuales, Barcelone, Universitat Autonoma de Barcelona, 2002.

Piron, François (dir.), Locus Solus. Impressions of Raymond Roussel, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 2011.

Numéros de revues consacrés à Roussel

Raymond Roussel, Cahiers de l’Association internationale des études françaises, n° 56, 2004.

Raymond Roussel, Bérénice. Rivista quadrimestrale di studi comparati e ricerche sulle avanguardie (L’Aquila), n° 38, 2007.

Raymond Roussel, Europe, n° 1104, avril 2021.

Articles

Amiot, Anne-Marie, « Roussel et la science, trois figures de l’imaginaire littéraire », Annales de la Faculté des Lettres de Nice, 1982.

« L’idéologie roussellienne dans Locus Solus. Raymond Roussel et Camille Flammarion », Mélusine, n° 3, L’Âge d’Homme, Lausanne, 1982.

« Romans d’aventures et aventures du roman roussellien », Europe, n° 714, Raymond Roussel, Paris, 1988.

« Raymond Roussel : Cruauté et Grand-Guignol », Jean-Pierre Goldenstein et Michel Bernard (dir.), Mesure et démesure dans les lettres françaises au xxe siècle : Hommage à Henri Béhar, Paris, Honoré Champion, 2007, p. 57-69.

Anglard, Véronique, « Raymond Roussel Impressions d’Afrique », École des lettres II, n° 11, avril 1991, Paris.

Basset, Anne-Marie, « La genèse de quelques noms dans Locus Solus », Raymond Roussel, perversion classique ou invention moderne ?, Pierre Bazantay et Patrick Besnier (dir.), Presses universitaires de Rennes, 1993, p. 57-68.

Basset, Anne-Marie, « Impulsion ou contrôle ? Les procédés rousselliens en mouvement dans les avant-textes d’Impressions d’Afrique », Mélusine, n° 19, 1999, p. 279-296.

Basset, Anne-Marie, « Écriture et réflexivité : les manuscrits d’Impressions d’Afrique », série Raymond Roussel, n° 1, 2001, p. 55-74.

Basset, Anne-Marie, « Impressions d’Afrique : la forme ambivalente de la genèse mythique dans les avant-textes », série Raymond Roussel, n° 2, 2004, p. 157-174.

Basset, Anne-Marie, « Théâtralisation du corps dans les avant-textes d’Impressions d’Afrique », série Raymond Roussel, n° 3, 2007, p. 141-168.

Basset, Anne-Marie, « Roussel lecteur de Valéry. Commentaire des notes de lecture du fonds Roussel », série Raymond Roussel, n° 3, 2007, p. 207-232.

Bazantay, Pierre, Archéologie d’un fait littéraire, Raymond Roussel, thèse d’État, Université de Rennes 2, 1987.

Bazantay, Pierre, « Roussel et le feuilleton », Mélusine, n° 25, 2005, p. 121-131.

Besnier, Patrick, « La Seine de Raymond Roussel : un tombeau du théâtre », in Impossibles théâtres xix-xxe siècles, Bernadette Bost et alii (dir.), Chambéry, Éditions Comp’Act, 2005, p. 145-164.

Besnier, Patrick, « Espace et temps dans Locus Solus », Études de lettres, n° 1-2, 2000, p. 57-66.

Bootz, Philippe, Laitano, Inés et Salceda, Hermes, « Remédiatisation cybertextuelle de Nouvelles Impressions d’Afrique », http://www.rousselnia.fr/ (mise en ligne en juin 2012).

Bustarret, Claire, Basset, Anne-Marie, « Les cahiers d’Impressions d’Afrique : l’apport de la codicologie à l’étude génétique », Genesis, Manuscrits-Recherche-Invention, n° 5, 1994, p. 153-167.

Eruli, Brunella, « Le moule et le clou. Les objets idiots de Roussel », Pierre Bazantay et Patrick Besnier (dir.), Raymond Roussel, perversion classique ou invention moderne ?, Presses universitaires de Rennes, 1993.

Finter, Helga, « L’offrande langagière : scènes », Pierre Bazantay et Patrick Besnier (dir.), Raymond Roussel, perversion classique ou invention moderne ?, Presses universitaires de Rennes, 1993.

Haenel, Yannick, « Écriture de l’imaginaire dans les romans de Raymond Roussel », Recherches sur l’imaginaire, n° 19, 1981.

Houppermans, Sjef, « Échecs et autres réussites ; la relation mouvementée entre Raymond Roussel et Caissa », Échiquiers d’encre : le jeu d’échecs et les lettres (19e-20e s.), Jacques Berchtold (dir.), Genève, Droz, 1998, p. 303-319.

Jenny, Laurent, « Le discours du carnaval », Littérature, n° 16, 1974.

Laplace, Jean, « Raymond Roussel et le merveilleux », Prisme, n° 15, printemps 1980.

Leborgne, Erik, « Les espaces artificiels dans Locus Solus de Raymond Roussel », Pierre Masson (dir.), L’Envers du décor : Duplicité du paysage littéraire, Nantes, Pleins Feux, 2003, p. 143-180.

Milner, Judith, « Poussière de soleils Poussières de texte », Action poétique, n° 69, 1977.

Mourier, Maurice, « Raymond Roussel ou le refus du corps », Corps, création, entre lettres et psychanalyse, Presses universitaires de Lyon, 1980.

Nagata, Michihiro, « L’improbable théâtre de Raymond Roussel. Sur l’adaptation théâtrale d’Impressions d’Afrique », Histoires littéraires, n° 36, 2008, p. 18-39.

Raymond, François, « Raymond Roussel et le récit d’énigme », Europe, n° 714, 1988.

Ringger, Kurt, « Le jeu des appareils et des mots chez Roussel », Les études philosophiques, 1985.

Roscioni, Gian Carlo, « Comment naissent les mythes », Europe, n° 714, 1988.

Roudinesco, Elisabeth, « Raymond Roussel, le folklore breton et l’enfant-roi pervers », Action poétique, n° 50, 1972.

Read, Peter, « Jean Cocteau et Raymond Roussel : « un monde suspendu d’élégance, de féerie, de peur » », Cahiers Jean Cocteau, Nouvelle série 2013, 10/11, p. 271-294.

Salceda, Hermes, « L’utopie cyborgienne et transhumaniste dans les romans de Raymond Roussel », Revue Romane, vol. 61, n° 1, 2025, p. 55-69.

Scott, David, « The Secret of the Corpse-Language Machine: The Birth of the Clinic and Raymond Roussel », in David Scott, Understanding Foucault, understanding modernism, New York, Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Inc., 2017, chapter 2.

Weller, Claudia Ella, Zwischen schwarz und weiss: Schrift und Schreiben im selbstreferentiellen Werk von Edgar Allan Poe und Raymond Roussel, Berne, Peter Lang, 2001.