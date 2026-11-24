La réédition du Don Giovanni Tenorio de Carlo Goldoni permet de redécouvrir l’édition établie par Carlo Alberto Petruzzi, parue pour la première fois en 2012. Longtemps indisponible, cet ouvrage intéressera celles et ceux qui souhaitent approfondir le mythe de Don Juan.

Dans cette pièce de 1735, Goldoni revisite le mythe du séducteur le plus célèbre de la littérature. En remplaçant la statue du Commandeur par l’intervention soudaine de la foudre, il rend le châtiment final plus vraisemblable, sans en atténuer la sévérité morale. Moins connue que d’autres versions du mythe, l’œuvre fut néanmoins l’une des sources fondamentales de Lorenzo Da Ponte pour la rédaction du livret du chef-d’œuvre de Mozart.