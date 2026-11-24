APPEL À COMMUNICATIONS

COLLOQUE ANNUEL DE L’APFUCC

Du 26 au 29 mai 2027

Université de l’Île-du-Prince-Edouard (UPEI), Canada

ATELIER « Le Québec en Europe centrale : circulations, représentations et transferts culturels »

Responsable: Agnieszka Kukuryk – Université de la Commission de l’Éducation Nationale de Cracovie (UKEN)

agnieszka.kukuryk@uken.krakow.pl

Cet atelier se propose d’examiner les différentes formes de présence du Québec en Europe centrale à travers la littérature, les arts et les pratiques culturelles. Il s’intéresse à la circulation des œuvres, des écrivain·es et des artistes québécois·es dans les espaces culturels centre-européens, ainsi qu’aux processus de traduction, de réception, de médiation et de réinterprétation qui accompagnent ces circulations.

L’Europe centrale sera envisagée à la fois comme un espace de réception et de médiation de la culture québécoise, et comme un lieu de rencontre, de dialogue et de transformation des imaginaires. Comment les œuvres québécoises sont-elles traduites, diffusées et reçues en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie et, plus largement, dans les différents espaces culturels de la région ? Quelles représentations du Québec et de la société québécoise ces processus contribuent-ils à construire ? Quels aspects de l’expérience québécoise – la langue française, le rapport au territoire, l’histoire, la mémoire, les enjeux identitaires, l’interculturalité et la pluralité culturelle – retiennent particulièrement l’attention du lectorat, des équipes de recherche, des milieux artistiques et des institutions centre-européennes ?

Une première perspective sera consacrée à la circulation et à la réception de la littérature québécoise. Les contributions pourront porter sur des écrivain·es tels qu’Anne Hébert, Gabrielle Roy, Michel Tremblay, Réjean Ducharme, Gaston Miron, Marie-Claire Blais, Jacques Poulin, Dany Laferrière, Wajdi Mouawad ou Kim Thúy, ainsi que sur les figures émergentes de la création québécoise contemporaine. Il pourra notamment s’agir d’étudier la réception critique de leurs œuvres, leur présence dans les universités et les programmes d’enseignement, leur diffusion éditoriale ou encore leur inscription dans les corpus de littérature francophone en Europe centrale.

Un deuxième axe sera consacré à la traduction et aux médiations culturelles, envisagées comme des espaces privilégiés de rencontre entre le Québec et l’Europe centrale. Les communications pourront porter sur la traduction d’œuvres québécoises vers le polonais, le tchèque, le slovaque ou le hongrois, sur le rôle des traducteur·rices et des maisons d’édition, ainsi que sur les choix et les stratégies de traduction ou les phénomènes de retraduction. Une attention particulière pourra être accordée aux modalités de transmission des réalités linguistiques et culturelles propres au Québec : le joual et les particularismes lexicaux, les références historiques et institutionnelles, la mémoire collective, les rapports entre français et anglais, ainsi que les éléments caractéristiques des imaginaires et des pratiques culturelles québécoises.

L’atelier s’intéressera également aux représentations et aux imaginaires du Québec en Europe centrale. Comment le Québec apparaît-il dans les œuvres littéraires, les récits de voyage, le cinéma, les médias ou les arts visuels produits dans la région ? Quels imaginaires se construisent autour de Montréal, de Québec, des paysages nordiques, de l’hiver, de la nature et du territoire ? Comment les questions de langue, d’identité, de minorité, de diversité culturelle et d’interculturalité sont-elles perçues et représentées ? Les contributions pourront également interroger les représentations stéréotypées du Québec, leur évolution et leur circulation dans les différents contextes centre-européens.

Une autre perspective sera consacrée aux mobilités, aux trajectoires et aux rencontres entre le Québec et l’Europe centrale. Les personnes qui écrivent, les artistes, les traducteur·rices, les chercheur·euses et les intellectuel·les ayant circulé entre ces deux espaces pourront être envisagé·es comme des actrices et des acteurs, ainsi que comme des vecteurs de transferts culturels. Séjours, voyages, résidences, collaborations universitaires ou artistiques, mais aussi expériences migratoires, exil et diaspora pourront être étudiés comme autant d’espaces de confrontation et de négociation des appartenances, susceptibles de faire émerger des identités plurielles et de nouvelles formes de dialogue interculturel.

Enfin, les arts et les pratiques culturelles québécoises constitueront un autre champ privilégié de réflexion. L’atelier pourra accueillir des contributions consacrées au cinéma québécois, à travers les œuvres de cinéastes tels que Denys Arcand, Denis Villeneuve, Xavier Dolan, Philippe Falardeau, Léa Pool ou Monia Chokri, ainsi qu’au théâtre et aux arts de la scène, notamment à travers les créations de Michel Tremblay, Wajdi Mouawad ou Robert Lepage. La photographie, les arts visuels, la danse, la musique et la chanson québécoises pourront également être abordées sous l’angle de leur circulation, de leur réception et de leur réinterprétation en Europe centrale.

À travers ces différentes perspectives, l’atelier entend mettre en lumière les multiples formes de circulation de la culture québécoise en Europe centrale, ainsi que les transformations qu’elle connaît au contact de nouveaux contextes culturels. Il s’agira d’interroger les processus par lesquels les œuvres, les langues, les représentations et les pratiques culturelles québécoises sont traduites, transmises, appropriées et reconfigurées, et de mettre en évidence les formes de dialogue, de déplacement et de création qui émergent de ces rencontres.

Axes proposés

1. Littérature québécoise : circulation, réception et enseignement

Réception des œuvres d’Anne Hébert, de Gabrielle Roy, de Michel Tremblay, de Réjean Ducharme, de Gaston Miron, de Dany Laferrière, de Kim Thúy, de Wajdi Mouawad, etc. ; diffusion éditoriale ; réception critique ; enseignement de la littérature québécoise dans les universités centre-européennes.

2. Traduction et médiation culturelle

Traductions et retraductions ; rôle des traducteur·rices et des maisons d’édition ; circulation de la littérature québécoise ; traduction du joual et des particularismes linguistiques ; transmission des références historiques et culturelles québécoises.

3. Images et imaginaires du Québec

Représentations du Québec, de Montréal et du territoire ; Nord, nature et hiver ; langue et identité ; diversité culturelle et interculturalité ; stéréotypes et constructions de l’altérité.

4. Mobilités, trajectoires et dialogues interculturels

Voyages, migrations, exils et diasporas ; parcours d’écrivain·es et d’artistes québécois·es en Europe centrale ; échanges universitaires et artistiques ; résidences et collaborations ; identités plurielles et transnationales.

5. Cinéma, théâtre et arts québécois en Europe centrale

Réception des œuvres de cinéastes tels que Denys Arcand, Denis Villeneuve, Xavier Dolan, Philippe Falardeau, etc. ; circulation du théâtre québécois ; Robert Lepage et les pratiques scéniques contemporaines ; arts visuels, musique, chanson et danse.

Les propositions pourront porter sur la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et, plus largement, les espaces centre-européens. Les approches comparatistes, interculturelles, transnationales et interdisciplinaires seront privilégiées. Les études littéraires pourront dialoguer avec les études de traduction, le cinéma, les arts, les études culturelles, l’histoire des idées, la sociologie de la culture et les études francophones.

Échéancier :

Date limite pour soumettre une proposition : 15 janvier 2027

Réponse aux participant·e·s et ouverture de l’inscription : 1er février 2027

Version provisoire du programme : 15 mars 2027

Date limite pour être en règle avec l’APFUCC et s’être inscrit·e au colloque : 30 mars 2027

Version finale du programme : 26 avril 2027

Modalité et consignes :

- Le colloque annuel 2027 de l’APFUCC se passera à la fois en personne et en ligne. Veuillez noter que notre atelier se déroulera en ligne.

- Les communications devront être en français et s’intéresser à un corpus en français.

- Vous ne pouvez soumettre qu’une seule proposition de communication au colloque.

- Veuillez soumettre votre proposition complète (titre, résumé de 250-300 mots, adresse, affiliation et notice bio-bibliographique de 150 mots) directement sur le site Fourwaves avant le 15 janvier 2027, onglet « soumission » (https://event.fourwaves.com/fr/apfucc-2027).

- L’adhésion à l’APFUCC est requise pour participer au colloque. Il faut également régler les frais de conférence avant le 30 mars 2027.

Bibliographie indicative et non exhaustive

1. Cadres théoriques : transferts culturels, circulation, comparatisme

Bourdieu, Pierre, « Les conditions sociales de la circulation internationale des idées », Actes de la recherche en sciences sociales, 145, 2002, p. 3-8.

Casanova, Pascale, La République mondiale des lettres, Paris, Seuil, 1999.

Damrosch, David, What Is World Literature?, Princeton, Princeton University Press, 2003.

Espagne, Michel, Les transferts culturels franco-allemands, Paris, PUF, 1999.

Moretti, Franco, « Conjectures on World Literature », New Left Review, 1, 2000, p. 54-68.

Werner, Michael et Zimmermann, Bénédicte, « Penser l’histoire croisée : entre empirie et réflexivité », Annales. Histoire, Sciences sociales, 58-1, 2003, p. 7-36.

2. Littérature québécoise : histoire et réception

Biron, Michel, Dumont, François et Nardout-Lafarge, Élisabeth, Histoire de la littérature québécoise, Montréal, Boréal, 2007.

Drewniak, Dagmara, Feldman-Kołodziejuk, Ewelina, Sadkowski, Piotr et Warmuzińska-Rogóż, Joanna (dir.), Inclusion & Exclusion in/au Canada, Göttingen, V&R unipress, 2024, 152 p. (coll. « TRANSitions », 9).

Gauvin, Lise, Écrire, pour qui ? L’écrivain francophone et ses publics, Paris, Karthala, 2007.

Gauvin, Lise, La fabrique de la langue : de François Rabelais à Réjean Ducharme, Paris, Seuil, 2004.

Grutman, Rainier, Des langues qui résonnent. Hétérolinguisme et lettres québécoises, Paris, Classiques Garnier, 2019.

Kwaterko, Józef (dir.), L’humour et le rire dans les littératures francophones des Amériques, Paris, L’Harmattan, 2006, 198 p. (coll. « Itinéraires et contacts des cultures », vol. 36).

Kwaterko, Józef, Dialogi z Ameryką. O frankofońskiej literaturze w Québecu i na Karaibach, Cracovie, Universitas, 2003, 273 p.

Kwaterko, Józef, Le roman québécois de 1960 à 1975 : idéologie et représentation littéraire, Longueuil, Le Préambule, 1989, 268 p. (coll. « L’univers du discours »).

Kwaterko, Józef, Le roman québécois et ses (inter)discours. Analyses sociocritiques, Québec, Nota bene, 1998, 224 p. (coll. « Littérature(s) »).

Kwaterko, Józef, Majer, Krzysztof, Fruzińska, Justyna et Ravvin, Norman (dir.), Kanade, di Goldene Medine? Perspectives on Canadian Jewish Literature and Culture / Perspectives sur la littérature et la culture juives canadiennes, Leiden-Boston, Brill-Rodopi, 2019, 38 p. (coll. « Francopolyphonies », 25).

Obszyński, Michał et Sokołowicz, Małgorzata (dir.), Le Canada et l’imaginaire du Nord / Canada and the Imagined North, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2024, 154 p. En libre accès : https://www.harrassowitz-verlag.de/ddo/artikel/87600/978-3-447-12250-4_Free%20Open%20Access%20Download.pdf

Ricard, François, Gabrielle Roy : une vie, Montréal, Boréal, 1996.

3. Traduction et médiation

Banoun, Bernard, Poulin, Isabelle, Chevrel, Yves (dir.), Histoire des traductions en langue française. XXe siècle, Lagrasse, Verdier, 2019.

Berman, Antoine, « La retraduction comme espace de la traduction », Palimpsestes, 4, 1990, p. 1-7.

Berman, Antoine, L’épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique, Paris, Gallimard, 1984.

Brisset, Annie, Sociocritique de la traduction. Théâtre et altérité au Québec (1968-1988), Longueuil, Le Préambule, 1990.

Ferraro, Alessandra, Grutman, Rainier (dir.), L’autotraduction littéraire. Perspectives théoriques, Paris, Classiques Garnier, 2016.

Heilbron, Johan, « Towards a sociology of translation: book translations as a cultural world-system », European Journal of Social Theory, 2-4, 1999, p. 429-444.

Sapiro, Gisèle (dir.), Translatio. Le marché de la traduction en France à l’heure de la mondialisation, Paris, CNRS Éditions, 2008.

Simon, Sherry, Le trafic des langues. Traduction et culture dans la littérature québécoise, Montréal, Boréal, 1994.

Simon, Sherry, Translating Montreal. Episodes in the Life of a Divided City, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2006.

Venuti, Lawrence, The Translator’s Invisibility, Londres, Routledge, 1995.

4. Images, imaginaires et imagologie

Cornis-Pope, Marcel et Neubauer, John (dir.), History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries, Amsterdam, John Benjamins, 4 vol., 2004-2010.

Kundera, Milan, « Un Occident kidnappé ou la tragédie de l’Europe centrale », Le Débat, 27, 1983, p. 3-23.

Leerssen, Joep, « Imagology: History and Method », dans Beller, Manfred et Leerssen, Joep (dir.), Imagology. The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters, Amsterdam, Rodopi, 2007, p. 17-32.

Moura, Jean-Marc, L’Europe littéraire et l’ailleurs, Paris, PUF, 1998.

Pageaux, Daniel-Henri, La littérature générale et comparée, Paris, Armand Colin, 1994.

Wolff, Larry, Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford, Stanford University Press, 1994.

5. Mobilités, migrations, interculturalité

Bouchard, Gérard, L’interculturalisme. Un point de vue québécois, Montréal, Boréal, 2012.

Clifford, James, Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1997.

Glissant, Édouard, Poétique de la Relation, Paris, Gallimard, 1990.

Harel, Simon, Les passages obligés de l’écriture migrante, Montréal, XYZ, 2005.

Moisan, Clément et Hildebrand, Renate, Ces étrangers du dedans. Une histoire de l’écriture migrante au Québec (1937-1997), Québec, Nota bene, 2001.

6. Cinéma, théâtre et arts

Charest, Rémy, Robert Lepage. Quelques zones de liberté, Québec, L’instant même, 1995.

Coulombe, Michel et Jean, Marcel (dir.), Le Dictionnaire du cinéma québécois, nouvelle édition, Montréal, Boréal, 2006.

Dundjerović, Aleksandar, The Cinema of Robert Lepage. The Poetics of Memory, Londres, Wallflower Press, 2003.

Marshall, Bill, Quebec National Cinema, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2001.