Le Département de français de l’Université de Rutgers (dans la région New Jersey – New York) offre chaque année deux bourses de recherche-enseignement pour effectuer un doctorat en études françaises et francophones.

Notre département se distingue par son exceptionnelle ouverture, que ce soit en termes de spécialisation chronologique (des études médiévales au XXIe siècle), spatiale (France, Caraïbes, Afrique de l’Ouest, Océanie, Suisse, Canada), ou méthodologique (littérature, théories, études de genre, études postcoloniales, études environnementales, études théâtrales). L’équipe enseignante est dynamique, passionnée, et offre un suivi tout particulièrement attentif aux intérêts de recherche individuels de ses doctorants, à leur formation pédagogique, et à leur préparation au marché du travail. Les approches et les méthodologies sont très ouvertes : l’interdisciplinarité est vivement encouragée. Il est également possible de compléter cette formation par des certificats dans d’autres départements (Women’s, Gender, and Sexuality Studies, Comparative Literature, African, Middle Eastern, and South Asian Languages and Literatures, Performance Studies, etc.). Notre programme a également développé des collaborations uniques avec la France : les doctorants peuvent obtenir un diplôme en cotutelle avec une université française, des échanges entre Rutgers et l’ENS de Paris (Ulm) ont lieu tous les ans, et les étudiants peuvent également candidater pour accompagner le programme d’été à Paris ou le programme d’hiver à Aix-en-Provence. Cette formation prépare brillamment nos doctorants au marché du travail, et le département a récemment placé ses étudiants dans des institutions telles que Princeton, Bryn Mawr et Rochester.

Idéalement située, l’Université de Rutgers est à 45 minutes de New York et à 1 h 15 de Philadelphie, les deux villes offrant des ressources uniques par leurs bibliothèques, leurs événements culturels et leur diversité. Accueillant 70 000 personnes, le campus est gigantesque, et il est possible de s’impliquer aussi bien dans les associations (table française, équipes sportives, associations caritatives) que dans les départements de musique, théâtre et danse. La liberté d’inventer son parcours ne connaît pas de limite !

Les bourses doctorales sont d’un montant de 35 000 $ à 40 000 $ par an, pour une durée de 5 à 7 ans, et sont versées sous forme d’un « stipend » mensuel qui permet de vivre correctement dans les environs. Les frais d’inscription à l’université ainsi que l’assurance santé sont couverts par Rutgers, de même que les frais de visa si nécessaire. Des financements supplémentaires pour les déplacements professionnels (travail d’archive, recherche de terrain, participation à des conférences) sont également occasionnellement disponibles.

Peut postuler toute personne qui parle et écrit couramment le français, titulaire d’une licence en sciences humaines ou sociales, et désirant poursuivre des études en littérature et cultures françaises et francophones. La date limite pour postuler est le 15 janvier 2027. Si vous voulez candidater, merci de fournir un CV, une lettre de motivation, vos relevés de notes, trois lettres de recommandation et un exemple de travail de recherche de 20 pages maximum. Les étudiants dont l’anglais n’est pas la langue maternelle devront également passer le TOEFL. Le GRE n’est pas obligatoire.

Pour en savoir plus sur le programme, vous pouvez consulter le site du département (https://french.rutgers.edu/) ou demander des compléments d’information à la professeure Anaïs Maurer (anais.maurer@rutgers.edu).

Le dépôt de candidature doit être effectué en ligne sur le site du programme :

https://french.rutgers.edu/academics/graduate/how-to-apply-financial-aid