L’Association des Amis Passés, Présents et Futurs d’Isidore Ducasse, recréée en 2018, prépare pour 2027 le prochain Cahier Lautréamont. Elle lance un appel à contribution à tous les passionnés des Chants de Maldoror et des Poésies. Comme les précédents, ce nouveau numéro prolongera les études ducassiennes dans leur globalité, sans privilégier l’une ou l’autre des oeuvres et en restant ouvert à toutes les approches. Nous voudrions cependant cette année proposer aux contributeurs un dossier thématique, qui n’interdit pas cependant les autres chantiers en cours (poursuite des recherches biographiques, retour au texte et à son interprétation, étude des exemplaires et de leur histoire, réception de l’œuvre et répercussions sur les lecteurs ultérieurs, recherche des sources…).

Isidore Ducasse réactionnaire ?

Au cours du XXe siècle, l’oeuvre de Lautréamont/Isidore Ducasse a le plus souvent été abordée en mettant l’accent sur la révolte des Chants de Maldoror. Les commentateurs qui se sont risqué à s’attaquer aux Poésies ont souvent été démunis face au discours moraliste, parfois franchement anti-moderne, du deuxième pan de l’oeuvre du poète. Il aura fallu attendre les travaux de Michel Pierssens dans son Ethique à Maldoror, puis ceux de Sylvain-Christian David (Isidore Lautréamont, différents articles des Cahiers Lautréamont) pour que soit envisagée, à rebours de toutes les représentations favorisées par les lecteurs des Chants, la possibilité d’un Isidore Ducasse réactionnaire. Si on lit sa maigre correspondance, les choses paraissent pourtant claires: Ducasse affirme n’avoir chanté le mal que pour en dénoncer les séductions mensongères et ramener son lecteur vers le bien. Depuis, les travaux entrepris sur le plan biographique, dans le sillage de Jean-Jacques Lefrère et jusque la récente identification de Mervyn (Louis d’Hurcourt) par Gérard Touzeau, ont permis de montrer dans l’entourage du poète la présence d’un certain nombre de personnalités plus conservatrices que révolutionnaires. Que penser de tout cela ? Faut-il relire Ducasse avec ce nouvel éclairage et voir en lui un anti-moderne comme ceux qu’a étudié Antoine Compagnon ? Devons-nous renoncer à la lecture surréaliste, qui faisait la part belle à la révolte ? Spontanément, les lecteurs de Maldoror, séduits par le potentiel subversif de l’oeuvre, seront tenté de répondre par la négative. Nous proposons pourtant de traiter cette question sans préjugés de lecture, de toutes les manières possibles, par le texte ou par une approche biographique, en la réinscrivant peut-être aussi dans les débats idéologiques de son temps (philosophiques, historiques, théologiques…), et en maintenant un nécessaire point d’interrogation afin de ne pas refermer trop promptement, d’une manière ou d’une autre, la vertigineuse ambiguïté de l’œuvre.

—

Les propositions de contributions sont à adresser avant le 1er avril 2027 à : aappfid@isidorelautreamont.fr

Nous remercions les futurs contributeurs de nous faire parvenir, par mail, un texte entièrement rédigé, et non pas une proposition: ce n’est qu’à partir du texte complet que le comité pourra juger de son intérêt.

—

Les Cahiers Lautréamont sont publiés chez Classiques Garnier.

Le dernier numéro est paru le 19 novembre 2026.

—

Vous pouvez suivre l'actualité de la revue sur

http://www.maldoror.org

http://cahierslautreamont.wordpress.com

Sur Facebook : http://www.facebook.com/pg/AAPPFID/

Sur Twitter : http://twitter.com/C_Lautreamont