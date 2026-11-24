Dans le cadre de la préparation au concours de l'agrégation externe d'espagnol, le séminaire doctoral de l'axe LALE du CRIMIC (Sorbonne Université) organise le vendredi 11 décembre 2026 de 16h à 18h une conférence, donnée par Jasper Vervaeke, de Université de Gand, intitulée "Poseer la memoria ajena. Influencia e imaginación en El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vásquez".

La conférence de Jasper Vervaeke et la discussion menée par Pénélope Laurent seront en espagnol.

Activité gratuite, ouverte à toutes et à tous.

Lieu : Casa de México (Cité Internationale Universitaire de Paris), 9C boulevard Jourdan