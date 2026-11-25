Dans La société des impressionnistes (CNRS éd.), Christophe Charle propose un autre regard sur l'impressionisme. Fondé sur une approche biographique comparée, il tente une véritable histoire sociale, culturelle et politique de ce groupe d’artistes, farouchement individualistes mais pratiquant aussi de nouvelles formes d’amitié, d’entraide et de solidarité. Les impressionnistes apparaissent ainsi représentatifs de cette société de la fin du XIXe siècle. Au lendemain de la crise politique, militaire et sociale de 1870-1871, ils élargissent les espaces de liberté, revendiquent l’égalité de traitement par les institutions et font preuve d’une fraternité durable. La société des impressionnistes, libérée de la tutelle de l’État, doit désormais affronter le marché, séduire marchands et amateurs, résister aux sarcasmes… Fabula vous invite à lire un extrait…
(Illustr: La Grenouillère d'Auguste Renoir, 1869, Stockholm, Nationalmuseum)