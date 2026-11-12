Plus de 150 ans après sa première apparition collective, l’impressionnisme suscite toujours le même intérêt. Ce livre propose un autre regard, une autre perspective. Fondé sur une approche biographique comparée, il tente une véritable histoire sociale, culturelle et politique de ce groupe d’artistes, farouchement individualistes mais pratiquant aussi de nouvelles formes d’amitié, d’entraide et de solidarité.

Les impressionnistes apparaissent ainsi représentatifs de cette société de la fin du XIXe siècle. Au lendemain de la crise politique, militaire et sociale de 1870-1871, ils élargissent les espaces de liberté, revendiquent l’égalité de traitement par les institutions et font preuve d’une fraternité durable.

La société des impressionnistes, libérée de la tutelle de l’État, doit désormais affronter le marché, séduire marchands et amateurs, résister aux sarcasmes. En modernisant les attributs visuels de l’identité nationale, en explorant des paysages en mutation ou en admettant de nouveaux types sociaux sur la toile, leur production témoigne d’une transformation des fonctions assignées à la création picturale.

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