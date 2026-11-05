Poète engagé et amoureux, auteur francophone, sénégalais et panafricain, homme de lettres et homme d’État, mais aussi traducteur des langues africaines et de l’anglais, ou encore enseignant, chercheur et théoricien… L’œuvre de Léopold Sédar Senghor reflète les facettes d’un homme qui a traversé un siècle et les continents, avec ses accomplissements, ses hésitations et ses erreurs. Difficile à classer, son héritage mérite d’être interrogé.

Le présent ouvrage donne à lire les six grands recueils de Senghor – Chants d’ombre, Hosties noires, Éthiopiques, Nocturnes, Lettres d’hivernage et Élégies majeures –, mais aussi les poèmes épars, de la jeunesse comme de la maturité, en faisant émerger quelques textes inédits ou oubliés, ainsi que ses traductions. Les œuvres du poète sont accompagnées d’un appareil critique, réalisé par des chercheurs africains et européens, qui aide à les comprendre ainsi qu’à les contextualiser, en plus de rendre visible le processus d’écriture.

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France Culture - Le Point Culture

Léopold Sédar Senghor

« Poète de la négritude, premier président du Sénégal indépendant, académicien français : Léopold Sédar Senghor est l’une des grandes figures intellectuelles et politiques du XXe siècle. Mais que change le regard de chercheurs africains sur une œuvre longtemps commentée depuis la France ? »

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