APPEL À COMMUNICATIONS POUR LA SESSION POSTERS

Le programme des conférences de la journée d’étude sera communiqué ultérieurement.

L’orthographe française représente toujours un enjeu social fort. Le ministère de l’Éducation Nationale insiste depuis plusieurs années sur la nécessité de sa maitrise, présentée même comme une « urgence » par le ministre Edouard Geffray à l’été 2026, comme s’il en allait de la perte irrémédiable d’un savoir-faire. Pourtant, nous n’avons jamais eu à notre disposition autant d’outils nous permettant de déléguer la gestion de la dimension orthographique de l’écriture. Doit-on alors envisager qu’une nouvelle ère s’ouvre, où l’apprentissage de l’orthographe ne devrait plus être considéré comme une priorité ? Doit-on redéfinir ce que signifie savoir écrire dans notre société aujourd’hui ?

L’émergence et la diffusion récentes des Intelligences Artificielles (désormais IA), notamment celle des IA génératives (IAG), bouleversent les pratiques de l’écriture dans la société. En quelques années, de puissants outils d’IA sont devenus accessibles au grand public. Capables de produire, de reformuler et de réviser des textes, ils sont d’une efficacité telle qu’ils rivalisent avec les compétences de scripteurs experts. Leur entrée dans les salles de classe a ravivé une ancienne inquiétude sous une forme inédite. Là où d’autres outils, comme les correcteurs intégrés aux traitements de texte (LibreOffice Writer, Microsoft Word, etc.) ou des logiciels dédiés (Antidote, par exemple) constituaient déjà des aides à l’écriture, les IAG vont au-delà en proposant non seulement des corrections pertinentes, mais aussi des réécritures fondées sur des modèles syntaxiques et textuels statistiques. Ces évolutions technologiques nous obligent à interroger l’une des missions historiques de l’école française : l’enseignement de l’orthographe et, par extension, de l’écriture. À l’heure où les élèves, en particulier les collégiens et les lycéens (Naudet, 2025), ont facilement accès aux IAG et à leurs puissantes capacités à orthographier correctement et à générer des textes, et où les enseignants et les futurs enseignants appréhendent de plus en plus le sens des apprentissages relevant de l’orthographe, une question s’impose : faut-il encore enseigner l’orthographe à l’ère des IAG ?

Cette question dépasse le cadre strict des innovations technologiques en ce qu’elle interroge les finalités mêmes de l’enseignement de l’orthographe. Or, les recherches en linguistique – sur le plurisystème de Catach (1978), sur la valeur phonique des lettres issu des travaux de Blanche-Benveniste et Chervel (1979) – en psycholinguistique avec les travaux de Fayol et Jaffré (2008) en particulier, et en didactique de la langue – les travaux de Manesse et Cogis (2007) et de Brissaud et Cogis (2011) sur l’enseignement de l’orthographe et ses difficultés) ont montré que l’orthographe du français ne peut être réduite à un ensemble de conventions graphiques de surface. Ainsi, apprendre à accorder, ce n’est pas seulement apprendre à orthographier tel ou tel mot dans un contexte donné, c’est avant tout apprendre l’architecture grammaticale de la langue (segmenter, catégoriser, trier, mettre en relation) ; c’est donc raisonner sur la langue. En ce sens, ce que l’élève construit par son raisonnement, à savoir des compétences métalinguistiques (David, 2008 ; David & Gerrouache, 2018), ne peut être construit par l’usage d’une machine qui produit systématiquement des formes correctes à sa place.

L’orthographe est aussi (et surtout) un fait social : elle constitue un marqueur de discrimination fort et un instrument de tri scolaire et professionnel. Du point de vue des élèves, elle est source d’insécurité linguistique et langagière (Dabène, 1987 ; Delamotte et al., 2000 ; Blanchet, Clerc & Rispail, 2014). Dans ce contexte, les IAG introduisent une tension inédite : si les élèves peuvent produire un texte irréprochable du point de vue orthographique en recourant à ces outils, l’inégalité fondée sur l’orthographe disparaitrait-elle pour autant ? Et pour l’institution, attachée à l’« égalité des chances » (BOEN, 2020), la question semble appeler une réponse nécessairement tranchée : continuer à enseigner, ou renoncer à enseigner l’orthographe ? Ainsi posée, cette question place les enseignants et les formateurs d’enseignants dans une situation peu confortable, face à des élèves pour qui l’effort (conséquent) consenti pour produire un écrit conforme à l’orthographe de référence parait privé de sens. C’est cette question que se propose d’examiner la journée d’étude, non pour la confirmer ou l’infirmer, mais davantage pour la discuter et la (re)mettre en perspective.

Le présupposé sous-jacent mérite lui aussi d’être interrogé. Affirmer que l’IA « maitrise » l’orthographe revient en effet à réduire celle-ci à une conformité de surface. Or, le fonctionnement des modèles d’IAG est fondamentalement probabiliste : il autorise une performance élevée pour traiter les correspondances phonographiques simples, mais il s’avère peut-être moins adapté aux phénomènes orthographiques complexes comme les accords à distance, ou le traitement de l’homophonie grammaticale, qui requièrent une interprétation contextualisée du discours, à l’instar des pratiques de correction des écrits d’élèves dont les textes, selon les niveaux, comportent de nombreuses graphies non standards, impliquant un travail d’interprétation du discours par l’enseignant, lecteur de la production écrite de l’élève.

Un appel ouvert aux jeunes chercheuses et chercheurs

Cette journée d’étude souhaite faire une large place aux recherches émergentes. L’appel à communications sous forme de posters s’adresse donc tout particulièrement aux jeunes chercheuses et jeunes chercheurs, doctorantes et doctorants, ainsi qu’aux étudiantes et étudiants de master engagés dans un travail de recherche. Il accueille des recherches achevées comme des travaux en cours, exploratoires ou en voie de constitution. Le format poster se prête à la présentation d’un terrain, d’un corpus, d’un protocole ou de premiers résultats, et ménage un temps d’échange privilégié avec les participants. Une session dédiée à ces posters et à leur présentation est prévue pour la journée.

Les propositions pourront s’inscrire dans l’un des axes suivants (indicatifs). Les contributrices et contributeurs sont invités à préciser l’axe principal visé dans leur proposition.

Axe 1. Normes et caractéristiques de l’orthographe à l’épreuve des IAG

Domaines mobilisés : linguistique, traitement automatique des langues (TAL), informatique, didactique du français, sociolinguistique, politique linguistique.

L’IA fournit-elle toujours la « bonne » orthographe ? Traite-t-elle différemment ce qui relève de l’orthographe grammaticale et ce qui relève de l’orthographe lexicale ? Lui arrive-t-il d’occulter des tentatives discursives de l’élève en « lissant », par probabilités statistiques, le texte vers une orthographe plus consensuelle voire normative (et quelle norme fait-elle apparaitre) ? Parvient-elle à appréhender le discours d’un texte d’élève présentant des graphies non standards et peu normées ? Quelles sont les limites des modèles probabilistes pour les phénomènes orthographiques complexes ?

En outre, la complexité de l’orthographe française est telle que sa maitrise peut être perçue comme illusoire et, de fait, ne risque-t-elle pas de conduire à une délégation totale de la gestion orthographique à l’IA par les usagers du français ? Que perdrait-on, et que gagnerait-on à simplifier l’orthographe française ? Quel rôle l’IA pourrait-elle jouer dans une éventuelle démocratisation ? Les rectifications de 1990 (proposées par des linguistes, dont Nina Catach) sont restées peu suivies. Aujourd’hui, le collectif des « Linguistes atterré·e·s » milite pour une réforme (Benzitoun, 2021 ; Candéa & Véron, 2021 ; Les Linguistes atterrées, 2023).

Axe 2. Enseigner et apprendre l’orthographe à l’ère de l’IA : enjeux cognitifs et didactiques

Domaines mobilisés : acquisition du langage, psychologie du développement, psycholinguistique, didactique du français, sciences de l’éducation.

Que devient la construction du lexique orthographique mental et l’automatisation de la transcription lorsque l’élève délègue la gestion orthographique à la machine ? Quels effets de l’externalisation sur la mémoire de travail et sur les ressources disponibles pour planifier et réviser l’écrit (Fayol, 1997 ; Alamargot & Chanquoy, 2002) ? Comment se développe le raisonnement orthographique lorsque la forme correcte est fournie d’emblée ? Peut-on parler, à terme, d’une forme de « dette cognitive » (Kosmyna et al., 2025) ? Comment (re)penser la fonction diagnostique de l’erreur (Astolfi, 1997) ?

Axe 3. Les enjeux sociétaux et épistémologiques de la maitrise de l’orthographe et ses finalités d’enseignement à l’ère des IAG

Domaines mobilisés : sociologie, sociolinguistique, sciences de l’information et de la communication (SIC), didactique, épistémologie et histoire de la discipline.

Comment les IAG reconfigurent-elles l’insécurité linguistique et scripturale (Dabène, 1987 ; Delamotte et al., 2000 ; Blanchet, Clerc & Rispail, 2014) ? Si chacun peut produire un texte orthographiquement correct, l’inégalité fondée sur l’orthographe disparait-elle pour autant ?

Dès lors que l’IA ne corrige plus seulement mais suit et oriente l’écriture, avec quelle transparence (Geoffre, Wang, Yuan & Geoffre, 2026) le fait-elle pour l’enseignant et pour l’élève ?

Le débat récurrent entre l’outil et les compétences qu’il remplace (la calculette, le traitement de texte, le correcteur orthographique) est-il simplement reconductible ? Ou la génération de texte (l’IA n’écrit plus seulement à côté, mais à la place de l’auteur) constitue-t-elle une rupture qualitative touchant à l’auctorialité et à la finalité même de l’acte d’écrire en contexte scolaire ? L’IA comme « miroir » de la discipline (cf. webinaire de l’AFEF, 2026) nous permet de regarder en face les failles de l’enseignement du français en matière d’orthographe et de production d’écrits, et chercher à les dépasser.

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Modalités de soumission

Dans le cadre de cette journée, il est possible de proposer une contribution sous forme de poster. Les propositions comporteront :

un titre ;

un résumé (500 mots maximum hors bibliographie) précisant l’axe principal visé ;

des références bibliographiques (5 maximum) ;

des mots-clés (5 maximum).

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Les contributions sont à envoyer directement par courriel avant le 20 décembre 2026 à l’adresse : arnaud.moysan@u-bordeaux.fr.

Les retours seront transmis au fil des évaluations, au plus tard début janvier afin que les participants disposent rapidement d’une notification concernant l’acceptation de leur communication et puissent préparer l’impression de leur poster (financement à prévoir via le laboratoire de rattachement).

Comité d’organisation :

Claire Doquet (Lab-E3D), Lydie Feugnet (Lab-E3D), Sophie Hubert (Lab-3ED), Arnaud Moysan (Lab-E3D), Thomas Ricart (Ecrivor) et Bérangère Touchaleaume (Lab-E3D).

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Éléments bibliographiques

Alamargot, D., Chanquoy, L. (2001). Through the models of writing. Kluwer.

Astolfi, J.-P. (1997). L’erreur, un outil pour enseigner. ESF.

Blanche-Benveniste, C. & Chervel, A. (1969). L’orthographe. Maspero.

Blanchet, P., Clerc, S. et Rispail, M. (2014). Réduire l’insécurité linguistique des élèves par une transposition didactique de la pluralité sociolinguistique. Pour de nouvelles perspectives sociodidactiques avec l’exemple du Maghreb. Éla. Études de linguistique appliquée, 175(3), 283-302. https://doi.org/10.3917/ela.175.0283.

Benzitoun, C. (2021). Qui veut la peau du français ? Le Robert.

Brissaud, C. & Cogis, D. (2011). Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui ? Hatier (avec J.-P. Jaffré, J.-C. Pellat, M. Fayol).

Candéa, M. & Véron, L. (2021). Le français est à nous ! Petit manuel d’émancipation linguistique. La Découverte.

Catach, N. (1978/2008). L’orthographe française. Nathan ; L’orthographe (Que sais-je ?). PUF.

Chervel, A. (2008). L’orthographe en crise à l’école. Retz.

Cogis, D. (2005). Pour enseigner et apprendre l’orthographe. Delagrave.

Dabène, M. (1987). L’adulte et l’écriture. De Boeck.

David, J., Guerrouache, C. (2018). Relire, analyser et réécrire ses écrits au début du primaire. Le français aujourd’hui, 203(4), 29-49. https://doi.org/10.3917/lfa.203.0029.

David, J. (2008). Les procédures orthographiques dans les productions écrites des jeunes enfants / Le rôle du processus dans l’évaluation de l’écrit.

Delamotte, R., Gippet, F., Jorro, A. & Penloup, M.-C. (2000). Passages à l’écriture : Un défi pour les apprenants et les formateurs. Presses Universitaires de France. https://doi.org/10.3917/puf.jorro.2000.01.

Fayol, M. & Jaffré, J.-P. (2008). Orthographier. PUF.

Fayol, M. (1997). Des idées au texte : psychologie cognitive de la production verbale, orale et écrite. PUF.

Geoffre, T., Wang, Q., Yuan, Z., Geoffre, T. (2026). The Architecture Matrix: Tools, Black Boxes, and the Procurement of Primary Educational AI. (pre-print).

Kosmyna, N., Hauptmann, E., Yuan, Y. T., Situ, J., Liao, X.-H., Beresnitzky, A. V., Braunstein, I., & Maes, P. (2025). Your brain on ChatGPT: Accumulation of cognitive debt when using an AI assistant for essay writing task. https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.08872

Les Linguistes atterrées (2023). Le français va très bien, merci. Tracts Gallimard.

Manesse, D. & Cogis, D. (2007). Orthographe : à qui la faute ? ESF.

Naudet, E. (2025). L’usage de l’intelligence artificielle générative au lycée : un révélateur des inégalités socio-scolaires ? Distances et Médiations des Savoirs, 51.