Le philosophe italien Luigi Pareyson (1918-1981) invitait à convoquer le concept de vie pour qualifier la forme artistique, en regardant chaque œuvre comme un organisme vivant, qui vit de vie propre et aspire à vivre encore dans les interprétations qu’elle fait naître et les reprises qu’elle suscite. Mais que signifie donc que les œuvres sont vivantes ? Dans La vie des œuvres (Mimèsis), Justine Janvier vient clarifier la valeur et la polysémie de cette référence à la vie afin d’élaborer le concept d’une vitalité artistique distincte de la vie biologique. À partir de cette définition renouvelée de la vie, il deviendra possible de mettre en évidence les procès de filiation et d’engendrement qui existent entre les œuvres et les personnes, faisant de la vitalité des formes artistiques un mouvement qui aspire à se transmettre.

(Illustr. : La Bibliothèque de Maria Helena Vieira da Silva, 1966, Centre Georges Pompidou)