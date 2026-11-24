Luigi Pareyson convoque de part en part le concept de vie pour qualifier la forme artistique : celle-ci est un organisme vivant, elle vit de vie propre et aspire à vivre encore dans les interprétations qu’elle fait naître et les reprises qu’elle suscite. Mais que signifie donc que les œuvres sont vivantes ? Cet ouvrage entend clarifier la valeur et la polysémie de cette référence à la vie afin d’élaborer le concept d’une vitalité artistique distincte de la vie biologique. À partir de cette définition renouvelée de la vie, il deviendra possible de mettre en évidence les procès de filiation et d’engendrement qui existent entre les œuvres et les personnes, faisant de la vitalité des formes artistiques un mouvement qui aspire à se transmettre.

Justine Janvier est diplômée de l’École normale supérieure, agrégée de philosophie et docteure de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle s’intéresse aux usages du concept de vie en esthétique contemporaine, notamment dans la pensée de Luigi Pareyson et de Cesare Brandi. Elle entend contribuer par ses travaux à une plus large diffusion de la philosophie italienne auprès du public académique français.