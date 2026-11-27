Un communiqué de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage est venu nous l'apprendre : Toussaint Louverture a fait son entrée dans les programmes scolaires français du collège le jour-anniversaire de la Bataille de Vertières, dernière bataille de la révolution haïtienne, le 18 novembre dernier. C'est l'occasion de saluer la nouvelle édition chez Flammarion de la biographie signée par Sudhir Hazareesingh : La vie épique de Toussaint Louverture, que Fabula vous invite à feuilleter…, ou à découvrir en ligne via Cairn… Cette réédition accompagne la traduction de l'essai Sudhir Hazareesingh, déjà salué par Fabula : Oser être libre. La grande histoire méconnue des rebelles et résistants contre l'esclavage, dans coll. "Au fil de l'histoire" des éd. Flammarion. Rappelons qu'à l'initiative d'Alison Boulanger, la revue Les grandes figures historiques dans les lettres et les arts a consacré un dossier à "Toussaint Louverture, héros de quelle histoire?".

Du héros haïtien, il est aussi question dans le récent ouvrage d'Olivier Bétourné, Les Révolutionnaires. Rêves, désirs et engagement à la fin de l'Ancien Régime (Flammarion encore) ; mais aussi dans l'essai original de Lucile Combreau, Échopoétiques des profonds. Écrire, filmer et veiller les mémoires de l’esclavage transatlantique, qui paraît ces jours-ci aux Presses Sorbonne Nouvelle, couronné d'un Prix de Thèse. Pour des artistes tels que Fabienne Kanor et le collectif The Living and The Dead Ensemble, s’inscrire à la croisée du cinéma, de la littérature et de la performance permet de proposer des œuvres palimpsestes qui remettent en voix, en corps et en mouvement les archives et les textes fondateurs de Toussaint Louverture, Aimé Césaire, Frankétienne, Derek Walcott, etc. À l’heure où ces mémoires sont mises en spectacle, préserver l’(in)dicible et l’(in)visible devient un enjeu majeur pour ces démarches artistiques. Pour cela, elles remettent en jeu l’héritage des veillées de contes et des veillées funéraires, se tournent vers les sous-sols et les traditions de résistances nocturnes.