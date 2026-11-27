Intelligence artificielle : style(s), langue(s) et langage(s)

Appel à communications pour un colloque international organisé par Claire Badiou-Monferran (Université Sorbonne Nouvelle, CLESTHIA) et Alexandre Gefen (CNRS, UMR THALIM, Sorbonne Nouvelle / ENS), à l’Université Sorbonne Nouvelle (Paris), du 15 au 17 novembre 2027.

Les propositions de communication (300 à 500 mots, accompagnées d’une notice biobibliographique de quelques lignes et de l’indication de l’axe ou des axes concernés) sont à adresser conjointement à alexandre.gefen@gmail.com et claire.badiou-monferran@sorbonne-nouvelle.fr avant le 1er avril 2027 ; notification aux auteurs le 1er mai 2027.

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Argumentaire

Depuis que les grands modèles de langage produisent des textes en quantité industrielle, une question revient sous des formes contradictoires : ces textes ont-ils un style ? La notion semble d’abord mal leur convenir, si tant est qu’on puisse définir le style comme « production conjointe » d’une forme et d’un contenu (Granger [1968] 1988), comme travail « d’individualisation interne » ou encore de « différenciation de propriétés perceptibles » (Jenny [2000] 2003). Que devient le concept lorsqu’on l’applique à une langue produite par une chaîne technique où la responsabilité se disperse entre corpus, annotateurs, concepteurs et utilisateurs (Bender et al. 2021 ; Crawford 2021) ?

La question se double d’un paradoxe empirique. La langue des IA est décrite tout à la fois comme dépourvue de style – correcte, lisse, moyenne – et comme un idiolecte immédiatement reconnaissable, au point qu’une expertise profane s’est développée, que Bajohr (2026) propose d’appeler folk forensics, et qui identifie la machine à ses tirets, à ses listes, à ses constructions ternaires. Dans le même temps, des expériences en aveugle indiquent que les lecteurs ne distinguent pas les poèmes générés des poèmes humains et leur accordent parfois des jugements plus favorables, jusqu’à ce que la source leur soit révélée (Köbis et Mossink 2021 ; Porter et Machery 2024), tandis que des classifieurs séparent les modèles entre eux avec une précision élevée (Zaitsu et Jin 2023). Comment rendre compte de cet écart entre perception, jugement et mesure ? Ce que l’on reconnaît, quand on croit reconnaître la machine, est-il un style au sens que la théorie littéraire donne à ce mot, une norme statistique (i. e. un idiolecte), ou encore autre chose ?

Ces interrogations ont cessé d’être purement théoriques. Des détecteurs automatiques sont employés dans l’enseignement, l’édition scientifique et le monde littéraire ; plusieurs affaires récentes, du prix Akutagawa 2024 au Commonwealth Short Story Prize et à la rentrée littéraire française de 2026, ont vu des textes jugés sur leur style par des outils dont les biais sont documentés (Liang et al. 2023 ; Sadasivan et al. 2023). Dans quelles conditions un jugement de style peut-il devenir un élément de preuve, et avec quelles conséquences pour les écritures qui s’écartent de la norme sur laquelle les outils ont été entraînés ?

Plusieurs cadres d’explication sont aujourd’hui en concurrence, et le colloque voudrait les mettre en discussion plutôt que trancher entre eux. Faut-il comprendre le style des IA comme l’effet sédimenté de leur chaîne de production, des corpus de préentraînement aux procédures d’alignement (Ouyang et al. 2022 ; Bai et al. 2022 ; Clark, Martin et Mahowald 2026) ? Comme une norme linguistique historiquement située, comparable aux hypernormes du passé (Vaugelas 1647 ; Étiemble 1964) ? Comme un descripteur, parmi d’autres, des espaces latents des modèles, dont la lecture divise déjà les spécialistes (Bajohr 2026 ; Grietzer 2025 ; Icard et al. 2026) ? Et que penser de l’anthropomorphisation qu’implique la notion même de style ? Parler du style d’une machine revient à lui supposer un auteur ; s’agit-il d’une illusion à dissiper, d’une heuristique féconde pour approcher des objets techniques autrement illisibles, ou d’une pratique sociale qu’il convient d’abord de décrire ?

Ces questions excèdent, enfin, le seul domaine du style et engagent le rapport des IA à la langue elle-même. Les modèles de langage sont des machines multilingues entraînées sur des corpus très inégalement répartis entre les langues, et une part de leur « style » tient peut-être aux opérations de traduction, de paraphrase et de nivellement qu’ils accomplissent en permanence, y compris lorsqu’ils semblent écrire directement dans une langue donnée. Que devient, dans ces conditions, la variation linguistique, dialectale, sociale, historique, dont la stylistique a fait son objet ? Les langues sont-elles également exposées à l’homogénéisation, et les normes qui se diffusent par les modèles sont-elles les mêmes d’une langue à l’autre ? Le colloque souhaite ainsi s’ouvrir, au-delà du style, à une réflexion sur ce que les IA font aux langues et à leur diversité.

Le colloque souhaite réunir spécialistes de stylistique et de théorie littéraire, linguistes et historiens de la langue, chercheurs en traitement automatique des langues et en interprétabilité des modèles, philosophes, traductologues et spécialistes de traduction automatique, sociologues de la culture et praticiens de l’écriture assistée. Il privilégiera les propositions qui partent d’une description précise de faits de langue, de corpus ou de dispositifs, et qui explicitent les cadres théoriques et les méthodes mobilisés.

Axes thématiques

Les propositions pourront s’inscrire dans l’un ou plusieurs des axes suivants, sans que la liste soit limitative.

1. Repérer : détection intuitive et détection outillée

Deux formes de repérage du style des IA coexistent. L’une est manuelle et relève d’une compétence de lecteur, que Bajohr (2024, 2026) décrit comme une herméneutique du soupçon propre à une condition « post-artificielle » où tout texte peut avoir été touché par une machine ; l’autre est algorithmique et recouvre plusieurs familles d’outils, mesures de perplexité et de variation (Mitchell et al. 2023 ; Hans et al. 2024), classifieurs supervisés, tatouages statistiques inscrits à la génération (Kirchenbauer et al. 2023 ; Dathathri et al. 2024). Sur quels indices ces deux formes de repérage reposent-elles, et coïncident-elles ? Pourquoi les lecteurs humains échouent-ils en aveugle là où les classifieurs réussissent (Zaitsu et Jin 2023) ? Comment des marques que le public tient pour machiniques (répétition, anaphore, rythme ternaire, reformulation négative) s’articulent-elles aux traditions rhétoriques et orales qui les ont longtemps valorisées ? On s’intéressera également à la validation des détecteurs hors de l’anglais et des genres utilitaires, à leurs biais envers les locuteurs non natifs (Liang et al. 2023), à la distinction entre génération et révision, à la notion de slop (Shaib et al. 2025) et aux usages institutionnels de ces outils dans l’enseignement, l’édition et l’évaluation.

2. Expliquer : le style au regard du fonctionnement des modèles

Si des régularités stylistiques sont observables, comment les rapporter aux étapes de production des modèles ? On examinera le rôle des corpus de préentraînement et de leur composition sociolinguistique, celui de l’ajustement supervisé et de l’apprentissage par renforcement à partir de préférences humaines (Ouyang et al. 2022 ; Bai et al. 2022), des instructions système et des couches de modération, ainsi que des procédures de décodage (Holtzman et al. 2020). Des travaux récents suggèrent que les modèles les plus avancés, entraînés par renforcement à récompenses vérifiables, développent une langue plus dense et plus difficile à traiter que la langue humaine (Clark, Martin et Mahowald 2026). Peut-on dès lors distinguer plusieurs strates dans la langue des IA ? Quelle part revient à la langue de départ lorsque les modèles s’expriment dans d’autres langues que l’anglais ? Que deviennent les catégories de la rhétorique, catachrèse, personnification, métaphore, lorsque les figures semblent naître d’une économie computationnelle plutôt que d’une invention sémantique ? Les contributions expérimentales, qui font varier un paramètre d’entraînement pour en observer les effets stylistiques, sont particulièrement attendues.

3. Anthropomorphiser : ce que la notion de style prête aux machines

La notion de style adosse le travail de différenciation interne des discours à l’expression de points de vue (de « visions du monde », Spitzer [1970] 1980) dont il serait la marque. Que fait-on, au juste, lorsqu’on l’applique à un système qui n’a pas d’auteur (individuel ou collectif) au sens ordinaire, ou qui en a trop ? On pourra mettre les théories du style disponibles à l’épreuve d’une langue sans situation d’énonciation ; interroger la « personnalité » que les utilisateurs et les entreprises prêtent aux modèles, et sa variation d’un système à l’autre ; le sentiment d’étrangeté que suscite une prose correcte et pourtant déplacée, que l’on a pu rapprocher de la vallée de l’étrange (Mori 1970) ; la manière dont le style d’expression d’un système sert aux utilisateurs à se former une théorie de son « esprit ». Faut-il tenir cette anthropomorphisation pour une erreur catégorielle, pour une heuristique d’accès à des objets techniques autrement illisibles, ou pour un fait social à décrire ? On accueillera aussi les travaux sur la redistribution de l’auctorialité entre concepteurs, prompteurs et modèles, et sur l’histoire de la figure de l’auteur unique que les dispositifs de détection présupposent.

4. Historiciser : pour une histoire de la langue des IA

La langue des IA a-t-elle déjà une histoire, et comment l’écrire ? On pourra la faire remonter aux générateurs à règles et aux premières expériences de littérature combinatoire (Henrickson 2021), suivre les versions successives des modèles et les traits que chacune abandonne ou dépose, et s’interroger sur la possibilité d’une datation des textes par leurs marqueurs lexicaux et syntaxiques. Quelle périodisation proposer ? Comment les langues autres que l’anglais entrent-elles dans cette histoire ? Dans quelle mesure la langue des IA peut-elle être comparée aux normes linguistiques du passé, bon usage, clarté classique, langue des journaux ou anglais académique international, qui se sont elles aussi présentées comme neutres avant d’être reconnues comme datées et socialement situées (Vaugelas 1647 ; Étiemble 1964) ? Les travaux d’histoire de la langue, de sociolinguistique et d’histoire des idées linguistiques sont particulièrement bienvenus.

5. Décrire : quelles méthodes stylistiques pour les IA ?

Quels instruments conviennent à la description du style des modèles ? On confrontera les apports de la stylométrie (Cafiero et Camps 2022) et de la linguistique de corpus, de l’analyse rhétorique et syntaxique, des mesures de prédictibilité, de la géométrie des plongements à thème constant (Icard et al. 2026), des paraphrases et traductions aller-retour permettant de faire varier la manière à contenu constant (Clark, Martin et Mahowald 2026), et des méthodes issues de l’interprétabilité des réseaux (Elhage et al. 2021). Que décrit au juste le style dans un modèle : les poids, les activations, l’espace des plongements, la distribution de sortie ? La notion d’espace latent, souvent invoquée, est-elle une métaphore ou un objet descriptible, et le style en est-il un accès ? Le débat entre une lecture de surface des textes synthétiques (Bajohr 2026), une théorie des « ambiances » (Grietzer 2025) et une lecture géométrique de la distribution trouvera ici sa place, de même que les protocoles expérimentaux de jugement en aveugle et leurs limites.

6. Éprouver : ce que l’IA imite et ce qui lui résiste

Le transfert de style est l’une des opérations où les modèles paraissent les plus performants ; c’est aussi un terrain où leurs limites peuvent être cartographiées. Les évaluations par des lecteurs experts font apparaître des écarts avec les écrivains professionnels sur l’ensemble des critères de créativité narrative (Chakrabarty et al. 2024) ; les études de corpus poétiques décrivent un « mode par défaut » formel et lexical (Walsh, Preus et Gronski 2024). Quelles figures et quelles formes résistent le plus à l’imitation : la métaphore vive au sens de Ricœur (1975), l’ironie, le jeu de mots, les contraintes métriques, l’humour et ses complicités locales ? Quelle part de ces limites tient à l’architecture des modèles, quelle part aux procédures d’alignement qui filtrent les marges du dicible ? Que mesure au juste un détecteur de style, et que laisse-t-il échapper ? L’histoire du pastiche et de la parodie, de Proust à Reboux et Muller, offrira un point de comparaison.

7. Traduire : IA, langues et transferts stylistiques

Les modèles de langage sont d’abord des machines à traduire, paraphraser et réécrire, et c’est dans ces opérations de transfert que la question du style se pose avec le plus d’acuité. Que conserve et que perd un texte dont la manière change à contenu constant ? La traductologie a longuement décrit les normes de fluidité qui rendent le traducteur invisible (Venuti 1995), l’épreuve de l’étranger que la traduction fait subir à la langue d’arrivée (Berman 1984) et les « universaux » supposés de la langue traduite (Baker 1993) ; la traduction automatique neuronale semble, pour sa part, appauvrir la richesse lexicale et aplanir la variation des textes qu’elle produit (Vanmassenhove, Shterionov et Way 2019). Dans quelle mesure la langue des IA relève-t-elle d’une forme généralisée de translationese ? Des travaux d’interprétabilité suggèrent que les modèles multilingues passent, dans leurs représentations internes, par un espace proche de l’anglais (Wendler et al. 2024) : le français des modèles est-il un anglais traduit, et avec quelles conséquences pour les langues moins dotées ? On s’interrogera aussi sur la traduction littéraire assistée et post-éditée et sur ses effets de style (Toral et Way 2018), sur les transferts entre registres, genres et époques que les modèles opèrent avec aisance et sur ceux qu’ils manquent, sur la traduction aller-retour comme instrument d’analyse stylistique (Clark, Martin et Mahowald 2026) et, dans une perspective historique, sur le rôle que la traduction a toujours joué dans la circulation et l’imposition des normes stylistiques, des « belles infidèles » aux langues nationales modernes.

8. Influencer : le style des IA et le style humain

Les modèles, intégrés aux outils d’écriture, agissent en retour sur les usages. Des travaux mesurent déjà l’augmentation de certains termes dans la prose scientifique (Kobak et al. 2025 ; Liang et al. 2024) et jusque dans la communication orale (Yakura et al. 2024), ou une homogénéisation des écrits étudiants. Comment caractériser cette influence et la distinguer d’autres formes d’influence linguistique ? Faut-il y voir une norme parmi d’autres, dont l’histoire de la langue offre des précédents, ou une configuration inédite par son échelle, son automaticité et la boucle de rétroaction qu’elle instaure, lorsque les modèles s’entraînent sur des textes qu’ils ont contribué à façonner (Shumailov et al. 2024) ? Quels effets sur les sociolectes, les langues minoritaires et la diversité des écritures littéraires ? On attend des études de corpus (presse, prose académique, littérature contemporaine, écrits scolaires) autant que des mises en perspective historiques et théoriques.

9. Au-delà de la surface : les langues des machines entre elles

Toute stylistique présuppose une surface textuelle offerte à un lecteur. Or une partie croissante des échanges entre systèmes se fait désormais sans texte, par transmission d’états internes (Ramesh et Li 2025 ; Zheng et al. 2025), et les chaînes de raisonnement des modèles tendent vers des suites de symboles peu lisibles, ce qui conduit les chercheurs en sûreté à défendre la « surveillabilité » des raisonnements en langue naturelle (Korbak et al. 2025). Les recherches sur la communication émergente entre agents (Lazaridou et Baroni 2020) ont par ailleurs montré que les codes qui se développent sans contrainte d’intelligibilité humaine partagent peu de traits avec les langues naturelles. Que devient la notion de style lorsque le destinataire n’est plus humain ? Peut-on parler, après les images opérationnelles décrites par Farocki (2004) et la communication artificielle analysée par Esposito (2022), de langages opérationnels ? La signature machinique, que les systèmes reconnaissent entre eux, survit-elle à la disparition du style au sens d’une manière adressée à quelqu’un ? Et quelle place reste-t-il à l’auteur humain dans des dispositifs où le texte lisible n’est plus que l’exportation finale d’un échange qui pouvait s’en passer ?

Modalités de soumission

Les propositions de communication (300 à 500 mots, accompagnées d’une notice biobibliographique de quelques lignes et de l’indication de l’axe ou des axes concernés) sont à adresser conjointement aux deux organisateurs, aux adresses indiquées ci-dessous, avant le 1er avril 2027.

Langues du colloque : français et anglais.

Communications de 25 minutes, suivies de 15 minutes de discussion ; des formats d’atelier (démonstrations d’outils, analyses de corpus en commun) pourront être proposés.

Les propositions relevant d’une collaboration entre spécialistes de la langue et de la littérature et chercheurs en informatique sont encouragées.

Notification aux auteurs : 1 er mai 2027.

mai 2027. Une publication des actes, sous forme de volume collectif ou de numéro de revue, est envisagée.

Conformément à l’objet du colloque, les auteurs sont invités à indiquer, le cas échéant, l’usage qu’ils ont fait d’outils d’IA générative dans la préparation de leur proposition et de leur communication.

Organisation

Colloque organisé par Claire Badiou-Monferran (Université Sorbonne Nouvelle, CLESTHIA) et Alexandre Gefen (CNRS, UMR THALIM, Sorbonne Nouvelle / ENS).

Contacts : alexandre.gefen@gmail.com et claire.badiou-monferran@sorbonne-nouvelle.fr

Avec le soutien du projet de recherche H-AI TEAM (PEPR eNSEMBLE « Collaboration numérique », France 2030).

Bibliographie indicative

Bai, Yuntao et al., « Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback », arXiv:2212.08073, 2022.

Bajohr, Hannes, « On Artificial and Post-Artificial Texts: Machine Learning and the Reader’s Expectations of Literary and Non-Literary Writing », Poetics Today, vol. 45, n° 2, 2024, p. 331-361.

Bajohr, Hannes, « Surface Reading Large Language Models: Synthetic Text and Its Styles », New German Critique, n° 159, 2026.

Baker, Mona, « Corpus Linguistics and Translation Studies: Implications and Applications », dans Mona Baker, Gill Francis et Elena Tognini-Bonelli (dir.), Text and Technology: In Honour of John Sinclair, Amsterdam, John Benjamins, 1993, p. 233-250.

Barthes, Roland, Le Degré zéro de l’écriture, Paris, Seuil, 1953.

Bender, Emily M., Timnit Gebru, Angelina McMillan-Major et Margaret Mitchell, « On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? », Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, 2021, p. 610-623.

Berman, Antoine, L’Épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique, Paris, Gallimard, 1984.

Buffon, Georges-Louis Leclerc de, Discours sur le style [1753], Paris, Climats, 1992.

Cafiero, Florian et Jean-Baptiste Camps, Affaires de style : du cas Molière à l’affaire Grégory. La stylométrie mène l’enquête, Paris, Le Robert, 2022.

Chakrabarty, Tuhin, Philippe Laban, Divyansh Agarwal, Smaranda Muresan et Chien-Sheng Wu, « Art or Artifice? Large Language Models and the False Promise of Creativity », Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, ACM, 2024.

Clark, Thomas Hikaru, Matias B. Martin et Kyle Mahowald, « Why Is AI-Generated Language So Hard to Understand? », arXiv:2610.29162, 2026.

Crawford, Kate, Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence, New Haven, Yale University Press, 2021.

Dathathri, Sumanth et al., « Scalable Watermarking for Identifying Large Language Model Outputs », Nature, vol. 634, 2024, p. 818-823.

Elhage, Nelson et al., « A Mathematical Framework for Transformer Circuits », Transformer Circuits Thread, Anthropic, 2021.

Esposito, Elena, Artificial Communication: How Algorithms Produce Social Intelligence, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2022.

Étiemble, René, Parlez-vous franglais ?, Paris, Gallimard, 1964.

Farocki, Harun, « Phantom Images », Public, n° 29, 2004, p. 12-22.

Genette, Gérard, Fiction et diction, Paris, Seuil, 1991.

Goodman, Nelson, Ways of Worldmaking, Indianapolis, Hackett, 1978 (trad. fr. Manières de faire des mondes, Paris, Gallimard, 2006).

Granger, Gilles-Gaston, Essai d’une philosophie du style [1968], Paris, Odile Jacob, 1988.

Grietzer, Peli, « A Theory of Vibe », dans Hannes Bajohr (dir.), Thinking with AI: Machine Learning the Humanities, Open Humanities Press, 2025.

Hans, Abhimanyu et al., « Spotting LLMs with Binoculars: Zero-Shot Detection of Machine-Generated Text », Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning, PMLR, 2024.

Henrickson, Leah, Reading Computer-Generated Texts, Cambridge, Cambridge University Press, 2021.

Holtzman, Ari, Jan Buys, Li Du, Maxwell Forbes et Yejin Choi, « The Curious Case of Neural Text Degeneration », International Conference on Learning Representations, 2020.

Icard, Benjamin, Lila Sainero, Alice Breton, Evangelia Zve et Jean-Gabriel Ganascia, « Measuring Embedding Sensitivity to Authorial Style in French: Comparing Literary Texts with Language Model Rewritings », Proceedings of NLP4DH 2026, San Diego, 2026.

Jenny, Laurent, « Du style comme pratique », Littérature, n° 118, 2000 [réédition en ligne sur Fabula, 1er février 2003].

Kirchenbauer, John et al., « A Watermark for Large Language Models », Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, PMLR, 2023, p. 17061-17084.

Kobak, Dmitry, Rita González-Márquez, Emőke-Ágnes Horvát et Jan Lause, « Delving into LLM-Assisted Writing in Biomedical Publications Through Excess Vocabulary », Science Advances, vol. 11, n° 27, 2025.

Köbis, Nils et Luca D. Mossink, « Artificial Intelligence versus Maya Angelou: Experimental Evidence that People Cannot Differentiate AI-Generated from Human-Written Poetry », Computers in Human Behavior, vol. 114, 2021.

Korbak, Tomek et al., « Chain of Thought Monitorability: A New and Fragile Opportunity for AI Safety », arXiv:2507.11473, 2025.

Lazaridou, Angeliki et Marco Baroni, « Emergent Multi-Agent Communication in the Deep Learning Era », arXiv:2006.02419, 2020.

Liang, Weixin et al., « GPT Detectors Are Biased against Non-Native English Writers », Patterns, vol. 4, n° 7, 2023.

Liang, Weixin et al., « Mapping the Increasing Use of LLMs in Scientific Papers », arXiv:2404.01268, 2024.

Mitchell, Eric et al., « DetectGPT: Zero-Shot Machine-Generated Text Detection Using Probability Curvature », Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, PMLR, 2023.

Mori, Masahiro, « The Uncanny Valley » [1970], trad. Karl F. MacDorman et Norri Kageki, IEEE Robotics & Automation Magazine, vol. 19, n° 2, 2012, p. 98-100.

Ouyang, Long et al., « Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback », arXiv:2203.02155, 2022.

Porter, Brian et Edouard Machery, « AI-Generated Poetry Is Indistinguishable from Human-Written Poetry and Is Rated More Favorably », Scientific Reports, vol. 14, 2024, art. 26133.

Ramesh, Vignav et Kenneth Li, « Communicating Activations Between Language Model Agents », Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning, PMLR, 2025.

Ricœur, Paul, La Métaphore vive, Paris, Seuil, 1975.

Sadasivan, Vinu Sankar et al., « Can AI-Generated Text Be Reliably Detected? », arXiv:2303.11156, 2023.

Shaib, Chantal, Tuhin Chakrabarty, Diego Garcia-Olano et Byron C. Wallace, « Measuring AI “Slop” in Text », arXiv:2509.19163, 2025.

Shumailov, Ilia et al., « AI Models Collapse When Trained on Recursively Generated Data », Nature, vol. 631, 2024, p. 755-759.

Spitzer, Leo, Linguistics and Literary History: Essays in Stylistics, Princeton, Princeton University Press, 1948.

Spitzer, Leo, Études de style, précédé de « Leo Spitzer et la lecture stylistique » par Jean Starobinski, Paris, Gallimard, coll. « Tel », [1970] 1980.

Toral, Antonio et Andy Way, « What Level of Quality Can Neural Machine Translation Attain on Literary Text? », dans Joss Moorkens et al. (dir.), Translation Quality Assessment, Cham, Springer, 2018, p. 263-287.

Vanmassenhove, Eva, Dimitar Shterionov et Andy Way, « Lost in Translation: Loss and Decay of Linguistic Richness in Machine Translation », Proceedings of Machine Translation Summit XVII, Dublin, 2019, p. 222-232.

Vaugelas, Claude Favre de, Remarques sur la langue françoise [1647], éd. Zygmunt Marzys, Genève, Droz, 2009.

Venuti, Lawrence, The Translator’s Invisibility: A History of Translation, Londres, Routledge, 1995.

Walsh, Melanie, Anna Preus et Elizabeth Gronski, « Does ChatGPT Have a Poetic Style? », Proceedings of the Computational Humanities Research Conference (CHR 2024), Aarhus, 2024.

Wendler, Chris, Veniamin Veselovsky, Giovanni Monea et Robert West, « Do Llamas Work in English? On the Latent Language of Multilingual Transformers », Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 2024, p. 15366-15394.

Yakura, Hiromu et al., « Empirical Evidence of Large Language Model’s Influence on Human Spoken Communication », arXiv:2409.01754, 2024.

Zaitsu, Wataru et Mingzhe Jin, « Distinguishing ChatGPT(-3.5, -4)-Generated and Human-Written Papers through Japanese Stylometric Analysis », PLOS ONE, vol. 18, n° 8, 2023.

Zheng, Yujia et al., « Thought Communication in Multiagent Collaboration », Advances in Neural Information Processing Systems 38, 2025.

Illustration : L’Écrivain, automate de Pierre et Henri-Louis Jaquet-Droz et Jean-Frédéric Leschot (1768-1774), musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel. Photo : Rama, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 FR.