(English version below)

Le réseau de recherche France : Musique, Cultures, 1789-1918 se réunira en mode virtuel les 12 et 13 mars 2027 sur Zoom, hébergé par l’École Normale Supérieure de Lyon.

Vos propositions d’intervention en divers formats sont les bienvenues, y compris (entre autres) :

des présentations de travaux en cours (communication de 10 minutes + 20 minutes de discussion)

des communications de recherche formelles (20 minutes + 10 minutes de discussion)

des panels/tables rondes autour d’un sujet (format/durée flexible), ou des propositions de communications dans le cadre de panels en préparation sur « l’opéra-comique au tournant du XIXe siècle » et sur « les écrits de compositeurs du XIXe siècle »

Les langues du colloque seront l’anglais et le français. Les propositions peuvent aborder tout sujet concernant la musique en France durant le long XIXe siècle. Veuillez envoyer un résumé de communication en indiquant le format choisi (150 mots maximum ; plus long pour les propositions de panels, en précisant les intervenant·es) avant le mardi 1er décembre 2026 à Maxime Margollé (maxime.margolle@ens-lyon.fr ).

Nous demandons aux intervenant·es d’indiquer le fuseau horaire qui sera le leur au mois de mars 2027. Les décisions du comité seront communiquées avant le 19 décembre. Un programme préliminaire sera préparé en consultation avec les intervenant·es (afin de prendre en compte les fuseaux horaires et autres questions d’accessibilité) avant début février 2027. N’hésitez pas à nous écrire à la même adresse pour tout renseignement complémentaire.

Comité scientifique et organisateur : Maxime Margollé, Emmanuel Reibel, Clair Rowden

—

The France: Musiques, Cultures, 1789-1918 network will hold a virtual meeting on 12-13 March 2027, hosted on Zoom by the École Normale Supérieure de Lyon.

Proposals on any relevant topic are encouraged in all formats, including (but not limited to):



- work-in-progress presentations (10-minute presentation + 20-minute discussion)

- formal research presentations (20-minute presentation + 10-minute discussion)

- panels/roundtable discussions on a topic/theme (flexible format/duration) or paper proposals for panels currently being organised on ‘Opéra-Comique at the turn of the nineteenth century’ and on ‘Writings by nineteenth-century composers’.

The languages of the conference are English and French. Proposals on any aspect of music in France during the long nineteenth century are welcome. Abstracts of no more than 150 words indicating chosen format (panel abstracts may be longer and should include speakers’ details) should be submitted by Tuesday, 1 December 2026, to Maxime Margollé (maxime.margolle@ens-lyon.fr).

We ask that speakers indicate what their current time zone will be in March 2027. We anticipate that confirmations of acceptance will be made by 19 December. A preliminary programme will be prepared in consultation with presenters (to accommodate time zones and other access requirements) by early February 2027. Informal inquiries may also be made to the same email address.

Programme and organising committee: Maxime Margollé, Emmanuel Reibel, Clair Rowden