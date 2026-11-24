Le Centre international de langue et culture françaises de l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) organise avec l’Institut des textes et manuscrits modernes (CNRS-ENS/PSL), l’UMR Héritages (Cergy Paris Université/CNRS), LT2D (Cergy Paris Université) et l’Académie nationale de médecine, les 18 et 19 novembre 2027 un colloque international sur la genèse d’une œuvre en sciences et littérature.

Bien souvent, le lecteur prend en mains un ouvrage fini, définitivement fixé au terme d’un long processus éditorial qui offre ainsi une œuvre figée dans le temps et pour la postérité. Qu’elle soit littéraire, technique, scientifique, l’œuvre est pourtant le fruit d’un cheminement dont on peut percevoir l’existence à travers les brouillons. C’est précisément cet « avant » un peu mystérieux, passé sous silence, que le présent colloque souhaite explorer. A l’œuvre finie la lumière du monde, au manuscrit initial la genèse de la pensée en mouvement, de l’écriture en devenir. Cette perspective génétique des textes vaut autant pour les écrits scientifiques que littéraires. Mais les auteurs – quels qu’ils soient – ont-ils le même coup de crayon, la même biffure, les mêmes procédures d’écriture ? Comment naît une découverte scientifique ? Existe-t-il un « esprit scientifique » que l’on peut repérer, deviner, traquer dans les brouillons d’un mathématicien, d’un physicien ou d’un chimiste ? Écrit-on semblablement du Moyen Âge aux périodes les plus contemporaines ? Un écrivain tel Ronsard qui corrige sa vie durant les éditions successives de ses textes nous permet-il de circonscrire et comprendre son œuvre ? Doit-on en somme exhumer sa première édition ou bien considérer comme définitive et unique l’ultime version corrigée de sa main des décennies plus tard ? La genèse d’un « J’accuse »… ! dans les bureaux du Journal L’Aurore peut-elle aider à la compréhension du texte imprimé au matin du 13 janvier 1898 ?

Ces questions invitent aussi à considérer le destin des archives d’écrivains. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, de nombreux auteurs ont confié leurs manuscrits à la Bibliothèque nationale de France (ainsi d’Edmond Jabès, Hélène Cixous, Nathalie Sarraute, Pierre Guyotat, Annie Ernaux ou Édouard Glissant, dont les archives sont conservées à la BnF). Données, léguées ou acquises, ces archives (extensives ou partielles) rendent l’étude génétique possible tout en soumettant les avant-textes au classement, à la description et parfois à la numérisation. Comment ces médiations postérieures à l’écriture orientent-elles notre lecture de l’œuvre ? L’intentionnalité d’un auteur peut s’envisager en filigranes dans ses brouillons.

Mais qu’en est-il d’une œuvre publiée sans que l’auteur en ait eu l’initiative ? Songeons aux fragments des Pensées de Pascal. Reconnaîtrait-il l’ouvrage que nous lisons aujourd’hui et percevons comme un livre clos en quelque sorte ? Il en va de même de l’histoire des dictionnaires. Quels ajouts / retranchements / corrections / amendements entre la toute première édition du Dictionnaire de l’Académie française en 1698 et la 9eédition remise au président de la République en 2025 à l’Institut de France ? Entre manuscrit et imprimé, entre archive privée et patrimoine collectif, entre première formulation et version stabilisée, se dessinent ainsi les multiples temporalités de l’œuvre. Le colloque entend interroger les gestes d’écriture, de réécriture, de sélection, d’édition et de conservation qui concourent à sa constitution.

Il s’agira d’examiner les conditions matérielles, intellectuelles et institutionnelles par lesquelles un texte, un savoir ou une découverte accèdent à une forme publique et, parfois, à une apparente fixité. Le présent colloque entend ainsi parcourir la transversale question de la génétique des textes à travers les siècles et dans tous les domaines de la connaissance. Nous accueillons donc volontiers des propositions de communication dans les domaines suivants :

Textes scientifiques et techniques

Textes littéraires

Archives scientifiques

Codicologie et paléographie

Génétique des textes du moyen âge au 21e siècle

Étude des manuscrits anciens et modernes

Histoire des manuscrits / Histoire du livre

Critique génétique et histoire des œuvres

Interprétation et écriture

Bibliothèques d’écrivains

Édition et rééditions d’une même œuvre

Fonds dictionnairiques / histoire des dictionnaires

Textes anciens / textes modernes

Brouillons / notes marginales / palimpsestes

Organisateurs :

Centre International de langue et culture françaises (Institut Polytechnique de Paris)

École polytechnique

Institut des textes et manuscrits modernes (CNRS-ENS / PSL)

CY Cergy Université (Laboratoires CNRS-Héritages et UR-LT2D)

Académie nationale de médecine

Calendrier :

Lancement du colloque : Novembre 2026

Date limite de soumission des communications : 1er mars 2027

Annonce des résultats et finalisation du programme : 15 avril 2027

Dates du colloque international : 18 et 19 novembre 2027 à Paris

Lieu :

18 novembre 2027 : École normale supérieure (ENS) – 45 rue d’Ulm, 75005 Paris

19 novembre 2027 : Académie nationale de médecine – 16 Rue Bonaparte, 75006 Paris

Soumission :

Les communications (hors conférences plénières) dans le cadre de ce colloque seront d’une durée de 30 minutes (20 minutes de communication + 10 minutes de questions). Les deux langues du colloque sont le français et l’anglais.

Les propositions de communication doivent être adressées à Cécile AUBÉ (cecile.aube@polytechnique.edu) accompagnées d’une bio-bibliographie de 15 lignes au plus tard le 1er mars 2027 sous forme d’un résumé de présentation (une page maximum). Le comité scientifique rendra son avis au plus tard le 15 avril 2027.

Conférences plénières :

Hélène GESTERN (autrice)

Claire RIFFARD (Institut des textes et manuscrits modernes, CNRS-ENS / PSL)

Tilman SAUER (Université de Mayence)

John VAN WYHE (Université de Singapour)

Présentation des Comités

Comité d’organisation

BERTRAND Olivier, CY Cergy Paris Université, École polytechnique et IP Paris, LT2D

FERRAND Nathalie, Institut des textes et manuscrits modernes, CNRS-ENS / PSL

FORT Pierre-Louis, CY Cergy Paris Université, CNRS UMR Héritages

SCHAFFNER Isabelle, École polytechnique, IP Paris, LinX, ITEM-CNRS

AUBÉ Cécile , École polytechnique et IP Paris, chargée de projets

Contact : cecile.aube@polytechnique.edu

Comité scientifique

ADAMSBAUM Catherine, Faculté de médecine Paris-Saclay, Académie nationale de médecine

BERTRAND Olivier, École polytechnique, IP Paris, Cergy Paris Université, Laboratoire Lexiques, Textes, Dictionnaires

BUCHWALD Diana, California Institute of Technology (Caltech)

CHAUDOREILLE Hélène, École polytechnique

DUMONTET Fabienne, ENS Lyon, Institut d’Histoire des représentations et des idées dans les modernités

DUPOND Marie, ENS-ULM, Association François Guizot / Ecole des Chartes

FERRAND Nathalie, Institut des textes et manuscrits modernes, CNRS-ENS / PSL

FORT Pierre-Louis, Cergy Paris Université, CNRS-Héritages

HAFFNER Emyllou, Chercheuse, Institut des textes et manuscrits modernes, CNRS-ENS / PSL

LE COZ Pierre, Aix-Marseille Université, Académie nationale de médecine

MARGUIN-HAMON Elsa, École nationale des chartes – PSL

MUSITELLI Pierre, École normale supérieure (rue d’Ulm) et Institut des Textes et Manuscrits Modernes

REY Christophe, Cergy Paris Université, Institut Universitaire de France

SAUER Tilman, Université de Mayence

SCHAFFNER Isabelle, École polytechnique, IP Paris, LinX, ITEM-CNRS

VAN WYHE John, Université de Singapour

VEYSSEYRE Géraldine, Sorbonne Université, Laboratoire Sens, Texte, Informatique, Histoire

Lien vers la page en français : https://www.ip-paris.fr/actualites/colloque-international-la-genese-dune-oeuvre

Lien vers la page en anglais : https://www.ip-paris.fr/en/news/international-conference-genesis-work