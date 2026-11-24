Incarner le féminisme, par Camille Froidevaux-Metterie. Entretien avec Alexandre Jadin

À découvrir sur Cairn, en collaboration avec Philosophie magazine

"Le féminisme s’est longtemps pensé comme un processus d’émancipation des femmes vis-à-vis de leur condition corporelle. Celle-ci ne devait plus être ni le motif ni le mobile d’une inégalité, de droit ou de fait, vis-à-vis des hommes. Le travail de la philosophe Camille Froidevaux-Metterie vise précisément à comprendre comment ce processus de libération a pu conduire les mouvements féministes à négliger l’étude de certaines expériences faites par le corps féminin.

« Incarner » le féminisme consiste à faire du corps un enjeu tout à la fois historique et théorique. Il s’agit d’une part de retracer l’histoire des féminismes en remontant le fil du corps, des penseuses du XVIIIe qui ont fait de la spécificité du corps féminin un enjeu d’égalisation de la condition des femmes vis-à-vis des hommes, à la « la bataille de l’intime » des années 2010. C’est d’autre part un enjeu théorique : comment parler du corps des femmes sans en revenir à une forme d’essentialisation, d’objectivation et de sexualisation, trois phénomènes critiqués par les courants féministes eux-mêmes ?

Pour y parvenir, Camille Froidevaux-Metterie déroule une méthode phénoménologique, s’attachant à décrire l’expérience vécue du corps féminin. Au-delà d’une analyse de certaines expériences particulières (comme le fait d’ovuler, d’enfanter, d’avoir ses règles ou des seins), son approche saisit le corps féminin dans son unité, pour mieux en comprendre la particularité, s’inscrivant dans le sillage de l’héritage de la pensée de Simone de Beauvoir comme d’Iris Marion Young."

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Camille Froidevaux-Metterie est philosophe féministe et professeure de science politique à l’université de Reims Champagne-Ardenne. Après une thèse de doctorat portant sur l’articulation du religieux et du politique, elle a contribué à positionner au cœur de la pensée féministe l’enjeu du corps des femmes.