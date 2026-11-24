Lyra de carvalho Frederico (dir.), Olivier Alain Patrick (dir.), Peyrical Aurélia (dir.),

Neumann Alexander (préface), Raulet Gérard (postface)

La pensée de Theodor W. Adorno (1903-1969) fait l’objet d’un regain d’intérêt dans le monde entier et dans le monde francophone en particulier. Son actualité tient en partie à une démarche intellectuelle qui suscite le croisement entre des recherches en philosophie, en sociologie, en musicologie, en psychologie, en sciences de l’éducation, en sciences de la communication, en études littéraires ou encore en études cinématographiques. Les travaux du philosophe de Francfort, inaugurés dès le début des années 1920 et se poursuivant jusqu’à la fin des années 1960, entrent en résonance avec les évolutions de notre présent. Faisant le pari de mettre le problème de la dialectique au centre des analyses critiques et théoriques, le volume se propose de déployer quelques aspects ou thèmes spécifiques : la critique de la société et l’éducation à l’anticonformisme ; les dépassements de la philosophie ; les dissonances musicales et l’improvisation, enfin. Il donne un outil de travail permettant de s’orienter dans la diversité des textes et des commentaires, d’intervenir dans les débats en cours, d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexion dans la perspective de la pensée critique et de l’émancipation.

Table des matières…

Préface…

Postface…

Les auteurs…

Publié avec le soutien de Nantes Université