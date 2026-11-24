« L’enjeu prioritaire du partage de la culture et du plaisir des livres est d’éviter la scission de l’humanité en deux catégories de plus en plus socialement déterminées. »

Depuis l’essor de l’imprimerie, les livres forment le socle de notre culture. En servant la construction et l’émancipation personnelles aussi bien que la transmission de références partagées, ils ont contribué à la démocratisation et aux principaux progrès de la modernité. L’avènement du numérique semble les détrôner, mais peut-il avantageusement les remplacer ? Ce serait négliger les pouvoirs spécifiques des livres – qui ne sont pas de simples médiums véhiculant des données, mais des objets s’adressant à la sensibilité autant qu’à la pensée. Les livres vivent. Vivent les livres !

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