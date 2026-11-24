Philippe Lejeune vient de disparaître, à l’âge de 88 ans. En 1971, il publie L’autobiographie en France et, quatre ans plus tard, Le pacte autobiographique. On mesure aujourd’hui qu’avec ces deux premiers livres le jeune chercheur en littérature dévoilait un ambitieux programme et une méthode inédite qui occupèrent les cinquante années de sa longue carrière, l’amenant à proposer de nouvelles lectures de certains classiques, à commencer par Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau.

"Mais il ouvrit aussi le champ des études littéraires à une littérature dépréciée, celle écrite à la première personne par des femmes – il fut un des premiers grands lecteurs d’Annie Ernaux – et considérait les écritures personnelles comme des objets non seulement légitimes mais constituant des sujets d’étude passionnants.

Si Philippe Lejeune fait son 68 dans les études littéraires, il ne s’agit pas pour lui de faire table rase du passé. Fils du brillant helléniste Michel Lejeune (1907-2000) qui déchiffra les fameuses tablettes de bronze du Larzac, il est soucieux de la matérialité des textes et de leur déchiffrement, si long et complexe qu’il soit. Mais, en ce début des années 1980 où les sciences sociales, à commencer par l’histoire, s’intéressent à la vie privée et à l’intime, Lejeune fils se nourrit de ces enquêtes et fait alliance avec celles et ceux qui portent ce renouveau historiographique – les historiennes des femmes, à commencer par Michelle Perrot, soutiennent cette petite révolution.

Et c’est en historien que Lejeune se livre à sa recherche ; la première étape consiste, pour chacun de ses terrains, à faire l’inventaire des sources disponibles. Il épluche les catalogues de bibliothèques et les archives. Il travaille pour le collectif ; il repère des gisements. Relisons son répertoire des autobiographies d’instituteurs, pensons à son étude de la cote LN 27 de la Bibliothèque nationale, aux archives autobiographiques de Georges Hérelle, ce passionné de l’amour grec à la médiathèque de Troyes, un des éléments de son inventaire des autobiographies d’homosexuelles. […]"

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Lire aussi, toujours sur en-attendant-nadeau.fr :

"Leçon d’autobiographie", par Philippe Artières.

Sur Philippe Lejeune | « Adieu, ma pauvre guerre ». André Pézard à Vauquois. Mauconduit, 2024, 120 p., 15 €.



Depuis L’autobiographie en France (1971) puis Le pacte autobiographique (1975), Philippe Lejeune a fait des écritures à la première personne, largement méprisées jusque-là, une littérature légitime, désormais enseignée dans les lycées et travaillée dans les universités. L’originalité de cette œuvre critique réside dans l’extraordinaire inventivité du chercheur et sa puissance de découverte. Avec cette étude du récit d’André Pézard, Nous autres à Vauquois, salué comme un chef-d’œuvre par Jean Norton Cru à sa parution en 1918, Philippe Lejeune nous offre une enquête formidable, à la fois, savante et érudite, généreuse et émouvante.

"Miroirs de papier", par Catriona Seth (2016)



Des « vies minuscules » sont à l’honneur dans un important ouvrage de Philippe Lejeune autour de diaristes célèbres ou oubliés du XVIIIe et du premier XIXe siècle. Une monographie concernant Léger-Marie Deschamps et des études sur les écrits personnels sont aussi à saluer.



Sur : Philippe Lejeune, Aux origines du journal personnel : France, 1750-1815. Honoré Champion, 650 p., 99 €

Pierre Méthais, Léger-Marie Deschamps: Vie, Œuvre, Destin posthume. Texte établi par Bernard Delhaume. Préface d’Annie Ibrahim. Honoré Champion, 446 p., 85 €

Danièle Tosato-Rigo (dir.), Appel à témoins : Écrits personnels et pratiques socioculturelles (XVIe-XXe s.) (Études de Lettres, 1-2 2016), 320 p., 30 CHF.