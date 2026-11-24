L’universalité constitue l’une des questions les plus anciennes, les plus fécondes et les plus controversées de l’histoire de la philosophie. Depuis l’Antiquité, elle accompagne les interrogations fondamentales relatives à la vérité, à la raison, à la justice, à la liberté, à la dignité humaine et à la possibilité d’une communauté fondée sur des principes partagés. Elle exprime l’ambition de penser ce qui, au-delà des différences individuelles et collectives, pourrait valoir pour l’ensemble des êtres humains. Pourtant, cette ambition rencontre une difficulté essentielle : comment affirmer la validité universelle d’un principe sans méconnaître la diversité des expériences historiques, culturelles et existentielles ?

L’universalité ne saurait être considérée comme une évidence conceptuelle ni comme une réalité définitivement constituée. Elle demeure une exigence intellectuelle dont les fondements, les usages et les conséquences doivent être constamment interrogés. Ce qui se présente comme universel peut traduire une aspiration légitime à la justice et à l’égalité, mais peut également dissimuler la généralisation abusive d’une expérience particulière. Dès lors, la question ne consiste pas uniquement à déterminer ce qui est universel, mais également à comprendre qui possède la légitimité de le définir, au nom de quels principes et dans quelles conditions historiques.

Les traditions philosophiques occidentales, africaines, asiatiques, arabes et latino-américaines offrent des ressources décisives pour repenser l’universalité, notamment à partir des œuvres de Platon, Aristote, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Levinas, Hannah Arendt, Martha Nussbaum et bien d’autres.

Dans un monde marqué par les migrations, les transformations numériques, les crises environnementales, les inégalités économiques et les revendications identitaires, la question de l’universalité retrouve une actualité majeure. Le présent appel entend ouvrir un espace de réflexion critique, interdisciplinaire et interculturelle afin d’examiner les fondements, les limites, les contradictions et les possibilités de renouvellement d’une universalité attentive à la pluralité des expériences humaines.

Objectifs scientifiques

Approfondir les fondements conceptuels, historiques et métaphysiques de l’universalité.

Examiner les tensions entre universalité, particularité, différence et reconnaissance.

Évaluer les critiques contemporaines des prétentions universalistes.

Favoriser le dialogue entre les traditions philosophiques et les disciplines des sciences humaines et sociales.

Explorer les conditions d’une universalité renouvelée, attentive à la pluralité des expériences humaines et aux exigences contemporaines de justice.

Axes thématiques

Axe 1. Fondements philosophiques et métaphysiques de l’universalité

Universalité, vérité et rationalité.

L’universel chez Platon, Aristote, Descartes, Spinoza, Kant et Hegel.

Universalité, particularité et singularité.

Nécessité, contingence et historicité de l’universel.

Universalité et condition humaine.

Axe 2. Universalité, éthique et responsabilité

La loi morale et son exigence d’universalisation.

Levinas : altérité, responsabilité et justice.

Universalité de la dignité humaine.

Éthique du soin, vulnérabilité et interdépendance.

Solidarité, reconnaissance et obligation envers autrui.

Axe 3. Universalité, politique et droits humains

Universalité des droits humains et diversité culturelle.

Démocratie, citoyenneté et monde commun.

Hannah Arendt et les paradoxes des droits humains.

Souveraineté et justice internationale.

Liberté, égalité et reconnaissance des différences.

Axe 4. Universalité et philosophies africaines

Critiques africaines de l’universalisme occidental.

Décolonisation des savoirs et pluralité épistémologique.

Ubuntu, communauté et dignité humaine.

Identité africaine et appartenance à l’humanité.

Penser l’universel depuis les expériences africaines.

Dialogue entre traditions philosophiques africaines et européennes.

Axe 5. Universalité, culture et religion

Vérité universelle et diversité des croyances.

Religion, raison et pluralisme.

Laïcité, liberté de conscience et coexistence.

Traduction interculturelle et circulation des concepts.

Dialogue interreligieux et valeurs communes.

Axe 6. Universalité, genre et différences

Critiques féministes de l’universalisme abstrait.

Judith Butler, normes et reconnaissance.

Corps, subjectivité et différences.

Égalité des sexes et justice.

Universalité et expériences minoritaires.

Axe 7. Universalité à l’épreuve du monde contemporain

Intelligence artificielle et universalité de la connaissance.

Éthique des technologies et responsabilité globale.

Justice climatique et obligations envers les générations futures.

Mondialisation, migrations et nouvelles exclusions.

Vers une universalité plurielle, critique et relationnelle.

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Modalités de soumission

Adresse d’envoi : revue-ireph@hotmail.com

Articles complets : 25 mars 2027

Volume : 5 000 à 8 000 mots, notes et bibliographie comprises. Les articles présenteront une problématique clairement définie, une argumentation rigoureuse, une démarche méthodologique cohérente et des références bibliographiques précises et vérifiables.