Philippe Lejeune est mort le mardi 17 novembre, à l'âge de 88 ans. De L'Autobiographie en France (1971) et du Pacte autobiographique (1975), on a surtout retenu une définition et un mot, « pacte », devenus le bien commun des salles de classe comme des séminaires de théorie. Leur auteur s'en amusait et s'en inquiétait à la fois : dans l'entretien qu'il avait accordé à Florian Pennanech pour Fabula-LhT, il disait voir parfois dans ce texte fondateur son « acte de décès » de chercheur, comme si rien de ce qu'il avait fait depuis ne pouvait compter. L'œuvre n'a pourtant cessé de se déplacer. De la poétique, elle est passée à la génétique (Les Brouillons de soi, Autogenèses). De l'autobiographie, elle a glissé vers le journal personnel (« Cher cahier… », Le Moi des demoiselles, Aux origines du journal personnel). Partie des écrivains (Rousseau, Gide, Leiris, Perec), elle a rejoint les écritures ordinaires, jusqu'à la fondation en 1992 de l'Association pour l'autobiographie et le patrimoine autobiographique (APA), qui lit et conserve à Ambérieu-en-Bugey les récits de vie, journaux et correspondances inédits que chacun peut lui confier. On lui doit aussi, par ricochet, l'autofiction, que Serge Doubrovsky inventa pour occuper une case laissée vide dans son tableau des pactes. Et il fut parmi les premiers à prendre au sérieux les journaux en ligne : « Cher écran… » était recensé dès 2001 par Jean-Louis Jeannelle dans l'une des toutes premières livraisons d'Acta fabula.

Fabula vous invite à relire l'entretien « Poéticien : l'être ou l'avoir été ? », ainsi que, dans Acta fabula, les comptes rendus d'Arnaud Genon sur Autogenèses (« Les dessous d'un genre ») et de Chloé Vettier sur l'édition critique du « Pacte » par Carole Allamand (« Postérité du Pacte autobiographique »). L'APA, dont il était le président d'honneur, recueille textes et hommages ; En attendant Nadeau lui consacre un premier hommage. Beaucoup d'entre nous se souviendront de son sourire et de sa lumineuse générosité.