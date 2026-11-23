Séminaire de recherche interuniversitaire

Penser l’amour à la Renaissance

Les concepts par les textes, de Pétrarque à Montaigne

Université Paris-Est Créteil

Université Paris Nanterre

À la Renaissance, l’amour est un sujet « démené entre les Français à l’envi, de telle sorte qu’à bon droit on l’a pu appeler la Philosophie de France » (J. Peletier) : « chacun à qui mieux mieux » s’emploie « à rapporter toutes les belles et gentilles conceptions de son esprit » (Lefèvre de la Boderie). Les penseurs attitrés mais aussi les poètes, les romanciers, les médecins, les juristes se lancent consciencieusement dans l’aventure conceptuelle de l’amour, déterminés à enrichir, affiner, nuancer, parfois même à brouiller sa définition. Chacun tente de définir ou de redéfinir des catégories anciennes, voire d’en inventer de nouvelles. Au fil des publications se construit un discours commun usant d’une même terminologie, mais avec des variantes sémantiques qui finissent par déstabiliser le contenu des typologies usuelles.

Le séminaire se propose d’interroger ces constructions conceptuelles dans la diversité de leurs productions textuelles et de leurs contextes d’énonciation, en les considérant non comme des évidences à déplier mais comme des hypothèses à questionner. En revenant aux catégories-sources plutôt qu’aux catégories historiographiques, en remontant aux origines sémantiques des mots et en retraçant leur mobilité d’un texte à l’autre, il entend suivre au plus près le cheminement sinueux de la fabrique des étiquettes, des catégories et des concepts amoureux.

L’ensemble des travaux du séminaire donnera lieu à la publication d’une anthologie de textes organisés autour des catégories questionnées.

Le séminaire se tient le vendredi après-midi de 14h à 17h30, soit à l’Université de Paris Nanterre (accès RER A, Nanterre-Université, Bat. Paul- Ricoeur, salle des Conseils, 436 – 4e étage), soit à l’université Paris-Est Créteil (accès métro Créteil-Université, campus centre, Bat. i, salle i1-323 ou i1-324 – 3e étage, aile i1) aux dates indiquées sur le programme qui suit.

Programme 2026-2027

22 janvier – Université Paris-Est Créteil

Bat. i, salle i1-323

• Gautier Amiel (Université Paris-Est Créteil) et Véronique Ferrer (Université Paris Nanterre-IUF) — Présentation du projet

• Véronique Ferrer (Université Paris Nanterre-IUF) — Le parfait amour

• Olivier Millet (Sorbonne Université) — L’honnête amour

12 mars – Université Paris-Est Créteil

Bat. i, salle i1-324

• Ullrich Langer (University of Wisconsin-Madison) — L’amitié

• Gautier Amiel (Université Paris-Est Créteil) et Laurence Boulègue

(Université De Picardie-Jules Verne) — L’amour mutuel

21 mai – Université Paris Nanterre

Bat. Paul Ricoeur, salle des Conseils, 436

• Dariusz Krawczyk (Université de Varsovie) — Le ferme amour

• Antonin Godet (CPGE – Lycée Chaptal) — Le chaste amour

• Conclusions participatives et préparation du séminaire 2027-2028

—

Pour vous rendre sur les campus :

Plan Univ. Paris Nanterre :

https://www.parisnanterre.fr/plan-du-campus

Plan Univ. Paris-Est Créteil :

https://www.u-pec.fr/fr/plans-d-acces/campus-centre-de-creteil

—

Contacts : gautier.amiel@u-pec.fr / vferrer@parisnanterre.fr