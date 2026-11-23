Le 13e prix Mérimée, dont le jury sera co-présidé par Éric Anceau, professeur à l’Université de Lorraine et Jean-Claude Yon, directeur d’études à l’EPHE, sera remis en 2027. Ce prix biennal récompense une thèse portant tout ou partie sur le Second Empire, soutenue au cours des deux années écoulées, en l’occurrence d’avril 2025 à avril 2027, quel qu’en soit le sujet et quelle que soit la discipline d’inscription (histoire, droit, littérature, histoire de l’art, science politique…). Il est doté par l’association des Amis de Napoléon III et la Ville de Compiègne.

Pour concourir, les candidat(e)s doivent envoyer leur thèse, le rapport du jury, une lettre de motivation et un CV à ces deux courriels :

eric.anceau@univ-lorraine.fr et jeanclaudeyon@wanadoo.fr.

La date-butoir pour l’envoi est fixée au lundi 3 mai 2027 minuit.

Le jury pluridisciplinaire se réunira en juin 2027 pour désigner l’heureux ou l’heureuse lauréat(e) et le prix sera remis à l’automne 2027.