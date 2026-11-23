Colloque interdisciplinaire A2E 2027

Dire, décrire, décrier : pouvoir et impuissance des mots

face aux questions environnementales

Jeudi 16 septembre 2027

Amphithéâtre de l'Institut de droit comparé de Paris

28 Rue Saint-Guillaume, 75007 Paris

Les changements environnementaux et les enjeux d’habitabilité qu’ils soulèvent pour le vivant sont aujourd'hui au cœur des préoccupations politiques, économiques et sociales, tant aux échelles individuelle que locale, régionale et mondiale. En témoignent notamment les dix-sept objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l’ONU en septembre 2015[1], qui sont désormais quasi-institutionnalisés et intégrés dans la gestion stratégique et la gouvernance des nations, des institutions et des entreprises[2]. Puisqu’il s'agit de faire face à des enjeux inédits et changeants, le domaine environnemental est constamment en cours de régulation et d'organisation, ce qui induit une grande richesse discursive, parfois traversée de contradictions selon les contextes et les périodes. De multiples discours et contre-discours coexistent afin de décrire et de structurer les questions environnementales en général, mais également leurs causes et leurs conséquences dans différents domaines de la société (entre autres : économique et financier, juridique, médiatique, scientifique ou littéraire). Ce colloque se propose d’explorer ces discours et pratiques en contexte anglophone dans une perspective interdisciplinaire.

Ces discours environnementaux s’inscrivent dans la durée : la perception, la conscientisation et la description de dérèglements dans les cycles de la nature accompagnent l’histoire du développement des sciences dites “naturelles” et des techniques, notamment extractives[3]. Des témoignages, constats et tentatives d’explications de phénomènes environnementaux hors-normes, simplement inhabituels, ou même dangereux, comme la pollution et le réchauffement atmosphérique, sont en particulier documentés depuis les prémices de la première révolution industrielle anglaise du milieu du XVIIIe siècle[4]. Cette transformation du regard sur la biosphère et l'élaboration progressive, au cours du XIXe siècle, d’une pensée environnementale, conduit, notamment en Angleterre, à la naissance des premiers mouvements de protection de la nature et à leur mise en mots dans des pamphlets, articles de presse, textes de lois, poèmes et autres slogans[5].

Au Royaume-Uni, par exemple, l’adoption du Climate Change Act en 2008[6], qui fixe un cadre légal contraignant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, a constitué un tournant historique en dotant le pays d’un texte législatif pionnier au niveau mondial[7]. Outre Atlantique, en revanche, les attaques de l’administration Trump contre les discours visant à décrire ou expliquer le changement climatique se sont multipliées. Dernier exemple en date, l’abrogation, en février 2026, du texte adopté par l’Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) en 2009 entérinant la dangerosité des gaz à effet de serre pour la santé publique. De même, les industries réputées polluantes tentent d’adapter leur discours aux enjeux environnementaux, donnant lieu à des pratiques de verdissement (greenwashing) ou de médiatisation de controverses scientifiques parfois créées de toutes pièces, afin de semer le doute dans l’esprit du grand public[8]. Des formes de résistance inédites sont apparues en réaction, à l’image du data refuge, un projet visant à mettre en sécurité et à archiver les données du gouvernement fédéral sur l’environnement, puis à les mettre en mots et à en assurer le narratif (storytelling). Plusieurs chercheurs se penchent également sur l’analyse de l’ignorance comme production délibérée et non comme simple absence de savoirs ou de connaissances[9].

En économie, un champ disciplinaire s’est peu à peu constitué autour de la dimension durable des pratiques visant à concilier développement économique et impact minimal sur les sociétés et les milieux afin de les préserver et d’en garantir la pérennité. Depuis les années 1980, la Responsabilité Sociale et Environnementale des Entreprises (RSE), par exemple, est devenue un sujet d'étude à part entière[10]. De même, la notion de “service” écosystémique et la création de marché d’échanges de “droits à polluer” et de mécanismes de “compensation écologique” posent les jalons lexicaux d’une conception marchande de la nature[11]. Les discours autour de ces notions sont ainsi essentiels pour structurer le domaine. En droit, l’émergence de nouvelles régulations environnementales soulève, par exemple, des interrogations en matière de définition d’ordres terminologiques et taxonomiques[12]. On pourra explorer l’impuissance des mots face à la complexité et la rapidité des changements environnementaux et au besoin de légiférer ; ou au contraire, se pencher sur les conséquences très concrètes de la catégorisation de nouveaux acteurs : victimes, responsables, voire même sujets de droit.

Il s’agira également de s’interroger sur la façon dont ces discours de structuration sont disséminés, voire recontextualisés[13] selon les supports (journaux professionnels, revues scientifiques ou de vulgarisation, etc.) et les formats (réseaux sociaux, vidéos, blogs, etc.) afin d’en étudier, par exemple, les aspects génériques ou rhétoriques[14].

Enfin, les changements environnementaux et leurs enjeux sociétaux et politiques ne sont pas exempts de controverses[15]. On pourra ainsi s’intéresser aux discours militants, aux techniques de communication et de diffusion qui les accompagnent et, dans une certaine mesure, les informent. À l’inverse, les dispositifs de censure, de contrôle, d’atténuation et de détournement des discours de lutte peuvent également constituer un sujet d’étude en soi (procédures-bâillons, législation sur les lanceurs d’alerte, criminalisation des discours de contestation, silence climatique, etc.).

Nous accueillons des contributions de tous horizons disciplinaires qui s’intéressent à la puissance, mais également parfois à l’impuissance des mots face aux changements environnementaux, et ce, dans une perspective trans-aréale (domaines britannique, nord-américain, colonial et post-colonial anglophone, et contexte institutionnel international anglophone), diachronique (XVIIIe-XXIe siècles) et transmédiatique (du poème au rapport d’expert). Les contributions pourront traiter des aspects suivants :

● Comment les discours contribuent-ils à la création et à la structuration de nouveaux sous-domaines et de nouveaux outils conceptuels afin d’appréhender un domaine environnemental en constante évolution ? Dans quelle mesure les néologismes permettent-ils de rendre visibles des risques environnementaux invisibles et de structurer un domaine en constante évolution ? Dans quelle mesure ces discours se heurtent-ils parfois aux limites taxonomiques et terminologiques du domaine ?

● Qu’est-ce que l’analyse littéraire et linguistique des archives et témoignages passés apporte à la compréhension historique de l’émergence d’une conscience environnementale et de la constitution d’un lexique, d’un corpus puis d’une idéologie communs ? Comment les discours sur la nature ont-ils influencé son appréhension ou sa compréhension selon les époques et contextes ?

● Comment les discours environnementaux sont-ils mobilisés par différents acteurs (militants, politiques, scientifiques, membres de l’industrie, simples citoyens, etc.) ? Dans quelle mesure les discours et les contre-discours s’influencent, voire s’affrontent, lorsque les controverses scientifiques deviennent des polémiques publiques ? Dans ce cadre, comment le choix de certains termes peut-il influencer la réception des discours sur l’environnement, notamment afin de semer le doute sur certains travaux de recherche ? Les questions de l’instrumentalisation, de la politisation mais également de la performativité et du pouvoir des mots (et des non-dits) seront au cœur de la réflexion.

● Comment les enjeux environnementaux sont-ils disséminés et recontextualisés à destination de publics divers et suivant différents médias ? Ces canaux et supports sont-ils neutres ou cadrent-ils, même partiellement, le message ? Des particularités géographiques et culturelles (aux échelles, locales, régionales ou nationales) émergent-elles dans la façon dont les questions environnementales sont présentées, discutées et diffusées ?

● Comment les cultures populaires, les arts graphiques et les beaux-arts s’emparent-ils des questions environnementales et les mettent-ils en mots ? Les rapports textes-images, voire texte-paysage, permettront d’explorer les limitations des signes et des syntagmes utilisés pour dire, décrire ou décrier. La fiction à substrat professionnel spécialisé (FASP) pourra également représenter un support de choix pour explorer la façon dont les questions environnementales sont représentées pour le grand public.

● Enfin, on se penchera sur la dimension méthodologique de la recherche sur ces enjeux : comment les acteurs de la recherche peuvent-ils se positionner ? Comment concilier ethos et responsabilité dans un contexte scientifique ?

Les réflexions menées lors de ce colloque feront l’objet d’une publication papier et/ou en ligne.

Les propositions de communication d’environ 300 mots, accompagnées d’une courte bio-bibliographie, sont à envoyer simultanément à fanny.domenec@assas-universite.fr, mathilde.gaillard@assas-universite.fr et aurelien.wasilewski@assas-universite.fr avant le 1er février 2027.

Comité scientifique :

· Niki Aloupi, Professeure de droit public, Université Paris-Panthéon-Assas

· Pierre Blondet, Maître de conférences en sciences de gestion, Université Paris-Panthéon-Assas

· Nataly Botero, Maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication, Université Paris-Panthéon-Assas

· Fanny Domenec, Maîtresse de conférences en études anglophones, Université Paris-Panthéon-Assas

· Mathilde Gaillard, Maîtresse de conférences en études anglophones, Université Paris-Panthéon-Assas

· Chloé Le Coq, Professeure de sciences économiques, Université Paris-Panthéon-Assas

· Aurélien Wasilewski, Maître de conférences en études anglophones, Université Paris-Panthéon-Assas





[1] Voir par exemple Chasek, P. S., Wagner, L. M., Leone, F., Lebada, A.-M., & Risse, N. (2016), “Getting to 2030: Negotiating the Post-2015 Sustainable Development Agenda”, Review of European, Comparative & International Environmental Law (RECIEL) 25(1), 5-16. https://doi.org/10.1111/reel.12149 ; ou la page dédiée aux ODD : https://sdgs.un.org/goals.

[2] Voir par exemple Balukja, I. (2024), “Sustainable development goals and corporate strategy: Bridging the gap”, Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences 10(2), 12-20. https://doi.org/10.2478/ajbals-2024-0011 ; Basumatary, D. et Sar, A. K. (2025), “Aligning Corporate Governance with Sustainable Development Goals”, Indian Journal of Corporate Governance 18(1), 132-162. https://doi.org/10.1177/09746862251323019 ; ou Galeazzo, A., Miandar, T. et Carraro, M. (2024), “SDGs in corporate responsibility reporting: a longitudinal investigation of institutional determinants and financial performance”, Journal of Management & Governance 28(1), 113-136. https://doi.org/10.1007/s10997-023-09671-y.

[3] Jarrige, F. et Le Roux, T. (2021), The Contamination of the Earth, A History of Pollutions in the Industrial Age [2017], Cambridge, MA: The MIT Press ; et Mathis, C.-F., Massard-Guilbaud, G. (dir.) (2019), Sous le soleil. Systèmes et transitions énergétiques du Moyen Âge à nos jours, Paris : Éditions de la Sorbonne.

[4] Orestano, F. (2025), “John Ruskin and Climate: The Storm-Cloud of the Anthropocene”, English Literature 11(1), 1-14. https://doi.org/10.30687/EL/2420-823X/2024/01/003 ; Brassart, L., Châtel, L., Pépy, É.-A. et Vasak, A. (2022), “Introduction”, Climat et Environnement, Dix-huitième siècle 54(1), 15-48. https://doi.org/10.3917/dhs.054.0015 ; Fressoz, J.-B. et Locher, F. (2015), “L’agir humain sur le climat et la naissance de la climatologie historique, XVIIe-XVIIIe siècles”, Revue d’histoire moderne & contemporaine 62-1(1), 48-78. https://doi.org/10.3917/rhmc.621.0048 ; et Thorsheim, P. (2006), Inventing Pollution: Coal, Smoke, and Culture in Britain since 1800, Athens, Ohio : Ohio University Press.

[5] Page, A. (éd.) (2018), A Long Awakening? Environmental Concerns in the United Kingdom Since the Nineteenth Century, Revue Française de Civilisation Britannique XXIII-3.https://doi.org/10.4000/rfcb.2309 ; Mathis, C.-F. (2010), In Nature We Trust. Les paysages anglais à l’ère industrielle, Paris : Presses de l’Université Paris-Sorbonne ; et (2018), “King Coal Rules: Accepting or Refusing Coal Dependency in Victorian Britain”, Revue Française de Civilisation Britannique, XXIII-3. https://doi.org/10.4000/rfcb.2498

[6] Voir le Climate Change Act 2008 : https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/contents

[7] Voir par exemple Averchenkova, A., Fankhauser, S. et Finnegan, J. J. (2021), “The impact of strategic climate legislation: evidence from expert interviews on the UK Climate Change Act”, Climate Policy 21(2), 251-263. https://doi.org/10.1080/14693062.2020.1819190

[8] Oreskes, N. et Conway, E. M. (2010), “Defeating the merchants of doubt”, Nature 465(7299), p. 686-687. https://doi.org/10.1038/465686a

[9] Le Marec, J. et Raymond, L. (2022), “Fabrique des ignorances et responsabilités des chercheurs et chercheuses”, Communication & langages 214(4), 25-32. https://doi.org/10.3917/comla1.214.0025 ; et Proctor, R. N. (2012), “The history of the discovery of the cigarette–lung cancer link: evidentiary traditions, corporate denial, global toll”, Tobacco control 21(2), 87-91. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2011-050338

[10] de Bakker, F. G. A., Groenewegen, P. et den Hond, F. (2005), “A Bibliometric Analysis of 30 Years of Research and Theory on Corporate Social Responsibility and Corporate Social Performance”, Business & Society 44(3), 283-317. https://doi.org/10.1177/00076503052780

[11] Gómez-Baggethun, E. et Ruiz-Pérez, M. (2011), “Economic valuation and the commodification of ecosystem services”, Progress in Physical Geography 35(5), 613-628. https://doi.org/10.1177/0309133311421708

[12] Voir par exemple Behrman, S. et Kent, A. (2024) “Chapter 21: Climate change and refugees: a challenge to legal frameworks”, in Freedman, J. et Santana de Andrade, G. (éd.) Research Handbook on Asylum and Refugee Policy, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781802204599.00032 ; et Robinson, D. (2022), “Ecocide—Puzzles and Possibilities”, Journal of International Criminal Justice, 20(2), 313-347. https://doi.org/10.1093/jicj/mqac021

[13] Voir par exemple Gotti, M. (2014), “Reformulation and Recontextualization in Popularization Discourse.”, Ibérica 27, 15–34 ; et Hutchins, J. A. (2020), “Tailoring Scientific Communications for Audience and Research Narrative”, Current Protocols Essential Laboratory Techniques 20 (1), e40. https://doi.org/10.1002/cpet.40

[14] Prodhomme, M., Carlino, V., et Mercier, A., (2024) “Présentation. Le journalisme face aux défis environnementaux”, Les Cahiers du journalisme 2(11). https://doi.org/10.31188/CaJsm.2(11).2024.R003

[15] Par exemple Botero, N. et Allard-Huver, F. (2024), “Les « pesticides tueurs d’abeilles » dans la presse écrite : évolution des formes de médiatisation d’une controverse”, Les Cahiers du journalisme et de l’information 2(11). https://doi.org/10.31188/CaJsm.2(11).2024.R117 ; et Mauger-Parat, M. et Peliz, A. C. (2013), “Controverse, polémique, expertise : trois notions pour aborder le débat sur le changement climatique en France”, VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement 13(2), numéro thématique « Controverses environnementales : expertise et expertise de l’expertise ». https://id.erudit.org/iderudit/1026429ar