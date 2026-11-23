Filiations de Pierre Michon

Colloque international organisé les 10 et 11 décembre 2026 par Aurélie Adler (UPJV) et Morgane Kieffer (UJM) à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne

L’événement se tiendra sur le Campus Manufacture de l’UJM, au bâtiment des Forges (11 rue du Dr.Rémy Annino, Saint-Étienne).

Contact : Morgane Kieffer (morgane.kieffer@univ-st-etienne.fr) et Aurélie Adler (aurelie.adler@u-picardie.fr).

Avec le soutien du laboratoire ECLLA (Études du Contemporain en Littératures, Langues, Arts), du CERCLL (Centre d’Études des Relations et Contacts Linguistiques et Littéraires) et de la faculté ALL (UJM).

Programme

Jeudi 10 décembre

9h30h : Mots d’accueil et introduction

10h : Conférence inaugurale d’Agnès Castiglione, Présidente de l’Association Les Amis de Pierre Michon.

11h : Des imaginaires de la filiation

1. Ivan Farron (critique et écrivain) : Retour sur une rencontre.

2. David Vrydaghs (Université de Namur) : « Pierre Michon et Marie-Hélène Lafon : postures et imaginaires de la filiation »

3. Guillaume Ménard (Université de Toronto) : Filiations modernes dans le champ littéraire contemporain.

12h30-14h : Déjeuner

14h : Un « effet Michon »

1. Chama Elazouzi (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès) : « Mettre en scène la filiation michonienne : ethos d’admiration et stratégies de légitimation dans les discours d’écrivains contemporains »

2. Zoé Perrier (Université Sorbonne Nouvelle/ UPJV) : « Pierre Michon à l’Université ».

15h30 : Compagnonnages

1. Laurent Demanze (Université Grenoble Alpes) : « Entre littérature et histoire : conversions et conversations entre Pierre Michon et Patrick Boucheron ».

2. Morgane Kieffer (Université de Saint-Étienne) : « Chaminadour, un festival comme un foyer »

19h-20h30 : SOIRÉE LITTÉRAIRE (Librairie Quartier Latin)

« Écrire avec Pierre Michon » : conversation avec Étienne Kern, Eve Guerra et Mathieu Larnaudie.

Modération Aurélie Adler et Morgane Kieffer.

Vendredi 11 décembre

9h30 : Écrire le fils (Modération : )

1. Stéphane Chaudier (Université de Lille) : « Fils de Dieu, fils de roi, fils de rien : l’entre deux fils dans L’Empereur d’Occident »

10h15 : Sur les grands chemins de Michon (Modération : )

1. Alicia Faure (Université de Saint-Étienne) : « Un bruissement dans la langue ? Mythologie, mystique, liturgie, filiation, comme motifs d’écriture chez Mathieu Riboulet»

2. Maxime Aillaud (CTELA, Université Côte d’Azur) : « Dans la faille michonienne : continuation inquiète de la vie minuscule chez Marie-Hélène Lafon et David Bosc »

3. Claire Olivier (EHIC Limoges) : « Maylis de Kerangal : du côté de Pierre Michon »

12h : Entretien : « Filiations critiques », avec Dominique Viart.

Modération : Aurélie Adler, Morgane Kieffer.

13h : Fin du colloque.