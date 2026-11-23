Alberto Biscaldi soutiendra publiquement sa thèse de doctorat intitulée : La voix du mal. Le rôle des textes retrouvés de Louis-Ferdinand Céline dans l’esthétique célinienne et leur statut « contemporain ».

La thèse a été préparée en cotutelle entre l'Università Cattolica de Milan et Sorbonne Université, sous la direction de Mme Marisa Verna (U. Cattolica) et de M. Jacques Dürrenmatt (Sorbonne).

La soutenance aura lieu le jeudi 26 novembre à 10h à l'Università Cattolica de Milan dans la salle SF.016 du bâtiment San Francesco (Piazza S. Ambrogio 9, 20123 Milan).

Composition du jury :

M. Jacques DURRENMATT, Professeur, Sorbonne Université

Mme Federica LOCATELLI, Professore ordinario, Université de la Valleé d'Aoste

M. Pierluigi PELLINI, Professore ordinario, Università di Siena

M. Régis TETTAMANZI, Professeur, Université de Nantes

Mme Marisa VERNA, Professore ordinario, Università Cattolica del Sacro Cuore

Résumé : Cette thèse se propose d’étudier le rôle des textes retrouvés de Louis-Ferdinand Céline, publiés par Gallimard en 2022-2023, dans la progression esthétique de l’auteur, avec un intérêt particulier pour les deux premiers textes, Guerre et Londres, qui constituent au fond un seul et même vaste texte continu, sans pour autant négliger le troisième, La Volonté du roi Krogold, qui fait lui aussi l’objet de plusieurs analyses au fil du travail. Il s’agit de comprendre comment ces textes s’insèrent dans la production de l’auteur, quels éléments nouveaux – tant stylistiques que thématiques – ils révèlent, s’ils possèdent un statut ‘contemporain’ (étant donné leur publication récente et les importantes interventions éditoriales dont ils ont fait l’objet), en quel sens ils peuvent être considérés comme tels, et quels liens ils entretiennent avec les autres ouvrages de Céline ainsi qu’avec son ethos complexe. Pour répondre à ces questions, la thèse se divise en trois parties. La première aborde des questions de statut : elle s’interroge sur la situation éditoriale particulière des inédits céliniens, sur leur possible statut semi-contemporain et sur leur entrée dans le champ littéraire actuel sous la forme d’une nouvelle catégorie textuelle, celle des « enfants non désirés ». Elle examine ensuite la situation philologique des inédits, en présentant et en expliquant de manière détaillée les différentes hypothèses de datation des textes. La deuxième partie se concentre sur une analyse minutieuse du style et de la langue des inédits, qui présentent plusieurs différences par rapport à la langue ‘standard’ du premier Céline, afin de montrer comment ces textes témoignent, à travers leur écriture, de la naissance d’une esthétique de la haine et de l’immanence chez l’auteur. Enfin, la troisième partie propose des analyses d’ordre thématique, en identifiant plusieurs axes de réflexion destinés à mettre en lumière les nouveautés apportées par la découverte des inédits dans l’esthétique célinienne, tant sur le plan narratif et sentimental que du point de vue du développement des personnages. Le but ultime de ce travail est de montrer en quel sens les inédits publiés en 2022-2023 révèlent un Céline véritablement ‘inédit’, et quels sont les éléments nouveaux qu’ils apportent à la compréhension de la progression esthétique et scripturale de l’auteur.

Mots clés : Louis-Ferdinand Céline, Guerre, Londres, Inédits, Littérature contemporaine, Stylistique, Ethos