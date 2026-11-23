Héritier de la tradition du Grand Tour, le voyage en Italie au XIXe siècle ne constitue pas simplement un périple classique, mais un véritable mythe culturel et narratif. Au cours d’une période marquée par de profondes transformations des pratiques viatiques, ainsi que par l’«entrée en littérature» du récit de voyage, les grands auteurs français et francophones se confrontent à un horizon géographique et symbolique maintes fois dépeint par la plume et le pinceau, qu’il s’agit pourtant encore de raconter, et de raconter autrement. À travers l’analyse textuelle, ce volume interroge ainsi la manière dont les écrivains-voyageurs ont su s’approprier, tout au long du siècle, à la fois des lieux célèbres et un genre d’écriture, pour livrer des représentations saisissantes de la Péninsule. Les figures de style apparaissent dès lors comme autant de stratégies de restitution du monde visité, grâce auxquelles s’élabore un regard subjectif et singulier sur le Bel Paese.

Monica Lucioni est Doctor Europaeus, Docteure en Langue française de Sorbonne Université, chargée de recherche en Littérature française à l’Université de la Vallée d’Aoste. Spécialiste de la fin de siècle, ses travaux portent sur la stylistique de la poésie, la traduction littéraire et les récits d’écrivains-voyageurs du XIXe siècle.

—

Sommaire

Note de méthode

Les écrivains devant l’Italie au XIXe siècle



1. Hyperbole à Rome : Stendhal

2. Comparaison à Milan : Théophile Gautier

3. Métaphore à Naples : Alexandre Dumas

4. Gradation au Grand-Saint-Bernard : Rodolphe Töpffer

5. Hypotypose à Florence : les frères Goncourt

6. Personnification à Venise : George Sand

7. Accumulation et énumération en Sicile : Guy de Maupassant

En guise de conclusion

Bibliographie sélective