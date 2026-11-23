« Les oubliés et les dédaignés »

Définir, identifier, catégoriser les minores

Atelier de la SERD organisé par Samantha CARETTI et Céline DUVERNE les jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2026

Objet d’un intérêt académique constant malgré une définition problématique, la catégorie des minores subsume une galerie hétéroclite d’écrivain(e)s, situé(e)s en périphérie d’une histoire des « grands » noms. Sous cette désignation incertaine se côtoient une pluralité de situations incluant des auteurs demeurés dans l’ombre des maîtres, d’autres jouissant d’une vogue éphémère avant d’être boudés de la postérité, d’autres enfin cultivant un éthos de l’écart, expression d’un refus des schémas dominants. C’est à ces parcours d’auteurs du XIXe siècle sur le chemin de la postérité littéraire que nous nous intéresserons.

Jeudi 10 décembre (Musée de la Vie romantique)

14 h : Accueil des participants

14 h 30 : Introduction par Samantha CARETTI (Université de Caen-Normandie) et Céline DUVERNE (Université libre de Bruxelles)

Une approche collective des minores

Romain ENRIQUEZ (Sorbonne Université)

15 h : José-Luis DIAZ (Université Paris Cité), « Chasseurs de minores : l’invention des « petits romantiques » »

15 h 30 : Aurélien LORIG (Université de Reims-Champagne Ardenne), « L’écrivain libertaire en mode « mineur » (1880-1914) »

Échanges et pause

Rééditer les minores

Jean-Marc HOVASSE (Sorbonne Université)

16 h 45 : Émilie PÉZARD (Université de Poitiers), « Construire les minores : enjeux du choix de la leçon dans les rééditions (Arlincourt, Eugène Sue) »

17 h 15 : L’Abécédaire Monselet, table ronde avec Valérie ANDRÉ (Université libre de Bruxelles), Paul ARON (Université libre de Bruxelles) et Jean-Didier WAGNEUR, animée par Céline DUVERNE

Échanges

18 h 30 : Concert Les minores du XIXe siècle en musique

Vendredi 11 décembre (Bibliothèque de l’Arsenal)

9 h 15 : Accueil des participants

Célébrités reléguées

José-Luis DIAZ (Université Paris Cité)

9 h 45 : Nicolas CHAPEAU (Université Paris Cité), « « Une attachante figure de l’autre siècle » : Étienne-Jean Delécluze, du majeur au mineur »

10 h 15 : Ahmed ABBAOUI (Université de Bourgogne), « Quand l’efficacité devient facilité. Faible cumulativité et devenir mineur chez Paul de Kock »

Échanges et pause

Marginaux en errance

Aurélien LORIG (Université de Reims-Champagne Ardenne)

11 h 15 : Antoine PIANTONI (Université Paris Cité), « « Pas assez fort pour être haut coté, / Pas assez nul pour qu’on passe à côté. » Fortune et infortune de Joseph-Alfred Poussin »

11 h 45 : Justine RICHARD (Université de Lorraine), « Un oublié de la littérature ? Réflexions sur le statut de minores de Jean Richepin »

Échanges et déjeuner

Les minores de la presse

Émilie PÉZARD (Université de Poitiers)

14 h 30 : Ali KILIC (Université de Bretagne occidentale – Brest), « L’écriture anonyme dans le petit journal : quand l’auteur s’efface derrière une signature imaginaire »

15 h : Anastasia SCEPI (Sorbonne Université), « Les oubliés de la Maison Aubert : Cham par Vizetelly »

Échanges et pause

Minoration et gender

Valérie ANDRÉ (Université libre de Bruxelles)

16 h : Laetitia SAINTES (UCLouvain / Bibliothèque et Villa Marmottan), « Splendeurs et misères des pamphlétaires. Du genre littéraire et du genre (gender) comme facteurs croisés de minoration »

16 h 30 : Consuelo RICCI (Académie de Lyon), « L’invisibilité féminine face au canon littéraire. Adelaïde de Souza (1761-1836) : un exemple d’auteure « mineure » »

17 h : Rééditer les autrices mineures, table ronde avec Lucie NIZARD (Université de Genève), Romain ENRIQUEZ (Sorbonne Université) et Justine HARÉ, animée par Samantha CARETTI

Échanges et fin de la journée