Trad. de l'anglais par Dorothy Bussy et Roger Martin du Gard.

Préfaces de Nina Bouraoui et Helene Giannecchini

« Enfin, pensais-je, je comprends ce qu’est la vie… La vie ! trésor illimité de ravissements et de douleurs… Elle est à moi, je veux l’étreindre, épuiser jusqu’à ses dernières possibilités ! »

À seize ans, Olivia quitte l’Angleterre pour un pensionnat de jeunes filles près de Fontainebleau. Elle y découvre un monde nouveau, où les femmes enseignent, pensent et vivent loin des conventions. Surtout, elle rencontre Mlle Julie, la directrice de l’établissement.

Lorsqu’elles lisent Andromaque en classe, l’admiration d’Olivia devient passion. Dès lors, chaque regard, chaque silence, chaque geste espéré prend une intensité bouleversante. Mais les rivalités qui traversent le pensionnat, la jalousie et la peur du rejet assombrissent peu à peu cet éveil.

Publié anonymement en 1949 et dédié à la mémoire de Virginia Woolf, Olivia est l’unique roman de Dorothy Bussy. Inspiré de ses années auprès de la pédagogue Marie Souvestre, ce récit d’apprentissage restitue, avec une retenue ardente, le bouleversement du premier amour.

Un classique de la littérature lesbienne, où la découverte du désir se confond avec l’amour de la liberté.