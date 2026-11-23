Représentations et cultures LGBTQIA+ dans la bande dessinée, 1900-2026

Dirigé par Irène Le Roy Ladurie et Jean-Paul Jennequin

Avec des contributions et éclairages de : Thibaut Casagrande, Carel cdbc, Thibaud Croisy, Julie Dagenbach, Antoine Idier, Marie Lorinquer-Hervé, Hélène Tison.

Rassemblant les œuvres et contributions de plus d’une centaine d’artistes du neuvième art, ce livre retrace l’histoire de l’émergence des représentations queer dans la bande dessinée du début du XX e siècle à nos jours.

S’intéressant aux parcours des artistes engagé·es à rendre visibles et dicibles les expériences des personnes LGBTQIA+, il constitue aussi une anthologie esthétique et thématique jusque-là inédite en langue française.

Une coédition Anamosa / la Contemporaine / Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.

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Codirigé par Irène Le Roy Ladurie (Section de français de l'Université de Lausanne), ce livre-catalogue propose un parcours chronologique à travers l’histoire mondiale de la bande dessinée au XXe siècle et durant le premier quart du XXIe siècle pour en proposer une autre histoire. À travers la presse parallèle et l’édition underground, à l’écart des principaux dispositifs de censure qui ont effacé les contenus queers de la bande dessinée, un espace plastique et subversif s’est fait jour, porté par l’engagement politique des artistes. Ce livre rend ainsi compte des obstacles auxquels se sont heurtés les autrices et les auteurs ainsi que la richesse des productions queers, qui, hors des circuits conventionnels de publication, tendent à se faire en réseau, à travers des traductions et des échanges transnationaux.

Issu d’une double exposition au Musée de la bande dessinée d’Angoulême (du 28 mai 2026 au 21 mars 2027) et à La Contemporaine à Nanterre (du 17 novembre 2027 au13 mai 2028), à partir d’œuvres originales, de créations inédites, d’archives et de collections d’imprimés des deux institutions, le livre propose de comprendre l’inscription de ces identités et représentations dans un environnement médiatique et militant négligé de l’histoire du Neuvième art. Il s’inscrit dans le prolongement du projet recherche Invues: image, littérature, théorie (dir. M. Kondrat, FNS/Unil) portant à comprendre selon quels moyens et dispositifs des minorités peuvent être vues et entendues.

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Sommaire

Préfaces de Sophie Brocas, Vincent Eches, Xavier Sené

Pour une autre histoire de la bande dessinée Irène Le Roy Ladurie et Jean-Paul Jennequin

QUEER AVANT LA LETTRE, 1900-1960

SUPER-HÉRO·ÏNE·S

RÉVOLUTIONS SEXUELLES, 1960-1980

Focus : Copi, un homosexuel, c’est quoi ? Thibaud Croisy

CORPS ET GENRE

SE MONTRER, 1981-1995

Focus : Argentine : une bande dessinée à deux vitesses – Marie Lorinquer-Hervé

SEXUALITÉS

Une histoire des histoires de la bande dessinée LGBT – Jean-Paul Jennequin

Caractères de livre et images peintes. Politique et culture dans les mouvements homosexuels et lesbiens des années 1970 – Antoine Idier

Premières apparitions queers dans la bande dessinée en Europe, années 1970-1980.

Esthétique et transgressions – Thibaut Casagrande

Une minorité imprimée. Culture graphique et identités dans la presse LGBT (France-États-Unis, 1980-1990) – Irène Le Roy Ladurie

COMMUNAUTÉS

SE RACONTER, 1995-2010

Focus : Alison Bechdel, bédéaste accidentelle – Hélène Tison

Focus : Hubert, un scénariste engagé de la scène auctoriale queer française – Julie Dagenbach

COMING OUT

S’EXPLORER, 2010-2026

Focus : Japon : les mangas yuri, une histoire de la tribu des lys – Carel cdbc

PREMIERS ÉMOIS

Annexes

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Cet ouvrage accompagne deux expositions :

« LGBTQomics : lettres d’amour à la bande dessinée »

à la Cité de la bande dessinée à Angoulême du 28 mai 2026 au 21 mars 2027. Plus d’infos : https://www.citebd.org/agenda/lgbtqomics-lettres-damour-la-bande-dessinee

« LGBTQomics : des minorités imprimées (1960-2026) »

à la Contemporaine à Nanterre du 17 novembre 2027 au 13 mai 2028.