Comment penser le social à partir de l’actualité ? Comment comprendre les fractures contemporaines sans perdre de vue la longue durée qui les a façonnées ?

Cet ouvrage propose une plongée singulière dans la pensée de Robert Castel, figure majeure de la sociologie contemporaine. À travers un abécédaire inédit, des textes rares, des articles engagés et des archives personnelles, il donne à voir une œuvre en mouvement, attentive aux transformations du travail, de la protection sociale et des formes d’exclusion.

Ni essai classique ni biographie, ce livre assemble des fragments : concepts, souvenirs, prises de position, notes manuscrites. Il invite le lecteur à circuler librement parmi les entrées, à suivre les lignes de force d’une pensée qui n’a cessé d’interroger la désaffiliation, la précarité et les conditions d’une citoyenneté sociale.

Des premières analyses de la psychiatrie dans les années 1960 aux réflexions sur le salariat et l’État social, se dessine un parcours intellectuel profondément ancré dans son temps, mais tourné vers les enjeux d’aujourd’hui. À destination des nouvelles générations comme des lecteurs familiers de son œuvre, ce volume restitue la voix à la fois rigoureuse, critique et profondément didactique de Robert Castel : la voix d’un sociologue soucieux de « faire passer » les idées, au plus près du réel.

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