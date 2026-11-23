Créées en 1998, les Rencontres Jeunes Chercheurs de l’École Doctorale 661 (ancienne ED 622, Sciences du Langage – Sorbonne Nouvelle) fêtent en 2027 leur 30ème édition.

Ces Rencontres offrent un événement annuel dédié aux jeunes chercheur·euses en master, doctorat ou postdoctorat travaillant sur les langues et le langage, en leur permettant de présenter leurs travaux sous forme de communication orale ou de poster. Elles ont pour vocation de rassembler des communications de jeunes chercheur·euses qui travaillent sur le langage et les langues. L’objectif de ces journées est ainsi de créer des liens et un espace de dialogue scientifique entre les jeunes chercheur·euses de différents champs et disciplines des sciences du langage. Il s’agit de proposer un cadre bienveillant de discussion où les jeunes chercheur·euses, du Master 1 au postdoctorat, auront l’occasion d’échanger sur leurs travaux.

La dernière édition des RJC a, à cet égard, été particulièrement réussie, avec la tenue d’une trentaine de communications et de deux sessions posters qui ont réuni des jeunes chercheur·euses en sciences du langage, pour un tiers international. L’absence de thématique prédéfinie a ouvert l’espace à une pluralité d’approches et d’objets de recherche.

Dans cette perspective, l’édition 2027 des RJC, tout comme l’édition précédente, ne propose pas de thème, afin que tous·tes les jeunes chercheur·euses qui le souhaitent puissent trouver leur place dans l’événement et présenter leurs travaux achevés ou en cours.

Nous proposons aux étudiant·es de Master 1 de présenter leur recherche sous forme de poster. Nous attendons un résumé du poster comprenant :

Un titre

Une présentation rapide du contexte de recherche

Une ou des questions de recherche

Un cadre théorique succinct

Une présentation des données

Une présentation sommaire de la méthodologie d’analyse

Ne dépassant pas 2500 caractères espace compris, excluant la bibliographie (3 références minimum)

Nous sommes conscient·es des difficultés inhérentes à l’année de Master 1. Nous n’attendons qu’une présentation succincte mais claire qui, nous le savons, sera objet de changements à la fin de l’année universitaire. La présentation de poster se tiendra uniquement en présentiel.

Nous proposons aux étudiant·es de Master 2 ainsi qu’aux doctorant·es et post-doctorant·es de participer sous forme de communication orale (possible à distance) d’une durée de 20 minutes, suivi de 10 minutes d’échange ou, sous forme de posters (uniquement en présentiel). Les attentes envers les propositions de communication orale sont plus hautes, les propositions doivent comporter :

Un titre clair

Une ou des questions de recherche explicites

Un cadre théorique, associé à une bibliographie des références citées

Une présentation des données

Une méthodologie explicite

Une présentation de résultats préliminaires

Ne dépassant pas 3000 caractères espaces compris, excluant la bibliographie (3 références minimum)

Les propositions seront à déposer sur le site SciencesConf, dans l’onglet « Dépôt » avant le samedi 23 janvier 2027. Nous souhaitons que les propositions soient envoyées au format pdf suivant ce template : RJC 2027_Template de soumission.

Les rencontres auront lieu sur deux jours, 14 & 15 juin 2027 sur le campus Nation de l’Université Sorbonne Nouvelle (8 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris), et en format hybride.