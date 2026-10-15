Cet ouvrage est issu d’un colloque à Cerisy sur l’œuvre de Hartmut Rosa et en sa présence. Revenant sur les sources de sa pensée, la Théorie critique et l’œuvre de Charles Taylor, les auteurs soulignent la manière dont il renouvelle les analyses de la première génération de l’École de Francfort en pensant l’aliénation comme accélération.

Examinant l’impact des structures sociales sur le psychisme et les manières d’être, comme on le voit dans Résonance, le sociologue allemand opère une greffe de la phénoménologie sur la sociologie. La pertinence descriptive et normative de ses concepts explique que son œuvre inspire divers penseurs et praticiens travaillant dans l’éducation, la médecine, l’art, la politique et le dialogue interculturel. Une attention particulière est portée à ses réflexions en cours sur l’énergie sociale.

Ces échanges avec et autour de Hartmut Rosa témoignent de la fécondité de son approche et permettent aussi de discuter certaines de ses positions en révélant le climat ou la tonalité de sa pensée généreuse et sensible.

Sommaire en ligne via Cairn…